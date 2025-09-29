Ajker Patrika
বিদেশি সিনেমার ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও বিভিন্ন পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন। এবার তিনি ঘোষণা করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে তৈরি যেকোনো চলচ্চিত্রের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। পাশাপাশি যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রে আসবাবপত্র তৈরি করে না, তাদের ওপরও অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হবে বলে জানিয়েছেন।

নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্রশিল্পকে ‘অন্যান্য দেশ চুরি করে নিয়ে গেছে, ঠিক বাচ্চারা যেভাবে চকলেট চুরি করে’।

তাঁর পোস্টে আরও বলা হয়, ‘ক্যালিফোর্নিয়া দুর্বল ও অদক্ষ গভর্নরের কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং, এই দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে আমি যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে তৈরি যেকোনো চলচ্চিত্রের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করতে যাচ্ছি।’

এর কিছুক্ষণ পর আরও এক পোস্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, ‘নর্থ ক্যারোলাইনা একসময় আসবাবপত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই ব্যবসা এখন পুরোপুরি চীন ও অন্যান্য দেশের কাছে। নর্থ ক্যারোলাইনা আবারও মহান করে তোলার জন্য আমি সেসব দেশের ওপর শুল্ক আরোপ করতে যাচ্ছি, যারা যুক্তরাষ্ট্রে তাদের আসবাবপত্র তৈরি করে না।’

ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কবে থেকে এই শুল্ক আরোপ করা হবে, এ বিষয়ে তিনি কিছু জানাননি। তিনি শুধু বলেছেন, ‘বিস্তারিত পরে জানানো হবে।’ তবে সংশ্লিষ্ট অনেকে বলছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আবারও শুল্ক আরোপ করতে চলেছেন এবং এবার সেটা সিনেমা ও আসবাবপত্রের ওপর।

বিষয়:

চলচ্চিত্রডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রআসবাবপত্রহুমকি
