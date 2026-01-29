Ajker Patrika
করপোরেট

শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যকর সমাধান ‘কারকুমা ভেজস্প্রেড’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যকর সমাধান ‘কারকুমা ভেজস্প্রেড’
ছবি: বিজ্ঞপ্তি

খাদ্য শুধু ক্ষুধা মেটানোর বিষয় নয়, এটি জীবনের মান নির্ধারণ করে। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে প্রতিদিনের খাবার তাদের শারীরিক বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ এবং ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের ভিত্তি গড়ে তোলে। কিন্তু আধুনিক জীবনে দ্রুত প্রস্তুত করা, অতিরিক্ত চিনি, লবণ ও ফ্যাটসমৃদ্ধ খাবারের প্রতি ঝোঁক বাড়ায় শিশুদের পুষ্টিগত ঝুঁকি। এই প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি জরুরি।

পুষ্টিবিদদের মতে, শিশুদের সঠিক বিকাশের জন্য প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে শাকসবজি ও ফলমূল গ্রহণ অপরিহার্য। শাকসবজি শিশুদের শরীরে প্রয়োজনীয় ভিটামিন, মিনারেল, ফাইবার ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সরবরাহ করে, যা হাড়ের গঠন, দৃষ্টিশক্তি, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা এবং হজমশক্তি উন্নত করে। অথচ বাস্তবতা হলো অনেক শিশুই সবজি খেতে চায় না। স্বাদের অভাব, অভ্যাসের ঘাটতি এবং বিকল্প খাবারের সহজলভ্যতার কারণে তারা ধীরে ধীরে পুষ্টিকর খাবার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

এই অভ্যাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব উদ্বেগজনক। UNICEF-এর শিশু পুষ্টিসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যায়, অপুষ্টি ও অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত করে, মনোযোগ ও শেখার ক্ষমতা কমায় এবং ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস, স্থূলতা ও হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। ছোটবেলায় গড়ে ওঠা খাদ্যাভ্যাসই অনেক সময় সারা জীবনের স্বাস্থ্য নির্ধারণ করে।

যুক্তরাজ্যের ফুড স্ট্যান্ডার্ডস এজেন্সি (FSA) ২০০৪–০৫ সালে ‘HFSS’ অর্থাৎ High in Fat, Sugar or Salt ধারণাটি তুলে ধরে, যেখানে অতিরিক্ত ফ্যাট, চিনি ও লবণযুক্ত খাবারকে স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। শিশুদের খাদ্যতালিকায় এই ধরনের খাবারের আধিক্য তাদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কোনো খাদ্য উপাদান সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যেমন ঠিক নয়, তেমনি অস্বাস্থ্যকর খাবারের অতিরিক্ত গ্রহণও ক্ষতিকর। সমাধান হলো স্বাস্থ্যসম্মত ও গ্রহণযোগ্য বিকল্প।

এই জায়গাতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে Organic Nutrition Ltd-এর উদ্ভাবনী পণ্য Karkuma Vegspread। এটি একটি সবজিভিত্তিক স্প্রেড, যা শিশুদের জন্য পুষ্টিকর সবজিকে সহজ ও সুস্বাদু উপায়ে খাবারের অংশ করে তোলে। যেসব শিশু সরাসরি শাকসবজি খেতে অনাগ্রহী, তাদের জন্য এই ভেজস্প্রেড একটি কার্যকর বিকল্প হতে পারে।

কারকুমা ভেজস্প্রেড তৈরি হয়েছে নির্বাচিত শাকসবজি ও ফলমূলের সমন্বয়ে, যাতে রয়েছে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও উদ্ভিজ্জ পুষ্টিগুণ। এতে কম স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকায় এটি প্রচলিত উচ্চ ফ্যাটযুক্ত স্প্রেডের তুলনায় স্বাস্থ্যসম্মত। রুটি, পাউরুটি, স্যান্ডউইচ বা হালকা নাশতার সঙ্গে ব্যবহার করলে শিশুরা অজান্তেই শাকসবজির চাহিদা পূরণ করতে পারে স্বাদে কোনো আপস না করেই।

শিশুদের খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে স্বাদ একটি বড় ভূমিকা রাখে। বেশির ভাগ মা-বাবা জানেন কোন খাবারটি স্বাস্থ্যকর, কিন্তু শিশুরা তা খেতে চায় না। কারকুমা ভেজস্প্রেড সেই ব্যবধান কমাতে সাহায্য করে। পরিচিত খাবারের সঙ্গে নতুন পুষ্টি যুক্ত করার মাধ্যমে এটি শিশুদের ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি আগ্রহী করে তোলে।

ব্যস্ত জীবনে মা-বাবাদের কাছে সহজে ব্যবহার করা যায়—এমন বিষয়ও খুব গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ সময় রান্না করা বা আলাদা করে সবজি প্রস্তুত করা সব সময় সম্ভব হয় না। সহজে ব্যবহারযোগ্য এই ভেজস্প্রেড শিশুদের টিফিন বা সকালের নাশতায় স্বাস্থ্যকর সংযোজন হতে পারে।

পুষ্টিবিদদের মতে, সুস্থ থাকতে হলে শিশুদের খাদ্যতালিকায় বৈচিত্র্য থাকা জরুরি। একই ধরনের খাবারের পরিবর্তে বিভিন্ন উৎস থেকে পুষ্টি গ্রহণ করলে শরীর সঠিকভাবে বিকশিত হয়। কারকুমা ভেজস্প্রেড সেই বৈচিত্র্য আনার একটি সহজ উপায় যেখানে সবজির পুষ্টি থাকে, কিন্তু স্বাদে থাকে শিশুদের পছন্দ।

সবশেষে বলা যায়, শিশুদের সুস্থ ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে আজকের খাদ্যাভ্যাসের ওপর ভিত্তি করে। প্রতিদিনের ছোট ছোট সিদ্ধান্তই বড় পরিবর্তন আনে। Organic Nutrition Ltd-এর Karkuma Vegspread শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যকর শাকসবজি ও ফল গ্রহণকে সহজ, সুস্বাদু ও বাস্তবসম্মত করে তুলেছে যা পরিবারকে একটি সচেতন ও পুষ্টিকর জীবনের পথে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিখাদ্যকরপোরেটশিশু
