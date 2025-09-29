বিদেশি সিনেমার ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও বিভিন্ন পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন। এবার তিনি ঘোষণা করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে তৈরি যেকোনো চলচ্চিত্রের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। পাশাপাশি যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রে আসবাবপত্র তৈরি করে না, তাদের ওপরও অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হবে বলে জানিয়েছেন।
নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্রশিল্পকে ‘অন্যান্য দেশ চুরি করে নিয়ে গেছে, ঠিক বাচ্চারা যেভাবে চকলেট চুরি করে’।
তাঁর পোস্টে আরও বলা হয়, ‘ক্যালিফোর্নিয়া দুর্বল ও অদক্ষ গভর্নরের কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং, এই দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে আমি যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে তৈরি যেকোনো চলচ্চিত্রের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করতে যাচ্ছি।’
এর কিছুক্ষণ পর আরও এক পোস্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, ‘নর্থ ক্যারোলাইনা একসময় আসবাবপত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই ব্যবসা এখন পুরোপুরি চীন ও অন্যান্য দেশের কাছে। নর্থ ক্যারোলাইনা আবারও মহান করে তোলার জন্য আমি সেসব দেশের ওপর শুল্ক আরোপ করতে যাচ্ছি, যারা যুক্তরাষ্ট্রে তাদের আসবাবপত্র তৈরি করে না।’
ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কবে থেকে এই শুল্ক আরোপ করা হবে, এ বিষয়ে তিনি কিছু জানাননি। তিনি শুধু বলেছেন, ‘বিস্তারিত পরে জানানো হবে।’ তবে সংশ্লিষ্ট অনেকে বলছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আবারও শুল্ক আরোপ করতে চলেছেন এবং এবার সেটা সিনেমা ও আসবাবপত্রের ওপর।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও বিভিন্ন পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন। এবার তিনি ঘোষণা করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে তৈরি যেকোনো চলচ্চিত্রের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। পাশাপাশি যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রে আসবাবপত্র তৈরি করে না, তাদের ওপরও অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হবে বলে জানিয়েছেন।
নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্রশিল্পকে ‘অন্যান্য দেশ চুরি করে নিয়ে গেছে, ঠিক বাচ্চারা যেভাবে চকলেট চুরি করে’।
তাঁর পোস্টে আরও বলা হয়, ‘ক্যালিফোর্নিয়া দুর্বল ও অদক্ষ গভর্নরের কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং, এই দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে আমি যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে তৈরি যেকোনো চলচ্চিত্রের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করতে যাচ্ছি।’
এর কিছুক্ষণ পর আরও এক পোস্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, ‘নর্থ ক্যারোলাইনা একসময় আসবাবপত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই ব্যবসা এখন পুরোপুরি চীন ও অন্যান্য দেশের কাছে। নর্থ ক্যারোলাইনা আবারও মহান করে তোলার জন্য আমি সেসব দেশের ওপর শুল্ক আরোপ করতে যাচ্ছি, যারা যুক্তরাষ্ট্রে তাদের আসবাবপত্র তৈরি করে না।’
ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কবে থেকে এই শুল্ক আরোপ করা হবে, এ বিষয়ে তিনি কিছু জানাননি। তিনি শুধু বলেছেন, ‘বিস্তারিত পরে জানানো হবে।’ তবে সংশ্লিষ্ট অনেকে বলছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আবারও শুল্ক আরোপ করতে চলেছেন এবং এবার সেটা সিনেমা ও আসবাবপত্রের ওপর।
দেশের শীর্ষস্থানীয় হাইপারমার্কেট হোলসেল ক্লাব ও জনপ্রিয় অনলাইন গ্রোসারি প্ল্যাটফর্ম ফুডি শপ এখন থেকে একসঙ্গে কাজ করবে। সম্প্রতি রাজধানীর ফুডি প্রধান কার্যালয়ে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক অংশীদারত্ব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।২ ঘণ্টা আগে
এবার চা, লবণ, সাবান ও ডিটারজেন্ট পাউডার বিক্রিতে নামছে রাষ্ট্রায়ত্ত বিপণন প্রতিষ্ঠান ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। আগামী নভেম্বর মাস থেকে ভর্তুকি মূল্যে এসব পণ্য বিক্রি করা হবে বলে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন জানিয়েছেন। আজ সোমবার দুপুরে সচিবালয়ে টিসিবির উপকারভোগী নির্বাচন ও সক্রিয়করণ৫ ঘণ্টা আগে
বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড হাসপাতাল লিমিটেড দিনব্যাপী স্বাস্থ্যসচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করে। দিনব্যাপী এই আয়োজনের সূচনা হয় সকাল সাড়ে ৬টায় হাসপাতাল থেকে শুরু হওয়া ২ দশমিক ৫ কিলোমিটার ওয়াকাথনের মাধ্যমে।৬ ঘণ্টা আগে
ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে নন-বন্ডেড বা আংশিক রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শুল্কমুক্ত সুবিধায় কাঁচামাল আমদানির সুবিধা প্রদান করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গত ২৫ সেপ্টেম্বর এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।৯ ঘণ্টা আগে