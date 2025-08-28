Ajker Patrika
গজারিয়া পুলিশ ক্যাম্পে হামলার ঘটনায় ডাকাত সর্দার রিপনসহ তিনজন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ৪৪
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র‍্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় কথা বলেন র‍্যাবের মহাপরিচালক অতিরিক্ত আইজিপি এ কে এম শহিদুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে ডাকাতদের হামলার ঘটনায় ডাকাত দলের প্রধান রিপনসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ঢাকা ও গাজীপুর থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র‍্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ তথ্য জানান র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) মহাপরিচালক অতিরিক্ত আইজিপি এ কে এম শহিদুর রহমান।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ডাকাত দলের সর্দার রিপন ও তাঁর দুই সহযোগী নয়ন ও পিয়াস।

র‍্যাব ডিজি বলেন, দেশের অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মতো র‍্যাবও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে গত সোমবার (২৫ আগস্ট) মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে ডাকাত দলের (নয়ন-পিয়াস-রিপন) হামলার ঘটনায় র‍্যাব গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ায়। একই ঘটনায় আজ ঢাকা ও গাজীপুর থেকে প্রধান ডাকাত রিপনসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার (২৭ আগস্ট) রাজধানীর কদমতলী এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. শুকুর হোসেন ওরফে শুটার শুক্কুরকে দুটি অস্ত্র, ১২ রাউন্ড গোলাবারুদসহ গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার করা একটি পিস্তল পুলিশের হারানো অস্ত্র ছিল, যা শনাক্ত এড়াতে পরিবর্তন করা হয়েছিল।

এ ছাড়া ১৭ আগস্ট মো. সাইদুল ইসলাম ওরফে স্বপনকে কেরানীগঞ্জের ঘাটারচর এলাকা থেকে লুণ্ঠিত অস্ত্র, গোলাবারুদসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

র‍্যাব জানিয়েছে, গত বছরের ৫ আগস্টের পর থেকে উদ্ধার করা লুণ্ঠিত অস্ত্রের সংখ্যা ৩২৩টি (পুলিশের ২৩১টি ও র‍্যাবের ৯৩টি), ১৯ হাজার ৩০৪ রাউন্ড গোলাবারুদ ও ১৫০টি ম্যাগাজিন। পাশাপাশি মাদকবিরোধী অভিযানও অব্যাহত রয়েছে।

র‍্যাব ডিজি আরও বলেন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ও নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করছে র‍্যাব।

ডিজি বলেন, ‘নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে এলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আমাদের সভার মাধ্যমে দায়িত্ব বিন্যাস ও নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এ সময় আমাদের সদস্যদের আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে ইন-হাউস প্রশিক্ষণ দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।’

র‍্যাব ডিজি শহিদুর রহমান আশ্বাস দিয়েছেন, আইনশৃঙ্খলা, মানবাধিকার রক্ষা ও নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং অপরাধীকে আইনের আওতায় আনার ক্ষেত্রে র‍্যাব আরও দৃঢ়ভাবে কার্যক্রম চালাবে।

মুন্সিগঞ্জ পুলিশ অপরাধ ডাকাত গজারিয়া
ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে লতিফ সিদ্দিকী অবরুদ্ধ, নেওয়া হলো পুলিশি হেফাজতে

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি শিক্ষক কার্জনসহ ১১ জন ডিবি হেফাজতে

নির্বাচনের আগে কোনো বৈধ অস্ত্র ফেরত দেবে না সরকার

নির্বাচন জড়িয়ে যাচ্ছে অনৈক্যের জালে

