বিশ্ববাণিজ্য

মুখ ফিরিয়েছে বাংলাদেশ, পেঁয়াজ নিয়ে বিপাকে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪৩
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

ভারতের পেঁয়াজ রপ্তানি থমকে আছে। সরকার বিভ্রান্ত, কিন্তু বাস্তবতা খুব স্পষ্ট, নির্মম। দেশজুড়ে পাইকারি দামে ধস নামলেও রপ্তানি ব্যর্থতার পেছনে মূল কারণ বাংলাদেশের আত্মনির্ভরতা অর্জনের প্রচেষ্টা এবং পাকিস্তান ও চীনের মতো নতুন উৎসে ঝুঁকে পড়া। আর এই সময়ে ভারত বরং রপ্তানি থামিয়ে ঘরোয়া বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত ছিল।

বিশেষজ্ঞরা জানান, একসময় ভারতের মোট পেঁয়াজ রপ্তানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কিনত বাংলাদেশ। কিন্তু গত আট মাসে ঢাকা প্রায় কিছুই নেয়নি, অথচ বাংলাদেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম ভারতের তুলনায় তিন গুণ বেশি। সৌদি আরবও প্রায় এক বছর ধরে খুব কম পেঁয়াজ কিনেছে।

রপ্তানিকারকদের অভিযোগ, ভারতে উৎপাদিত পেঁয়াজের বীজ দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে বাইরে চলে যাচ্ছে। সেই বীজেই ভারতের প্রাচীন বাজারগুলো নিজেদের উৎপাদন বাড়িয়ে এখন প্রায় আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে। ফলে পেঁয়াজের আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের বহু বছরের আধিপত্য ভেঙে পড়ছে।

ভারতের হর্টিকালচার প্রডিউস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (এইচপিইএ) সাবেক প্রধান ও অভিজ্ঞ রপ্তানিকারক অজিত শাহ বলেন, ‘আমরা মানের জন্য প্রিমিয়াম দাম নিতাম। কিন্তু আমরা এত দিন বাজারে না থাকায় সবাই বিকল্প উৎস খুঁজে নিয়েছে। এখন আর মানের তুলনা হয় না, দামই সব।’

২০২৩ সালের আগস্ট থেকে চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত ভারত পেঁয়াজ রপ্তানিতে একের পর এক বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এর আগে, ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে ছয় মাস এবং ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে পাঁচ মাস রপ্তানি পুরোপুরি বন্ধ ছিল। ফলে যেসব দেশ ভারতের পেঁয়াজের ওপর নির্ভর করত, সেসব বাজারে দাম দ্রুত বেড়ে যায়। ২০২০ সালে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভারতের বারবার নীতিমালা পাল্টানোর বিষয়ে একটি কূটনৈতিক নোটও পাঠানো হয়েছিল।

এখন বাংলাদেশের সরকার স্থানীয় কৃষকদের সুরক্ষা এবং উৎপাদন বাড়াতে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি করছে না। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ভারত বাংলাদেশে ৭ দশমিক ২৪ লাখ টন পেঁয়াজ রপ্তানি করেছিল, যা ভারতের মোট রপ্তানির ৪২ শতাংশ। কিন্তু ২০২৫-২৬ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর সময়ে বাংলাদেশে রপ্তানি হয়েছে মাত্র ১২ হাজার ৯০০ টন। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ধারণা, ঢাকার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ভারতীয় পেঁয়াজ নেওয়ার অনীহায় ভূমিকা রাখছে।

কিন্তু রপ্তানিকারকদের মতে, ভারতের ঘরোয়া দামের ওঠানামার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বারবার নীতি বদল করায় পুরোনো বাজারগুলো নতুন উৎস খুঁজে নেওয়া ছাড়া উপায় দেখেনি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বোর্ড অব ট্রেডের সদস্য পাশা প্যাটেল বলেন, ‘আমরা শুধু বাজার হারাইনি, তারা এখন ভারতীয় বীজ দিয়ে নিজেদের উৎপাদনও বাড়িয়ে তুলছে।’

রপ্তানিকারকদের দাবি, সৌদি আরব প্রায় এক বছর ধরে ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ রেখেছে। সরকার যখন কারণ জানতে চাইছে, তখন বলা হচ্ছে সৌদি কর্তৃপক্ষ ভারতীয় রপ্তানিকারকদের আমদানি অনুমতি দিচ্ছে না। তাদের মতে, ইয়েমেন ও ইরান থেকে কমদামে পেঁয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, পাশাপাশি স্থানীয় উৎপাদনও যথেষ্ট।

এইচপিইএ সরকারের কাছে জানিয়েছে, ‘সৌদি বাজারে এখন সস্তায় পেঁয়াজ মিলছে ইয়েমেন ও ইরান থেকে। নিজেদের উৎপাদনও বাড়ছে।’ ট্রেডাররা বলছেন, ফিলিপাইনও ভারতীয় পেঁয়াজ কেনে তখনই, যখন চীনা সরবরাহ পাওয়া যায় না। ২০২০-২১ সালে ভারত সৌদি আরবে ৫৭ হাজার টন পেঁয়াজ রপ্তানি করেছিল। এরপর প্রতিবছর কমতে কমতে ২০২৫-২৬ সালে তা নেমে এসেছে মাত্র ২২৩ টনে।

আরেকটি বিষয় হলো—প্রতিবেশী দেশগুলো ভারতীয় বীজ ব্যবহার করেই এখন আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে। রপ্তানিকারকেরা হর্টিকালচার কমিশনারের কাছে প্রতিযোগী দেশগুলোর উদ্দেশে পেঁয়াজের বীজ রপ্তানি বন্ধ করার দাবি তুলেছেন। এইচপিইএর সহসভাপতি বিকাশ সিং বলেন, ‘বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও আশপাশের দেশগুলো ভারতীয় বীজ দিয়ে চাষ করছে। এতে ভারতীয় কৃষকেরা বিপদে পড়ছে। চীন, পাকিস্তানেও ভারতীয় বীজের চাহিদা ভয়ংকরভাবে বাড়ছে।’

তথ্যসূত্র: ইকোনমিক টাইমস

পেঁয়াজ রপ্তানি সরকার ভারত বাজার
নাফিস সরাফতের ছেলের নামে বিদেশে ৭৬টি ব্যাংক হিসাব, পাচার ১৬১৩ কোটি, সিআইডির মামলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
চৌধুরী নাফিজ সরাফাত। ছবি: সংগৃহীত
চৌধুরী নাফিজ সরাফাত। ছবি: সংগৃহীত

পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিস সরাফতসহ চারজনের বিরুদ্ধে ১ হাজার ৬১৩ কোটি টাকার অর্থপাচারের অভিযোগে মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

মামলার অন্য তিন আসামি হলেন—নাফিস সরাফতের স্ত্রী আঞ্জুমান আরা শহীদ, ছেলে রাহীব সাফওয়ান সরাফত চৌধুরীর ও নাফিস সরাফতের সহযোগী ড. হাসান তাহের ইমাম।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে গতকাল বৃহস্পতিবার গুলশান থানায় মামলাটি করে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট।

আজ শুক্রবার দুপুরে মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান। সিআইডি জানিয়েছে, শুধু রাহীব সরাফতের নামেই বিদেশে বিভিন্ন ব্যাংকে ৭৬টি অ্যাকাউন্ট পরিচালনার তথ্য পাওয়া গেছে।

জসীম উদ্দিন জানান, সিআইডির প্রাথমিক অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, রেইস ম্যানেজমেন্ট পিএসিএল নামে একটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে ফান্ডের অর্থ ব্যক্তিগত ও অবৈধ স্বার্থে ব্যবহার করেন চৌধুরী নাফিস সরাফত ও তার সহযোগীরা। ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠানটি গঠনের পর ২০১৩ সালের মধ্যেই ১০টি মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পায় এবং বর্তমানে ১৩টি ফান্ড পরিচালনা করছে।

নাফিস সরাফত, তার স্ত্রী আঞ্জুমান আরা শহীদ ও সহযোগী ড. হাসান তাহের ইমাম মিলে মিউচুয়াল ফান্ডের অর্থ বিনিয়োগ করে তৎকালীন ফারমার্স ব্যাংকের (বর্তমানে পদ্মা ব্যাংক) শেয়ার কেনেন এবং পরবর্তীতে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে জায়গা করে নেন। একইভাবে কৌশলে আঞ্জুমান আরা শহীদকে সাউথইস্ট ব্যাংকের পরিচালক পদে বসান নাফিস সরাফত।

অভিযুক্তরা মিউচুয়াল ফান্ডের অর্থ ব্যবহার করে মাল্টি সিকিউরিটিজ নামের একটি ব্রোকারেজ হাউসও অধিগ্রহণ করেন বলে জানায় সিআইডি। ওই প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স ব্যবহার করে প্রতারণার মাধ্যমে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করা হয়।

এ ছাড়া পদ্মা ব্যাংকের অর্থ ব্যবহার করে পদ্মা ব্যাংক সিকিউরিটিজ ও স্ট্র্যাটেজিক ইকুইটি ফান্ডেও বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সিআইডির অনুসন্ধানে দেখা যায়, বিভিন্ন ব্যাংকে নাফিস সরাফত, তার স্ত্রী ও ছেলে রাহীব সাফওয়ান সরাফত চৌধুরীর নামে মোট ৭৮টি ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হয়েছে। এসব হিসাবে প্রায় ১,৮০৯ কোটি টাকা জমা এবং ১,৮০৫ কোটি টাকা উত্তোলনের তথ্য পাওয়া গেছে। বর্তমানে এসব হিসাবে স্থিতি রয়েছে মাত্র ২৯.২১ লাখ টাকা।

সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান আরও জানান, বিদেশে কানাডা, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশে নাফিস সরাফত পরিবার ও সহযোগীদের নামে বিপুল সম্পদ, ব্যাংক হিসাব ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের তথ্য পাওয়া গেছে। শুধু রাহীব সাফওয়ান সরাফত চৌধুরীর নামেই বিদেশি ব্যাংকে ৭৬টি হিসাব পরিচালনার তথ্য পেয়েছে সিআইডি।

নাফিস সরাফত ও তার সহযোগীদের নামে দুবাইতে ৩ রুমের একটি ফ্ল্যাট ও ৫ রুমের ১টি ভিলা রয়েছে। এ ছাড়া ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডে নিবন্ধিত একাধিক কোম্পানি এবং সিঙ্গাপুরে বিভিন্ন ফান্ড পরিচালনার প্রমাণ পাওয়া গেছে। বাংলাদেশেও তাদের নামে বিপুল অস্থাবর-স্থাবর সম্পদের তথ্য মিলেছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যমে বেস্ট হোল্ডিংসের বন্ডে ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে চাপ প্রয়োগ, বিদেশে অর্থ পাচার, বাড়ি–ফ্ল্যাট কেনাসহ নানা অভিযোগ প্রকাশের পর সিআইডি এই বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করে।

সিআইডি জানায়, ‘প্রতারণা’, ‘জালিয়াতি’ এবং ‘দেশি-বিদেশি মুদ্রা পাচারের’ মাধ্যমে মোট ১৬১৩ কোটি ৬৮ লাখ টাকার বেশি অর্থ অবৈধভাবে অর্জিত হয়েছে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতেই নাফিস সরাফতসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের মামলাটি করা হয়েছে।

অর্থ পাচার বিনিয়োগ অর্থনীতির খবর ব্যাংক সিআইডি
বাংলাদেশের পাটশিল্পে চীনের বৃহৎ বিনিয়োগের পরিকল্পনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করেন এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অব চায়নার ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়াং দংনিং। ছবি: প্রেস উইং
বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করেন এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অব চায়নার ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়াং দংনিং। ছবি: প্রেস উইং

বাংলাদেশের পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, পাট, টেক্সটাইল এবং ওষুধ খাতে বিপুল বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন চীনের বিনিয়োগকারীরা। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের ম্যানুফ্যাকচারিং রূপান্তরের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই আগ্রহের কথা জানান এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অব চায়না (চায়না এক্সিম ব্যাঙ্ক)-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়াং দংনিং।

গতকাল বৃহস্পতিবার স্টেট গেস্ট হাউজ যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে ইয়াং দংনিং এই কথা বলেন। এসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্টেট-রান ইনস্টিটিউট অব ফিন্যান্স অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটির (আইএফএস) প্রেসিডেন্ট ড. মা জুন।

বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করেন এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অব চায়নার ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়াং দংনিং। ছবি: প্রেস উইং
বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করেন এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অব চায়নার ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়াং দংনিং। ছবি: প্রেস উইং

ইয়াং দংনিং বলেন, চীন ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পে বিনিয়োগ করলেও, বর্তমানে বিনিয়োগকারীরা গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন খাতগুলোতে মনোনিবেশ করছেন। এর মধ্যে রয়েছে ছাদের উপরে বসানো সোলার প্যানেল (রুফটপ সোলার) এবং বাংলাদেশের ‘সোনালী আঁশ’ পাট খাতে বড় আকারের বিনিয়োগ। বিশেষত, পাট ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন, জৈব-সার এবং প্লাস্টিকের বিকল্প পণ্য তৈরির দিকে চীনের বিশেষ আগ্রহ রয়েছে।

ড. মা জুন জানান, চীনা সংস্থাগুলো বাংলাদেশের অংশীদারদের সাথে যৌথ উদ্যোগ স্থাপনে আগ্রহী এবং তারা প্রায় ১০ লাখ টন পাট ব্যবহার করে সবুজ জ্বালানি, সার এবং প্লাস্টিকের কার্যকর বিকল্প তৈরি করতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, চীনা অর্থায়নে পাট খাতে যৌথ উদ্যোগের বড় সুযোগ রয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের উৎপাদন খাতে চিনের আগ্রহকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশকে একটি উৎপাদন কেন্দ্র (ম্যানুফেকটারিং হাব)-এ পরিণত করতে সাহায্য করতে পারেন, যেখান থেকে চীনসহ উন্নত দেশগুলোতে পণ্য রপ্তানি করা যাবে।

অধ্যাপক ইউনূস ফার্মাসিউটিক্যালস এবং স্বাস্থ্যসেবাকে চীনা বিনিয়োগের জন্য শক্তিশালী অতিরিক্ত ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি চীনকে বাংলাদেশে উৎপাদন কারখানা স্থানান্তরিত করার আহ্বান জানান এবং বিপুল সংখ্যক তরুণ কর্মীকে কাজে লাগানোর সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। তিনি বন্ধ হয়ে যাওয়া রাষ্ট্রীয় পাটকলগুলোকে নতুন যৌথ উদ্যোগের জন্য ব্যবহার করার পরামর্শও দেন।

ইয়াং দংনিং আরও জানান, চীনা কোম্পানিগুলি এআই এবং ই-কমার্স খাতেও বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে।

এর প্রত্যুত্তরে প্রধান উপদেষ্টা চীনা সংস্থাগুলোকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশে কারখানা স্থানান্তরিত করার আমন্ত্রণ জানান। তিনি উল্লেখ করেন, এই অঞ্চলে দেশের বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর রয়েছে এবং কৌশলগতভাবে এটি মিয়ানমার, থাইল্যান্ড এবং অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় বাজারের কাছাকাছি।

এ ছাড়া, অধ্যাপক ইউনূস চীনা অবকাঠামো সংস্থাগুলোকে দক্ষিণ চীনের সঙ্গে বাংলাদেশকে যুক্ত করার জন্য রেললাইন নির্মাণে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানান। এতে স্থানান্তরিত কারখানাগুলো থেকে পণ্য রপ্তানি এবং আঞ্চলিক সংযোগকে সহজ হবে।

বৈঠকের শুরুতে প্রধান উপদেষ্টা হংকংয়ে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে অগ্নিকাণ্ডে বহু মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেন। বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সচিব এবং এসডিজি সমন্বয়কারী লামিয়া মোরশেদ এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।

বাংলাদেশ চীন অর্থনীতির খবর প্রযুক্তি পণ্য
মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি ঋণ ১৩ লাখ কোটি

  • গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট বিতরণকৃত ঋণ ১৮ লাখ কোটি টাকা
  • সেপ্টেম্বরে ঘোষিত খেলাপি ঋণ সাড়ে ৬ লাখ কোটি
  • পুনঃতফসিলকৃত ঋণ সাড়ে ৩ লাখ কোটি
জয়নাল আবেদীন খান, ঢাকা 
বাংলাদেশ ব্যাংক। ফাইল ছবি
বাংলাদেশ ব্যাংক। ফাইল ছবি

চলতি বছরের গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের ব্যাংকগুলোর বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ১৮ লাখ কোটি টাকার কিছু বেশি। এর মধ্যে সোয়া ১৩ লাখ কোটি টাকার ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও আদায় হয়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, মেয়াদোত্তীর্ণ এসব অনাদায়ি ঋণের প্রায় সাড়ে ৬ লাখ কোটি টাকা খেলাপির খাতায় চলে গেছে গত সেপ্টেম্বরে। এ ছাড়া পুনঃ তফসিলকৃত অনাদায়ি ঋণ রয়েছে সাড়ে ৩ লাখ কোটি টাকা। অবলোপনকৃত ঋণ আছে ৭৫ হাজার কোটি এবং অর্থঋণ ও উচ্চ আদালতে চলমান মামলায় আটকে আছে আড়াই লাখ কোটি টাকা।

অনাদায়ি এসব ঋণের সিংহভাগ বিতরণ করা হয়েছে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের দেড় দশকে। এ সময়ে দেশের ব্যাংকিং খাতে সীমাহীন লুটপাট হয়। নামে-বেনামে বিপুল ঋণ নিয়ে তা আর ফেরত দেয়নি প্রভাবশালী একটি চক্র। শুধু তা-ই নয়, এ চক্রটি ব্যাংকের টাকা পরিশোধ না করেও প্রভাব খাটিয়ে ঋণ নিয়মিত দেখিয়েছে বছরের পর বছর। এতে বিশাল অঙ্কের খেলাপি ঋণ গোপন থেকে যায়।

কিন্তু গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র প্রকাশ হতে শুরু করে। এতে হু হু করে বাড়তে থাকে খেলাপি ঋণের পরিমাণ। সেই ধারাবাহিকতায় গত সেপ্টেম্বর শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৪৪ হাজার কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, দেশের ব্যাংকগুলো গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৭৬ লাখ গ্রাহকের মধ্যে প্রায় ১৮ লাখ ৪ হাজার কোটি টাকা বিতরণ করেছে। আর ১১ লাখ ৮৫ হাজার গ্রাহকের কাছে খেলাপি দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৪৪ হাজার কোটি টাকা। যদিও ব্যাংকগুলোর ব্যালেন্স শিটের বাইরে অদৃশ্য মন্দ ঋণ আছে ৩ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকা। আর নামমাত্র এককালীন পরিশোধে খেলাপি ঋণ নিয়মিত করে দেখানো রয়েছে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ কোটি টাকা। ফলে দৃশ্যমান খেলাপি ও পুনঃতফসিলকৃত ঋণসহ মোট বকেয়া ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকা।

ব্যাংকের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় এস আলম গ্রুপ, বেক্সিমকো ও নাসা গ্রুপসহ বিভিন্ন গোষ্ঠী রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপটে ইচ্ছেমতো নীতিমালা তৈরি করাত। তারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর, নীতি উপদেষ্টা, তাদের ছা-পোষা কর্মকর্তা, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বোর্ড চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক থেকে শুরু করে শাখা প্রধান পর্যন্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে বিশেষ যোগসাজশ করে ঋণ নিত। এসব ঋণ পরিশোধ না করে তা নিয়মিত দেখাত তারা। কিন্তু জুলাই অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বর্তমান গভর্নরের নির্দেশে খেলাপি ঋণের সঠিক হিসাব প্রকাশ পাচ্ছে। আর ২৮ লাখ কোটি টাকা পাচারের তথ্যও পেয়েছে শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের মতে, ব্যাংকের টাকা অর্থনীতিতে ‘জ্বালানির মতো’ কাজ করে। এই খাতের বড় অঙ্কের টাকা ব্যবস্থাপনার বাইরে চলে গেলে গোটা অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, ২০০৯ সালের হাসিনার সরকার গঠনের সময় খেলাপি ঋণ ছিল মাত্র ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা। তার পলায়নের আগে ২০২৪ সালের জুনে ঘোষিত খেলাপি ছিল ২ লাখ ১১ হাজার ৩৯১ কোটি টাকা। কিন্তু চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে তা হয়েছে ৬ লাখ ৪৪ হাজার কোটি। সেই হিসাবে মাত্র এক বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে প্রায় ৪ লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) সিলেকশন গ্রেডের অধ্যাপক ড. শাহ মো. আহসান হাবিব বলেন, ‘ঋণখেলাপি বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের সবচেয়ে জটিল সমস্যা। এত দিন এটা লুকানো হতো, এখন প্রকাশ পাচ্ছে। আগের সরকারের অনেক প্রভাবশালী ঋণগ্রহীতা দেশ ছেড়েছেন। তাঁদের অনাদায়ি ঋণ ও লুকিয়ে রাখা খেলাপি প্রকাশ পাওয়া বাড়ছে খেলাপি ঋণের পরিমাণ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ মুস্তফা কে মুজেরী বলেন, আগে বিভিন্ন সময় ছলচাতুরী করে বাংলাদেশে খেলাপি ঋণ কম দেখানো হতো। আবার সহজে ঋণ পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠনের কারণেও খেলাপি ঋণ কম ছিল। এখন ঋণমানে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসরণ করায় খেলাপি বেড়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী, নির্ধারিত ডাউনপেমেন্ট দিয়ে সর্বোচ্চ চারবার ঋণ পুনঃতফসিল করা যায়। গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০২২ সালে নীতিমালায় বড় ধরনের ছাড় দেওয়া হয়। আগে ১০ থেকে ৩০ শতাংশ ডাউনপেমেন্ট দিতে হলেও গভর্নর আব্দুর রউফ তা কমিয়ে মাত্র ১ থেকে ৪ শতাংশে নামিয়ে আনেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বলেন, আগের সরকারের সময় কিছু গ্রাহক আদালতের বিশেষ আদেশে খেলাপি ঋণকেও নিয়মিত দেখাত। এখন সেই সুযোগ নেই। আর ৫ আগস্টের পর কিছু কারখানা বন্ধ। কিছু গ্রাহক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে সেই ঋণ খেলাপি হওয়ায় ব্যাপক হারে বাড়ছে খেলাপি। খেলাপি আদায়ে আইনিসহ সব পদক্ষেপ চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণে ৯০ দিনের মেয়াদ পার হলে অনাদায়ি ঋণ খেলাপি করা হচ্ছে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর বিশেষ বিবেচনায় খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিল, পুনর্গঠন করতে নির্দেশ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে ব্যাংকগুলো মাত্র ২ শতাংশ ডাউন-পেমেন্টে খেলাপি ঋণ ১০ বছরের জন্য পুনঃতফসিলের সুযোগ দেয়।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে বের করা অর্থ এখন খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। কিন্তু যেসব ঋণ নবায়ন করা হয়, তার অধিকাংশ আদায় হচ্ছে না। এতে ঋণের সিংহভাগ মেয়াদোত্তীর্ণ ও অনাদায়ি থেকে যাচ্ছে।

ঋণ ছাপা সংস্করণ অর্থনীতির খবর ব্যাংক
বিদেশি বিনিয়োগ আনায় তাড়াহুড়ো অনর্থক: দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

  • নীতিগত অস্বচ্ছতা ঝুঁকি বাড়ায়।
  • ব্যবসায়িক প্রতিবন্ধকতা এখনো অব্যাহত।
  • রাজনৈতিক অস্থিরতায় অর্থনীতি প্রভাবিত।
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর পল্টনে ইআরএফ মিলনায়তনে ‘অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা’ শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সিপিডির বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর পল্টনে ইআরএফ মিলনায়তনে ‘অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা’ শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সিপিডির বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রয়োজনীয় কোনো সংস্কার ছাড়া বিদেশি বিনিয়োগ আনার ঘোষণা বাস্তবসম্মত নয়। এটা স্বপ্নের মতো, যা দেশের অর্থনীতিতে স্থায়ী উন্নতি আনতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর পল্টনে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) মিলনায়তনে ‘অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা’ শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে অনলাইন নিউজ পোর্টাল অর্থসূচক।

দেবপ্রিয় বলেন, এলডিসি থেকে উত্তরণের পর বন্দর ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন জরুরি। তাড়াহুড়ো করে কোনো সংস্কার ছাড়াই মাত্র ১৩ দিনে বিশাল বিদেশি বিনিয়োগ আনার ঘোষণা দেওয়া বাস্তবসম্মত নয়। নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্টের আড়ালে এ ধরনের সিদ্ধান্ত স্বচ্ছতার অভাব তৈরি করে। অংশগ্রহণ ও স্বচ্ছতা ছাড়া বড় সিদ্ধান্ত টিকে থাকে না। আগের সরকারের বৈষম্যমূলক চুক্তির স্বচ্ছতার অভাবে মানুষের মধ্যে সন্দেহ জন্মেছে।

দেবপ্রিয় আরও বলেন, ব্যাংকিং খাতের গোপন খেলাপি ঋণ, প্রভিশন ঘাটতি ও পুঁজি সংকট বহুদিন চাপা ছিল। এখন সবকিছু একে একে সামনে আসছে। বিনিয়োগ স্থবির, নীতিগত স্বচ্ছতা কম, আর সংস্কার না থাকায় অর্থনীতি চাপে। একযোগে এতগুলো দুর্বলতা ধরা পড়ায় আর্থিক স্থিতিশীলতা ঝুঁকির মুখে।

সরকারি পদক্ষেপ নিয়েও দেবপ্রিয় প্রশ্ন তোলেন। পাঁচটি ব্যাংক একীভূতকরণ, প্রশাসক নিয়োগ বা কিছু বিধান আগের অবস্থার বাইরে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা রাখছে?

নীতিনির্ধারণে অস্থিরতার বিষয়টিও তুলে ধরেন দেবপ্রিয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হলেও জ্বালানি, গ্যাস, ব্যাংকিং খাত ও ব্যবসায়িক প্রতিবন্ধকতা—সব বড় ধরনের সংস্কার এখনো পিছিয়ে।

দেবপ্রিয় উল্লেখ করেন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, নীতিগত অস্বচ্ছতা এবং দীর্ঘদিনের গোপন সংকট মিলিয়ে দেশের অর্থনীতির পথ এখনো রুদ্ধ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক শামসুল হক জাহিদ বলেন, তিন দশক আগে ইআরএফ প্রতিষ্ঠার পর অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা পেশাগত রূপ পায়। ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সাইফুল ইসলাম বলেন, গত ১৫ বছরে পুঁজিবাজার ৫০ শতাংশ কমেছে। ইসলামি ধারার পাঁচটি ব্যাংক একীভূতকরণকে তিনি বেইলআউট আখ্যা দিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. সাইফুল হক বলেন, দেশের ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের মাত্র তিনটিতে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা পড়ানো হয়।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও অন্যান্য বিশ্লেষকেরা সতর্ক করে বলেছেন, প্রয়োজন শক্তিশালী নীতি, কাঠামোগত সংস্কার এবং স্বচ্ছ বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ। অন্যথায়, বিদেশি বিনিয়োগ, পুঁজিবাজার ও দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

বিনিয়োগ সংস্কার সিপিডি
