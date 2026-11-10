১০ মাসেই চীনের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত রেকর্ড ১ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়াল, উদ্বেগে ইইউ

১০ মাসেই চীনের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত রেকর্ড ১ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়াল, উদ্বেগে ইইউ
বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সংক্রান্ত অবকাঠামো নির্মাণের জোয়ার ও উচ্চ-প্রযুক্তি পণ্যের চাহিদাকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করেছে চীন। চলতি বছরের প্রথম ১০ মাসেই দেশটির মোট বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ১ ট্রিলিয়ন (১ লাখ কোটি) মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে।
আজ মঙ্গলবার প্রকাশিত চীনের কাস্টমস তথ্যে এই চিত্র সামনে এসেছে। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে গৃহায়ণ খাতের টানা মন্দা এবং সাধারণ মানুষের কেনাকাটায় অনীহার কারণে অর্থনীতিতে তৈরি হওয়া ঘাটতি পূরণে বেইজিং এখন সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভর করছে।
তবে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদদের মতে, রপ্তানির ওপর চীনের এই অতিরিক্ত নির্ভরতা তাদের অন্যতম প্রধান আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অংশীদার—বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে নতুন করে বাণিজ্য সংঘাত ও উত্তেজনা বাড়িয়ে দিতে পারে।
যুক্তরাষ্ট্রের ডলারে হিসাব করা কাস্টমস উপাত্ত অনুযায়ী, গত বছরের অক্টোবরের তুলনায় চলতি বছরের অক্টোবরে চীনের রপ্তানি বাণিজ্য ৩৫ দশমিক ২ শতাংশ বেড়েছে। যদিও গত সেপ্টেম্বরে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩৬ দশমিক ৩ শতাংশ, তবে অক্টোবরে অর্থনীতিবিদদের পূর্বাভাস ছিল প্রবৃদ্ধি ৩৩ দশমিক ৫ শতাংশে থাকতে পারে। সেই পূর্বাভাসকে অতিক্রম করে এই প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।
রপ্তানির এই অভাবনীয় ধাক্কায় চলতি বছরের প্রথম ১০ মাসে চীনের মোট বাণিজ্য উদ্বৃত্ত পৌঁছেছে ১ দশমিক ০৪ ট্রিলিয়ন (১.০৪ লাখ কোটি) ডলারে। এর মাধ্যমে চীন টানা দ্বিতীয় বছরের মতো বাণিজ্য উদ্বৃত্তে ১ ট্রিলিয়ন ডলারের ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করল। ২০২৫ সালের তুলনায় এবার পুরো এক মাস আগেই এই কৃতিত্ব অর্জন করল দেশটি।
অন্যদিকে, অক্টোবরে চীনের আমদানিও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৪১ দশমিক ৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা রয়টার্সের পূর্বাভাসে উল্লেখিত ৩২ শতাংশের চেয়ে অনেক বেশি।
চীনের এই রেকর্ড বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জটিল করে তুলতে পারে। ইউরোপীয় নেতারা ইতিমধ্যেই চীন থেকে আমদানি করা হাইব্রিড গাড়ির ওপর নতুন শুল্ক ও কড়াকড়ি আরোপের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সেই নতুন বিধিনিষেধ কার্যকর হওয়ার আগেই চীনের অটোমোবাইল প্রস্তুতকারকেরা ইউরোপীয় বাজারে দ্রুত রপ্তানি নিশ্চিত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।
চীনের রপ্তানির এই ঊর্ধ্বগতির মধ্যেও ওয়াশিংটনের সঙ্গে বাণিজ্য বিরোধ সাময়িকভাবে শিথিল করার চেষ্টা চলছে। গতকাল সোমবার বেইজিং আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে, ১০ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের ‘বাণিজ্য বিরতি’র মেয়াদের শেষ দিন থাকলেও তা আরও দুই মাসের জন্য বাড়ানো হয়েছে। তবে ওয়াশিংটন পারস্পরিক শুল্ক হ্রাসের চুক্তি কতটুকু মানছে, তার ওপর ভিত্তি করে আমেরিকা থেকে কৃষিপণ্য আমদানির বিষয় সিদ্ধান্ত নেবে চীন।
চীনকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা ‘ট্রিভিয়াম চীন’-এর প্রধান অর্থনীতিবিদ জো পিসেল বলেন, ‘২০২৭ সাল পর্যন্ত চীনের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক এবং নতুন বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঝুঁকি উচ্চমাত্রায় থাকবে, কারণ চীনা প্রস্তুতকারকরা ক্রমশ আগ্রাসীভাবে আন্তর্জাতিক বাজার দখল করছে।’
বিশ্লেষকদের মতে, এ বছর চীনের রপ্তানি বাণিজ্যের অন্যতম মূল চালিকাশক্তি ছিল বিশ্বজুড়ে এআই অবকাঠামো তৈরির প্রতিযোগিতা। উচ্চপ্রযুক্তির এআই প্রসেসর এবং আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম তৈরি ও সরবরাহ করে চীন বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।
তবে রপ্তানির এই অভাবনীয় সাফল্যের বিপরীতে দেশের ভেতরের চিত্র অনেকটাই বিপরীত। আবাসন খাতের দীর্ঘমেয়াদি মন্দা সাধারণ মানুষের সঞ্চয় ও আত্মবিশ্বাসে চরম আঘাত এনেছে, যার ফলে চীনের অভ্যন্তরীণ বাজারে কেনাকাটা ও ভোগের হার কমে গেছে।
দেশীয় বাজারে কেনাকাটা কম হওয়ায় চীনের গাড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পুরোপুরি বিদেশি বাজারের দিকে ঝোঁক বাড়িয়েছে। ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের উপাত্ত অনুযায়ী, অক্টোবরে চীনের গাড়ি রপ্তানি রেকর্ড গতিতে বাড়লেও, অভ্যন্তরীণ বাজারে গাড়ি বিক্রি টানা ১২ মাসের মতো হ্রাসের মুখ দেখেছে।
আগামী সপ্তাহে চীনের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় প্রযুক্তি নগরী শেনঝেনে শুরু হতে যাচ্ছে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা (এপেক) শীর্ষ সম্মেলন। এই সম্মেলনের ফাঁকেই চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিং এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে একটি হাই-প্রোফাইল দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। ২০২৬ সালে দুই নেতার মধ্যে এটি হবে তৃতীয় বৈঠক।
ম্যাককুয়ারি গ্রুপের বিশ্লেষকদের মতে, চীনের রপ্তানি বাণিজ্য আগামীতে কেমন যাবে তা অনেকটাই নির্ভর করছে এআই প্রযুক্তির এই বিশ্বব্যাপী জোয়ার কতদিন স্থায়ী হয় তার ওপর। ২০২৬ সালের শেষ প্রান্তিকে রপ্তানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলেও ২০২৭ সালের প্রথম প্রান্তিক থেকে তা কিছুটা ধীরগতির হতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা।