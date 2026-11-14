ফ্লাইট শিডিউল বিপর্যয়ের পরই ৫০ বিলিয়ন ডলার উন্নয়ন বরাদ্দ পাসে মরিয়া ট্রাম্প

ফ্লাইট শিডিউল বিপর্যয়ের পরই ৫০ বিলিয়ন ডলার উন্নয়ন বরাদ্দ পাসে মরিয়া ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্রের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল বা বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বড় ধরনের যোগাযোগ ত্রুটির কারণে দেশজুড়ে হাজার হাজার ফ্লাইট কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, এই খাতের আধুনিকায়নে তহবিলের অনুরোধ বাড়িয়ে ৫০ বিলিয়ন (৫ হাজার কোটি) ডলার করেছে ট্রাম্প প্রশাসন।
স্থানীয় সময় শুক্রবার (১৩ নভেম্বর) রাতের দিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বর্ধিত অর্থের দাবি জানানো হয়। এর আগে শুক্রবার দিনের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের পুরোনো বিমানবন্দর এবং এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল ব্যবস্থার উন্নয়নে ৩০ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়েছিলেন পরিবহনমন্ত্রী শন ডাফি এবং হোয়াইট হাউস।
ফ্লাইট চলাচলে নজিরবিহীন অচলাবস্থার প্রেক্ষাপটে পরিবহনমন্ত্রী শন ডাফি বলেন, ‘এটি একটি জরুরি অবস্থা। একটি কার্যকর এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল ব্যবস্থা থাকার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কী হতে পারে?’
ফ্লাইট বিপর্যয় ও পুরোনো প্রযুক্তির সংকট
শুক্রবারের এই কারিগরি ত্রুটি ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফএএ) ‘এন-রুট সেন্টার’গুলোকে প্রভাবিত করে, যেগুলো মূলত বিভিন্ন বিমানবন্দরের মধ্যকার আকাশপথের ফ্লাইট চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। এই বিভ্রাটের ফলে দেশব্যাপী উড্ডয়ন স্থগিতাদেশ জারি করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ।
বিশ্বের সবচেয়ে জটিল এই আকাশপথে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশ কয়েকটি বড় দুর্ঘটনা ও বিপর্যয় ঘটেছে, যা যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ওয়াশিংটনের রোনাল্ড রিগ্যান জাতীয় বিমানবন্দরে মাঝ আকাশে সংঘর্ষে ৬৭ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। এ ছাড়া চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ফিলাডেলফিয়ায় সার্কিট বিকল হওয়া এবং নিউ জার্সিতে নির্মাণকাজের সময় ফাইবার-অপটিক কেবল কাটা পড়ায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে হাজারো ফ্লাইট বাতিল বা বিলম্বিত হয়েছিল।
তথ্য অনুযায়ী, এফএএ এখনো কয়েক দশকের পুরোনো কম্পিউটার এবং নিলাম ওয়েবসাইট থেকে কেনা যন্ত্রাংশের ওপর নির্ভর করে চলছে। এমনকি গত সপ্তাহেই সংস্থাটি জানিয়েছে, তারা ২০২৮ সালের শেষ নাগাদ ৪০০টিরও বেশি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল কেন্দ্রে আবহাওয়া ও জরুরি তথ্য আদান-প্রদানে ব্যবহৃত পুরোনো ‘ফ্লপি ডিস্কগুলো’ পরিবর্তন করবে।
অর্থ বরাদ্দের পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
হোয়াইট হাউসের অফিস অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেটের পরিচালক রাসেল ভট এবং পরিবহনমন্ত্রী শন ডাফি আইনপ্রণেতাদের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে দ্রুত এই অর্থ অনুমোদনের আহ্বান জানিয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, এফএএ ইতিমধ্যে তাদের পুরোনো তামার টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের ৬৮ শতাংশ উচ্চগতির ফাইবার অবকাঠামো দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছে। বাকি কাজ শেষ করতে এবং আধুনিক হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও কন্ট্রোল টাওয়ার নির্মাণে এই বিনিয়োগ অপরিহার্য।
এর আগে শুক্রবার ঘোষিত ৩০ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলারের প্রাথমিক প্রস্তাবে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল আধুনিকায়নে ১০ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার, কন্ট্রোল টাওয়ার নির্মাণে ২ বিলিয়ন ডলার এবং পুরোনো টার্মিনাল সংস্কারসহ বিমানবন্দর সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে ১৮ বিলিয়ন ডলার চাওয়া হয়েছিল।
উল্লেখ্য, এর আগে ২০২৫ সালের জুলাইয়েও কংগ্রেস এই খাতে পাঁচ বছরের জন্য ১২ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার অনুমোদন করেছিল।
আমেরিকান এয়ারলাইন্স, ডেল্টা এয়ার লাইনস, ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স এবং সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইন্সসহ যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিমান সংস্থাগুলো প্রশাসনের এই তহবিলের অনুরোধকে স্বাগত জানিয়েছে।
তবে রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত সিনেট কমার্স কমিটি বলেছে, শুক্রবারের এই ঘটনা প্রমাণ করে যে অন্যান্য প্রকল্পের চেয়ে ‘এন-রুট সেন্টার’গুলোর আধুনিকায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরি। পুরোনো কেন্দ্রগুলো প্রতিস্থাপনে কংগ্রেস ইতিমধ্যে ১ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার অনুমোদন করেছে বলেও তারা উল্লেখ করে।
আগামী জানুয়ারিতে ডেমোক্র্যাটরা মার্কিন কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নিতে যাচ্ছে। তার আগেই বছরের শেষ কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত বর্তমান কংগ্রেসের মাধ্যমে এই বিশাল তহবিল পাস করিয়ে নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে ট্রাম্প প্রশাসন।