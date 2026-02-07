Ajker Patrika
১৮৪ দেশ জয়ী নাজমুন নাহারকে ইউএস-বাংলার বিশেষ সম্মাননা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
১৮৪ দেশ জয়ী নাজমুন নাহারকে ইউএস-বাংলার বিশেষ সম্মাননা
বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা হাতে বিশ্বের ১৮৪টি দেশ ভ্রমণের বিরল কৃতিত্ব অর্জন করায় বিশ্বজয়ী নাজমুন নাহারকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা জানিয়েছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস। শান্তি, একতা এবং পরিবেশ রক্ষার বার্তা নিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ঘুরে বেড়ানো এই অকুতোভয় নারীর সাহস ও অটল সংকল্পের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।

৫ ফেব্রুয়ারি ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নাজমুন নাহারের হাতে বিশেষ সার্টিফিকেট ও সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের পক্ষ থেকে নাজমুন নাহারকে বাংলাদেশের ‘ফ্ল্যাগ লরিয়েট’ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

সম্মাননা প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) কামরুল ইসলাম এবং ডিজিটাল মার্কেটিং বিভাগের প্রধান মীর তাজমুল হোসেনসহ সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

নাজমুন নাহার কেবল প্রথম বাংলাদেশিই নন, বরং বিশ্বের প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে লাল-সবুজ পতাকা হাতে এতগুলো দেশ ভ্রমণ করার গৌরব অর্জন করেছেন। তাঁর এই যাত্রার প্রতিটি ধাপে তিনি বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরেছেন। ইউএস-বাংলা কর্তৃপক্ষ জানায়, অটুট ইচ্ছা আর দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে যে অসম্ভবকে জয় করা যায়, নাজমুন নাহার তার জলজ্যান্ত উদাহরণ।

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের কর্মকর্তারা জানান, যাঁরা বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করেন, তাঁদের পাশে থাকতে পেরে তারা গর্বিত। ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে বিশ্বের সামনে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরা এ ধরনের অনুপ্রেরণাদায়ী মানুষের সঙ্গে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস সব সময় কাজ করে যাবে।

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

১৮৪ দেশ জয়ী নাজমুন নাহারকে ইউএস-বাংলার বিশেষ সম্মাননা

এবার কনজ্যুমার ইলেকট্রনিকসের ব্যবসায় যুক্ত হলো আকিজ রিসোর্স

ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের নতুন এমডি ও সিইও এহতেশামুল হক খান

নির্বাচন উপলক্ষে ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি দেশের সব দোকান-শপিং মল বন্ধ ঘোষণা

