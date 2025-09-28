Ajker Patrika
যমুনা সেতুর ডেক সংস্কারে ১৪ কোটি টাকার চুক্তি, যানজট কমবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

যমুনা সেতুর বর্তমান রেললাইনের ডেক সংস্কার ও একটি নতুন অ্যানেক্স সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও আইইউটি-ডেভকন জেভির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তির ফলে যমুনা সেতুর ওপরকার যানজট উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আজ রোববার বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর আওতায় উভয় পক্ষের মধ্যে ১৪ কোটি ২৯ লাখ ৮৫ হাজার ৪০৫ টাকা ৪১ পয়সার আর্থিক চুক্তি হয়েছে।

এ চুক্তির অধীনে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি যমুনা সেতুর ডেক ও এর সংশ্লিষ্ট কাজগুলো সংস্কারের জন্য কারিগরি পরামর্শ দেবে। বর্তমানে সেতুর ৬ দশমিক ৩১৫ মিটার প্রশস্ত দুই লেন একমুখী ট্রাফিককে ৭ দশমিক ৩০ মিটার প্রশস্ত একমুখী ট্রাফিকে রূপান্তরিত করা হবে। এর ফলে সেতুটি আরও কার্যকর ও নিরাপদ হবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আবদুর রউফ। তিনি বলেন, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের নির্দেশনা রয়েছে যেন দ্রুত এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করে জনগণের দুর্ভোগ কমানো হয়।

সেতু বিভাগের সচিব আরও বলেন, দেশের ক্রমবর্ধমান যানবাহনের চাপ এবং পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে উন্নত ও দ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিত করার জন্য যমুনা নদীর ওপর বিদ্যমান সেতুর পাশে একটি নতুন অ্যানেক্স সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করা হবে। এই যাচাইয়ে নতুন সেতুর সম্ভাব্য স্থান, কারিগরি চ্যালেঞ্জ, অর্থনৈতিক প্রভাব ও পরিবেশগত দিকগুলো নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করা হবে।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রধান প্রকৌশলী কাজী মো. ফেরদাউস ও আইইউটি-ডেভকন জেভির পক্ষে অধ্যাপক ড. শাকিল মোহাম্মদ রিফাত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উভয় পক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

