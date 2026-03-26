দাম বাড়ায় জেট ফুয়েল মজুতের প্রবণতা বাড়ছে এশিয়াজুড়ে

ইরান যুদ্ধের জেরে তেলের দাম হু হু করে বাড়ার পর এশিয়ার দেশগুলো জেট জ্বালানি মজুত করতে শুরু করেছে—এমন ইঙ্গিত বাড়ছে। এতে বিমান চলাচল খাতের ওপর চাপ বাড়ার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। থাইল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম ব্যাংকক পোস্টের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
দক্ষিণ কোরিয়ার পরিবহন মন্ত্রণালয় গতকাল বুধবার ব্লুমবার্গকে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানায়, কিছু দেশ থেকে তাদের এয়ারলাইনসগুলোর বিমানে জ্বালানি ভরার ওপর বিধিনিষেধের নোটিশ পেয়েছে দেশটির বিমান সংস্থাগুলো। একই সঙ্গে সরকার রপ্তানিমুখী জেট জ্বালানি স্থানীয় বাজারে সরিয়ে দেওয়া হবে কি না, তা নিয়েও আলোচনা করছে।
ফিলিপাইন এয়ারলাইনসের প্রেসিডেন্ট এক সাক্ষাৎকারে বলেন, দেশটিকে খুব শিগগিরই জ্বালানি রেশনিংয়ের পথে যেতে হতে পারে। ভিয়েতনামে বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এপ্রিলের শুরু থেকেই সম্ভাব্য জেট জ্বালানি সংকটের সতর্কতা দিয়েছে এবং এর ফলে ফ্লাইট কমানো হচ্ছে।
ইরান যুদ্ধ চলতে থাকায় এবং তেলের দাম উচ্চ অবস্থায় থাকায় জ্বালানি সংগ্রহের এই সমস্যা বিমান শিল্পের দুর্দশা আরও বাড়াতে পারে। এখন পর্যন্ত বেশির ভাগ দেশ জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়া এড়াতে পারলেও, হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ থাকলে সংকটের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকবে এশিয়া অঞ্চল।
বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান সিটিগ্রুপের বিশ্লেষকেরা লিখেছেন, ‘জেট জ্বালানির দাম বৃদ্ধির পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের আকাশপথে বিঘ্ন ঘটায় বিমান ভ্রমণে মুদ্রাস্ফীতির চাপ তৈরি হয়েছে।’ তাঁরা আরও বলেন, ‘চাহিদার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে, যা পর্যটননির্ভর এশীয় অর্থনীতিগুলোর জন্য নিম্নমুখী ঝুঁকি তৈরি করবে।’
সংকট দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, কারণ সরকারগুলো বাজারনির্ভর রপ্তানি থেকে সরে এসে মজুত সংরক্ষণে জোর দিচ্ছে। নিজস্ব কৌশলগত মজুত রক্ষায় চীন ও থাইল্যান্ড পরিশোধিত জ্বালানির রপ্তানিতে নিয়ন্ত্রণ কঠোর করেছে। অন্যদিকে আমদানি কমে যাওয়ায় অস্ট্রেলিয়া ডিজেল ও পেট্রলের ন্যূনতম মজুত বাধ্যবাধকতা সাময়িকভাবে ২০ শতাংশ কমিয়েছে।
দক্ষিণ কোরিয়ায় সরকার এখন মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির সবচেয়ে খারাপ সম্ভাবনা মাথায় রেখে জরুরি প্রস্তুতি বাড়াচ্ছে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার প্রস্তাব অনুযায়ী কৌশলগত তেল মজুত ছাড়ার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী কু ইউন চোল চলতি মাসের শুরুতে জানান, দেশের মজুত প্রায় ২০৮ দিনের জন্য যথেষ্ট।
দেশটির বৃহত্তম জাতীয় বিমান সংস্থা কোরিয়ান এয়ার জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। তাদের স্বল্পমূল্যের সহযোগী প্রতিষ্ঠান জিন এয়ার বলেছে, বিদেশ থেকে জ্বালানি ভরার বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক নোটিস তারা পায়নি এবং তাদের মজুত এমন পর্যায়ে রয়েছে যা তাৎক্ষণিকভাবে পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটাবে না। এশিয়ানা এয়ারলাইনস মন্তব্যের জন্য অনুপলব্ধ ছিল।
ফিলিপাইনেও উদ্বেগ বাড়ছে। সংঘাত শুরুর পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম নেতা হিসেবে দেশটির প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়র জাতীয় জ্বালানি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। মঙ্গলবার ব্লুমবার্গ টেলিভিশনকে তিনি বলেন, দেশের বিমান সংস্থাগুলোকে এখন যাতায়াতের পুরো পথের জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানি বহন করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। সরবরাহ নিয়ে চীন ও রাশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আলোচনা চলতে থাকায় বিমান স্থগিত রাখা ‘একেবারেই সম্ভাবনার বাইরে নয়’ বলেও তিনি মন্তব্য করেন।
এ ছাড়া দেশটির পরিবহন প্রধান এক সাক্ষাৎকারে বলেন, সরকার জেট জ্বালানি সংগ্রহে বিমান সংস্থাগুলোর প্রচেষ্টাকে সমর্থন দিতে পারে এবং তেল সরবরাহ চুক্তি যথাযথভাবে কার্যকর হবে—এমন নিশ্চয়তা পেতেও সহায়তা করতে পারে।
