Ajker Patrika
শেয়ারবাজার

নির্বাচনের পর পুঁজিবাজারে রেকর্ড লেনদেন

  • ডিএসই সূচক এক দিনেই বাড়ল ২০০ পয়েন্ট।
  • লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা।
  • বাজার মূলধন বেড়েছে ১২ হাজার কোটি টাকা।
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নির্বাচনের পর পুঁজিবাজারে রেকর্ড লেনদেন

দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পর দেশের পুঁজিবাজারে স্বস্তির ঢেউ বইছে। গত বৃহস্পতিবার নির্বাচন শেষ হওয়ার পর সরকার গঠনের সব প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত হওয়ায় বিনিয়োগকারীরা আবার বাজারে ফিরেছেন। সেই প্রভাব দেখা গেছে ঢাকা ও চট্টগ্রামের শেয়ারবাজারে। নির্বাচনের পর প্রথম কার্যদিবস রোববার—সূচক ও লেনদেন উভয়ই রেকর্ড মাত্রায় বেড়েছে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) এক দিনে সূচক ২০০ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৬০০ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ডিএসই শরিয়াহ সূচক বেড়ে ১ হাজার ১২৭ পয়েন্ট এবং ডিএস ৩০ সূচক ২ হাজার ১৪৫ পয়েন্টে অবস্থান করছে। এদিন মোট ৩৯৪টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে ৩৬৪টির দাম বেড়েছে, ২৬টির কমেছে এবং ৪টির দাম অপরিবর্তিত থেকেছে। পাশাপাশি লেনদেনের পরিমাণ ১ হাজার ২৭৫ কোটি ৯ লাখ টাকার বেশি, যা আগের কার্যদিবসের তুলনায় প্রায় ৪৮ শতাংশ বেশি। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৭৯০ কোটি ১৫ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। এতে দিন শেষে বাজার মূলধন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ২১ হাজার ২৮২ কোটি টাকায়, যা আগের কার্যদিবসের লেনদেন শেষে ছিল ৭ লাখ ৮ হাজার ৯৭৭ টাকা। অর্থাৎ বাজার মূলধন বেড়েছে ১২ হাজার ৩০৫ কোটি টাকা।

দেশের অপর পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) উল্লম্ফন দেখা গেছে। এদিন সিএসসিএক্স সূচক আগের দিনের চেয়ে ২৮৩ দশমিক ৮৩ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৯ হাজার ৫৫৫ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৪৮৪.৩৭ পয়েন্ট বেড়ে ১৫ হাজার ৫১৮ পয়েন্টে, শরিয়াহ সূচক ১৯.১৯ পয়েন্ট বেড়ে ৯৩৮ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ৪৯৬.৪১ পয়েন্ট বেড়ে ১৪ হাজার ৬৪ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে মোট ২৪৭টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ২২টি কোম্পানির, কমেছে ১৭টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৮টির।

বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন এবং নতুন সরকারের দ্রুত নীতিগত নির্দেশনার আশায় বিনিয়োগকারীরা পুনরায় শেয়ার কেনার দিকে ঝুঁকেছেন। নির্বাচনের আগে টানা কয়েক মাস অনিশ্চয়তা, তারল্যসংকট ও আস্থাহীনতার কারণে বাজার স্থবির ছিল।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ফার্স্ট ক্যাপিটাল সিকিউরিটিজ লিমিটেডের সিইও কাউসার আল মামুন বলেন, দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তা কাটার পর বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। যাঁরা আগে বিনিয়োগ করতে ভয় পাচ্ছিলেন, তাঁরা এখন পুনরায় বাজারে ফিরে এসেছেন।

বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, এই ইতিবাচক ধারা সামনের দিনগুলোতেও বজায় থাকবে। বিনিয়োগকারীদের পুনরাগমন, সূচক ও লেনদেনে রেকর্ড বৃদ্ধি এবং বাজার মূলধনের উল্লেখযোগ্য উত্থান—সবকিছু মিলিয়ে নির্বাচনের পর পুঁজিবাজারের লেনদেনের প্রথম দিন আশাব্যঞ্জক বার্তা দিচ্ছে।

বিষয়:

শেয়ারবাজারপুঁজিবাজারনির্বাচনচট্টগ্রাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের দুই পক্ষের মারামারি, উপাচার্য-প্রক্টরসহ আহত ৭

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের দুই পক্ষের মারামারি, উপাচার্য-প্রক্টরসহ আহত ৭

তারেক রহমানের আগমন জাতীয় রাজনীতির জন্য ঐতিহাসিক মুহূর্ত: জামায়াত আমির

তারেক রহমানের আগমন জাতীয় রাজনীতির জন্য ঐতিহাসিক মুহূর্ত: জামায়াত আমির

ফজরের আজানে ‘আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম’ ছুটে গেলে করণীয়

ফজরের আজানে ‘আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম’ ছুটে গেলে করণীয়

বিএনপি ভোট পেয়েছে ৪৯.৯৭ শতাংশ, জামায়াত ৩১.৭৬ শতাংশ

বিএনপি ভোট পেয়েছে ৪৯.৯৭ শতাংশ, জামায়াত ৩১.৭৬ শতাংশ

নেপালকে বিদায় করে সুপার এইটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

নেপালকে বিদায় করে সুপার এইটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সম্পর্কিত

ইইউতে পোশাকের দামে পতন

ইইউতে পোশাকের দামে পতন

নির্বাচনের পর পুঁজিবাজারে রেকর্ড লেনদেন

নির্বাচনের পর পুঁজিবাজারে রেকর্ড লেনদেন

ব্যবসা-বিনিয়োগে আস্থা ফেরানোই বড় চ্যালেঞ্জ

ব্যবসা-বিনিয়োগে আস্থা ফেরানোই বড় চ্যালেঞ্জ

এক বছরের ব্যবধানে গ্রাহক বেড়েছে সাড়ে ১৭ লাখ

এক বছরের ব্যবধানে গ্রাহক বেড়েছে সাড়ে ১৭ লাখ