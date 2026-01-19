পুঁজিবাজার: আবুল খায়ের হিরুর বার্তার পর বড় উত্থান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পুঁজিবাজারে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু হবে—সমালোচিত ও বড় বিনিয়োগকারী হিসেবে পরিচিত আবুল খায়ের হিরুর এমন বার্তার পরই দেশের পুঁজিবাজারে বড় উত্থান দেখা গেছে। গতকাল রোববার প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) দরপতনের তুলনায় দরবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৭ গুণ। এতে দেড় মাসের বেশি সময় পর সূচক ৫ হাজার পয়েন্টের ঘর অতিক্রম করেছে।
গত শনিবার পুঁজিবাজারে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা ফিরে আসবে বলে ফেসবুকে বার্তা দেন সমালোচিত ও পুঁজিবাজারে কারসাজিকারক হিসেবে চিহ্নিত আবুল খায়ের হিরু। হিরু ও তাঁর পরিবারকে বিভিন্ন সময় শত শত কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ফেসবুক পোস্টে হিরু লেখেন, ‘গোল্ডেন বুল ইজ কামিং টু দ্য ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ভেরি সুন।’
আবুল খায়ের হিরুর এই বার্তায় উচ্ছ্বসিত হন একশ্রেণির বিনিয়োগকারী। ওই পোস্টে মন্তব্য করেছেন অসংখ্য বিনিয়োগকারী। একজন লিখেছেন, ‘ওয়েলকাম গোল্ডেন বুল, বেস্ট অব লাক মাই ডিয়ার হিরো স্যার।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘অপেক্ষায় অপেক্ষায় কেটে গেল আরেকটা বছর। তুমি যেহেতু বলেছ, আশা করি ভালো কিছু হবে।’ আরেক ফেসবুকার লিখেছেন, ‘জীবন-যৌবন সবই দিলাম! এটার অপেক্ষায় আছি।’
গতকাল লেনদেন হওয়া ৩৮৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে ২৯০টির, কমেছে ৪২টির এবং অপরিবর্তিত ছিল ৫৭টির। এর প্রভাবে প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৭৬ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫৪ শতাংশ বেড়ে অবস্থান করছে ৫ হাজার ৩৫ পয়েন্টে। সূচকের এই অবস্থান গত ২৭ নভেম্বরের পর সর্বোচ্চ; ওই দিন সূচক ছিল ৫ হাজার ২৮ পয়েন্টে। এরপর আর ৫ হাজার পয়েন্টের ঘর অতিক্রম করতে পারেনি। লেনদেন হয়েছে ৪৭৪ কোটি ৯ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৩৭৯ কোটি ৮০ লাখ টাকা।
