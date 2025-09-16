Ajker Patrika
প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্সের ১৫% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্স পিএলসির ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্স পিএলসির ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্স পিএলসির ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রোববার অনুষ্ঠিত এ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের সর্বসম্মতিতে ২০২৪ সালের জন্য ১৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়।

প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্সের জনসংযোগ বিভাগের সিনিয়র ম্যানেজার মুহাম্মদ শাহাদত হোসেন ভূঞা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

কোম্পানির চেয়ারম্যান খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে শেয়ারহোল্ডারদের অংশগ্রহণে সভা পরিচালনা করেন কোম্পানির সচিব জগদীশ কুমার ভঞ্জ।

সভায় ছিলেন কোম্পানির সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু, পরিচালক সৈয়দ এম আলতাফ হোসাইন, মো. শফিউর রহমান, তাফসির এম আউয়াল, মো. আব্দুল হামিদ, তাজোয়ার এম আউয়াল, সোহেল আহমদ চৌধুরী, ড. সৈয়দ কামরুল হোসেন, আনোয়ার ফারুক, কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জালালুল আজিম, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা চন্দ্র শেখর দাস, এফসিএ এবং বহিঃনিরীক্ষক অনিল সালাম ইদ্রীস অ্যান্ড কোং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস, অ্যাকচ্যুয়ারি ড. মোহাম্মদ সোহরাব উদ্দীন।

