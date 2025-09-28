যমুনা সেতুর ডেক সংস্কারে ১৪ কোটি টাকার চুক্তি, যানজট কমবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যমুনা সেতুর বর্তমান রেললাইনের ডেক সংস্কার ও একটি নতুন অ্যানেক্স সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও আইইউটি-ডেভকন জেভির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তির ফলে যমুনা সেতুর ওপরকার যানজট উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।
আজ রোববার বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর আওতায় উভয় পক্ষের মধ্যে ১৪ কোটি ২৯ লাখ ৮৫ হাজার ৪০৫ টাকা ৪১ পয়সার আর্থিক চুক্তি হয়েছে।
এ চুক্তির অধীনে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি যমুনা সেতুর ডেক ও এর সংশ্লিষ্ট কাজগুলো সংস্কারের জন্য কারিগরি পরামর্শ দেবে। বর্তমানে সেতুর ৬ দশমিক ৩১৫ মিটার প্রশস্ত দুই লেন একমুখী ট্রাফিককে ৭ দশমিক ৩০ মিটার প্রশস্ত একমুখী ট্রাফিকে রূপান্তরিত করা হবে। এর ফলে সেতুটি আরও কার্যকর ও নিরাপদ হবে।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আবদুর রউফ। তিনি বলেন, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের নির্দেশনা রয়েছে যেন দ্রুত এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করে জনগণের দুর্ভোগ কমানো হয়।
সেতু বিভাগের সচিব আরও বলেন, দেশের ক্রমবর্ধমান যানবাহনের চাপ এবং পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে উন্নত ও দ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিত করার জন্য যমুনা নদীর ওপর বিদ্যমান সেতুর পাশে একটি নতুন অ্যানেক্স সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করা হবে। এই যাচাইয়ে নতুন সেতুর সম্ভাব্য স্থান, কারিগরি চ্যালেঞ্জ, অর্থনৈতিক প্রভাব ও পরিবেশগত দিকগুলো নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করা হবে।
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রধান প্রকৌশলী কাজী মো. ফেরদাউস ও আইইউটি-ডেভকন জেভির পক্ষে অধ্যাপক ড. শাকিল মোহাম্মদ রিফাত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উভয় পক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
যমুনা সেতুর বর্তমান রেললাইনের ডেক সংস্কার ও একটি নতুন অ্যানেক্স সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও আইইউটি-ডেভকন জেভির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তির ফলে যমুনা সেতুর ওপরকার যানজট উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।
আজ রোববার বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর আওতায় উভয় পক্ষের মধ্যে ১৪ কোটি ২৯ লাখ ৮৫ হাজার ৪০৫ টাকা ৪১ পয়সার আর্থিক চুক্তি হয়েছে।
এ চুক্তির অধীনে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি যমুনা সেতুর ডেক ও এর সংশ্লিষ্ট কাজগুলো সংস্কারের জন্য কারিগরি পরামর্শ দেবে। বর্তমানে সেতুর ৬ দশমিক ৩১৫ মিটার প্রশস্ত দুই লেন একমুখী ট্রাফিককে ৭ দশমিক ৩০ মিটার প্রশস্ত একমুখী ট্রাফিকে রূপান্তরিত করা হবে। এর ফলে সেতুটি আরও কার্যকর ও নিরাপদ হবে।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আবদুর রউফ। তিনি বলেন, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের নির্দেশনা রয়েছে যেন দ্রুত এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করে জনগণের দুর্ভোগ কমানো হয়।
সেতু বিভাগের সচিব আরও বলেন, দেশের ক্রমবর্ধমান যানবাহনের চাপ এবং পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে উন্নত ও দ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিত করার জন্য যমুনা নদীর ওপর বিদ্যমান সেতুর পাশে একটি নতুন অ্যানেক্স সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করা হবে। এই যাচাইয়ে নতুন সেতুর সম্ভাব্য স্থান, কারিগরি চ্যালেঞ্জ, অর্থনৈতিক প্রভাব ও পরিবেশগত দিকগুলো নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করা হবে।
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রধান প্রকৌশলী কাজী মো. ফেরদাউস ও আইইউটি-ডেভকন জেভির পক্ষে অধ্যাপক ড. শাকিল মোহাম্মদ রিফাত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উভয় পক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
গ্রাহককেন্দ্রিক স্মার্ট ব্যাংকিং সেবা আরও সহজলভ্য করতে এনআরবি ব্যাংক পিএলসি নতুন দুটি উদ্ভাবনী পণ্য বাজারে এনেছে। ‘এনআরবি প্রতিদিন’ ও ‘অটো ফিক্সড লোন’ নামের এই সেবাগুলো আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এর উদ্বোধন করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ব্যাংক ও সিটিজেন্স ব্যাংকের মধ্যে ‘ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে অর্থায়নের বিপরীতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য রিফাইন্যান্সিং স্কিম’-সংক্রান্ত অংশীদারত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এ চুক্তি সই হয়।২ ঘণ্টা আগে
পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং এবং প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটি (এসএসসি) গঠনের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে ব্যাংককে শরিয়াহ বিষয়ে অভিজ্ঞ, দক্ষ ও নিরপেক্ষ সদস্য নিয়োগ করতে হবে। কমিটির প্রধান কাজ ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্৩ ঘণ্টা আগে
বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী বলেন, ‘দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ীদের অনেক দিনের দাবি ছিল একটি একক বিনিয়োগ পোর্টাল। বাংলা বিজ সেই চাহিদারই প্রতিফলন। এটি এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে বিনিয়োগে আগ্রহী ব্যক্তি একটি মাত্র প্রবেশপথ ব্যবহার করে বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য...৪ ঘণ্টা আগে