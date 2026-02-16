নির্বাচনের পর পুঁজিবাজারে রেকর্ড লেনদেন

দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পর দেশের পুঁজিবাজারে স্বস্তির ঢেউ বইছে। গত বৃহস্পতিবার নির্বাচন শেষ হওয়ার পর সরকার গঠনের সব প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত হওয়ায় বিনিয়োগকারীরা আবার বাজারে ফিরেছেন। সেই প্রভাব দেখা গেছে ঢাকা ও চট্টগ্রামের শেয়ারবাজারে। নির্বাচনের পর প্রথম কার্যদিবস রোববার—সূচক ও লেনদেন উভয়ই রেকর্ড মাত্রায় বেড়েছে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) এক দিনে সূচক ২০০ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৬০০ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ডিএসই শরিয়াহ সূচক বেড়ে ১ হাজার ১২৭ পয়েন্ট এবং ডিএস ৩০ সূচক ২ হাজার ১৪৫ পয়েন্টে অবস্থান করছে। এদিন মোট ৩৯৪টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে ৩৬৪টির দাম বেড়েছে, ২৬টির কমেছে এবং ৪টির দাম অপরিবর্তিত থেকেছে। পাশাপাশি লেনদেনের পরিমাণ ১ হাজার ২৭৫ কোটি ৯ লাখ টাকার বেশি, যা আগের কার্যদিবসের তুলনায় প্রায় ৪৮ শতাংশ বেশি। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৭৯০ কোটি ১৫ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। এতে দিন শেষে বাজার মূলধন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ২১ হাজার ২৮২ কোটি টাকায়, যা আগের কার্যদিবসের লেনদেন শেষে ছিল ৭ লাখ ৮ হাজার ৯৭৭ টাকা। অর্থাৎ বাজার মূলধন বেড়েছে ১২ হাজার ৩০৫ কোটি টাকা।
দেশের অপর পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) উল্লম্ফন দেখা গেছে। এদিন সিএসসিএক্স সূচক আগের দিনের চেয়ে ২৮৩ দশমিক ৮৩ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৯ হাজার ৫৫৫ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৪৮৪.৩৭ পয়েন্ট বেড়ে ১৫ হাজার ৫১৮ পয়েন্টে, শরিয়াহ সূচক ১৯.১৯ পয়েন্ট বেড়ে ৯৩৮ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ৪৯৬.৪১ পয়েন্ট বেড়ে ১৪ হাজার ৬৪ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে মোট ২৪৭টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ২২টি কোম্পানির, কমেছে ১৭টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৮টির।
বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন এবং নতুন সরকারের দ্রুত নীতিগত নির্দেশনার আশায় বিনিয়োগকারীরা পুনরায় শেয়ার কেনার দিকে ঝুঁকেছেন। নির্বাচনের আগে টানা কয়েক মাস অনিশ্চয়তা, তারল্যসংকট ও আস্থাহীনতার কারণে বাজার স্থবির ছিল।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ফার্স্ট ক্যাপিটাল সিকিউরিটিজ লিমিটেডের সিইও কাউসার আল মামুন বলেন, দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তা কাটার পর বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। যাঁরা আগে বিনিয়োগ করতে ভয় পাচ্ছিলেন, তাঁরা এখন পুনরায় বাজারে ফিরে এসেছেন।
বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, এই ইতিবাচক ধারা সামনের দিনগুলোতেও বজায় থাকবে। বিনিয়োগকারীদের পুনরাগমন, সূচক ও লেনদেনে রেকর্ড বৃদ্ধি এবং বাজার মূলধনের উল্লেখযোগ্য উত্থান—সবকিছু মিলিয়ে নির্বাচনের পর পুঁজিবাজারের লেনদেনের প্রথম দিন আশাব্যঞ্জক বার্তা দিচ্ছে।
২০২৫ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে বৈশ্বিক তৈরি পোশাকের একক দাম আশঙ্কাজনকভাবে কমেছে। এই সময়ে ইউরোজোনে পোশাকের সরবরাহ বেড়ে যাওয়ায়, দেশগুলোর প্রতিযোগিতা তীব্র হওয়ায়, ক্রেতারা দামে কড়াকড়ি রাখায় এবং উচ্চমূল্যের পণ্যের অভাব থাকায় দাম হ্রাস পেয়েছে।১২ মিনিট আগে
নানা কারণে দেশে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা ও বিনিয়োগে আস্থা কম ছিল। সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী ও আন্তর্জাতিক ক্রেতারা ধীরে চলো নীতি অনুসরণ করছিলেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এবার সেই অপেক্ষার অবসান হলো।১৭ ঘণ্টা আগে
দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকিংসেবা পৌঁছে দিতে চালু হওয়া এজেন্ট ব্যাংকিং এখন সারা দেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বড় প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। ঘরের কাছেই লেনদেন, সঞ্চয় ও ঋণসুবিধা পাওয়ায় এ সেবার প্রতি মানুষের আস্থা বাড়ছে দ্রুত। ফলে গত এক বছরে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে গ্রাহকসংখ্যা বেড়েছে সাড়ে ১৭ লাখের বেশি।১ দিন আগে
আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে পোশাক রপ্তানি ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে সরকারের পূর্ণ সহযোগিতার প্রত্যাশা করেছে তৈরি পোশাক খাতের মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। একই সাথে ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ ব্র্যান্ডকে বিশ্ববাজারে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক হিসেবে...১ দিন আগে