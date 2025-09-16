প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্সের ১৫% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্স পিএলসির ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রোববার অনুষ্ঠিত এ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের সর্বসম্মতিতে ২০২৪ সালের জন্য ১৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়।
প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্সের জনসংযোগ বিভাগের সিনিয়র ম্যানেজার মুহাম্মদ শাহাদত হোসেন ভূঞা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
কোম্পানির চেয়ারম্যান খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে শেয়ারহোল্ডারদের অংশগ্রহণে সভা পরিচালনা করেন কোম্পানির সচিব জগদীশ কুমার ভঞ্জ।
সভায় ছিলেন কোম্পানির সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু, পরিচালক সৈয়দ এম আলতাফ হোসাইন, মো. শফিউর রহমান, তাফসির এম আউয়াল, মো. আব্দুল হামিদ, তাজোয়ার এম আউয়াল, সোহেল আহমদ চৌধুরী, ড. সৈয়দ কামরুল হোসেন, আনোয়ার ফারুক, কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জালালুল আজিম, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা চন্দ্র শেখর দাস, এফসিএ এবং বহিঃনিরীক্ষক অনিল সালাম ইদ্রীস অ্যান্ড কোং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস, অ্যাকচ্যুয়ারি ড. মোহাম্মদ সোহরাব উদ্দীন।
বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশ সরকার স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তরণের সময়সীমা পিছিয়ে দিতে কাজ করছে। তবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিযোগী কয়েকটি দেশ থেকে বাধা আসছে। সেজন্য এ বিষয়ে খুব বেশি আশাবাদী হওয়া উচিত হবে না জানিয়েছেন তিনি।৫ মিনিট আগে
ফ্রেশ এলপি গ্যাসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো রিটেইলার কনফারেন্স ও সেফটি সেমিনার ‘অগ্রযাত্রা’। এই আয়োজনে এলপি গ্যাসের নিরাপদ ও কার্যকর ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থা, ব্যবসা সম্প্রসারণের কৌশল এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।৩৯ মিনিট আগে
রাশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্যে আবার ফিরে এসেছে পুরোনো কালের পণ্য বিনিময় প্রথা বা বার্টার সিস্টেম। ১৯৯০-এর দশকের পর এ ধরনের বাণিজ্য প্রথমবার এতটা বাড়ল। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাকে ফাঁকি দিতে রাশিয়ার ব্যবসায়ীরা গমের বিনিময়ে চীনা গাড়ি কিনছে, আবার তিসি বীজের বিপরীতে আনছে নির্মাণসামগ্রী।১ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের বিনোদন জগতের সবচেয়ে জনপ্রিয় তারকা হানিয়া আমির প্রথমবারের মতো ঢাকায় আসছেন। অল্প সময়েই টেলিভিশন নাটক, চলচ্চিত্র ও ওয়েব কনটেন্টে অভিনয়ের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার বিনোদন দুনিয়ার উজ্জ্বল তারকা হয়ে উঠেছেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে