দেশের সেরা সিইও নির্বাচিত হয়েছেন আইপিডিসির রিজওয়ান দাউদ সামস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
দেশ সেরা সিইও নির্বাচিত হয়েছেন আইপিডিসির রিজওয়ান দাউদ সামস। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
দেশ সেরা সিইও নির্বাচিত হয়েছেন আইপিডিসির রিজওয়ান দাউদ সামস। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিজওয়ান দাউদ সামস ‘চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) /ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এমডি) অব দ্য ইয়ার-২০২৫’ পুরস্কার পেয়েছেন। ‘বার্ষিক ১০০ থেকে ৪৯৯ কোটি টাকা ব্যবসায়িক রাজস্ব অর্জন’ ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের পক্ষ থেকে তাঁকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।

রিজওয়ান দাউদ সামস ২০২২ সাল থেকে আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব ও পরিকল্পনার জন্য তিনি এ স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর সময়ে আইপিডিসি আরও আধুনিক, গ্রাহকবান্ধব ও অগ্রসর চিন্তার আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ডিজিটাল সেবা, বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম এবং সবার জন্য সহজ আর্থিক সমাধান নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্বও তাঁর নেতৃত্বের ফল।

রিজওয়ান দাউদ সামসের নেতৃত্বে আইপিডিসি তাদের সেবা ও কাজের পরিধি আরও বাড়িয়েছে, আর্থিক অবস্থাও আগের তুলনায় আরও শক্তিশালী হয়েছে। পাশাপাশি টেকসই, নৈতিক ও সমাজবান্ধব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা আরও শক্তিশালী হয়েছে। তাদের কাজের ধরন আইপিডিসির কর্মপরিবেশকে আরও বন্ধুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক করেছে। এতে কর্মীদের মধ্যে নতুন ভাবনা, একসঙ্গে কাজ করা ও সঠিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। এর ফলে আইপিডিসি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরও স্থায়ী অবদান রাখতে পারছে।

এ প্রসঙ্গে আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিজওয়ান দাউদ সামস বলেন, ‘এই সম্মান শুধু আমার নয়, এটি পুরো আইপিডিসি পরিবারের পরিশ্রম ও নিষ্ঠার কারণে সম্ভব হয়েছে। একই সঙ্গে আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি, যা মানুষের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন আনার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। এই স্বীকৃতির জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ এবং সামনে আরও টেকসই ও সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে আমরা সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

আইপিডিসির নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি রিজওয়ান দাউদ সামস বিভিন্ন শিল্প ফোরামেও সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। নৈতিক ব্যবস্থাপনা, টেকসই অর্থায়ন ও আর্থিক সচেতনতা নিয়ে তিনি নিয়মিত আলোচনা ও উদ্যোগে অংশ নেন। তাঁর এসব প্রচেষ্টা বাংলাদেশের আর্থিক খাতে ভালো পরিবর্তন আনতে সাহায্য করছে।

দাউদ সামসের এই সাফল্য আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির নেতৃত্ব, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা এবং বাংলাদেশের জন্য আরও টেকসই ও উন্নত আর্থিক ভবিষ্যৎ গড়ার প্রচেষ্টাকে নিশ্চিত করবে।

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটপ্রতিষ্ঠানের খবর
বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন রপ্তানি মডেল, অ্যামাজন-আলিবাবা থেকে পণ্য কিনবে বিদেশের ক্রেতা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ৫৬
প্রতীকী
প্রতীকী

দেশের রপ্তানি বাজার বাড়াতে নতুন মডেল চালু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক, যা রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন সুযোগের দ্বার খুলে দিয়েছে। এখন থেকে আন্তর্জাতিক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, মার্কেটপ্লেস ও বিদেশে থাকা সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানের ওয়্যারহাউসের মাধ্যমে বিদেশি ক্রেতার কাছে পণ্য বা সেবা বিক্রি করা যাবে। অর্থাৎ অ্যামাজন, আলিবাবা, ইবে, ওয়ালমার্ট, রাকুটেনের মতো বিশ্বখ্যাত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদেশে পণ্য বিক্রি করা যাবে।

এ বিষয়ে আজ সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংক একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বিজনেস-টু-বিজনেস-টু-কনজ্যুমার (বি–টু–বি–টু–সি) মডেলে রপ্তানিকারকেরা বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, মার্কেটপ্লেস ও বিদেশি ওয়্যারহাউসে পণ্য পাঠাতে পারবে। এ জন্য অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং সহায়তা দেবে।

তবে এর আগে সংশ্লিষ্ট অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বা সংশ্লিষ্ট বিদেশি ওয়্যারহাউসে রপ্তানিকারকদের নিবন্ধিত হওয়ার প্রমাণপত্র এডি ব্যাংকের কাছে জমা দিতে হবে।

এই মডেলে প্রফর্মা ইনভয়েসের মাধ্যমে রপ্তানিমূল্য ঘোষণা করতে হবে। কারণ, এই কাঠামোয় সাধারণত প্রচলিত রপ্তানি বিক্রয়চুক্তি থাকে না, তাই রপ্তানিকারকেরা প্রফর্মা ইনভয়েসের ভিত্তিতে পণ্যের ন্যায্যমূল্য ঘোষণা করতে পারবেন। ওয়্যারহাউজিং সেবা প্রদানকারী কনসাইনির নামে তৈরি শিপিং ডকুমেন্টও নেবে ব্যাংক।

নতুন ব্যবস্থায় রপ্তানি আয় আনার ক্ষেত্রেও নমনীয়তা রেখেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। পণ্যের মূল্য স্বাভাবিক ব্যাংকিং চ্যানেল বা আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সার্ভিস অপারেটরের মাধ্যমে নেওয়া যাবে। যেহেতু একাধিক চালানের অর্থ একত্রে আসতে পারে, তাই ফার্স্ট-ইন ফার্স্ট-আউট নীতিতে রপ্তানি আয় সমন্বয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে।

এই মডেল রপ্তানিকারকদের জন্য বড় সুযোগ তৈরি করল। খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই মডেল আন্তসীমান্ত ই-কমার্সকে সহজ করবে। এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি রপ্তানিকারকেরা সরাসরি বিদেশি ক্রেতা জোগাড়ের ঝামেলা এড়াতে পারবেন। অ্যামাজন, আলিবাবা, ওয়ালমার্ট, ইবে, শপিফাইয়ের মতো বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের উপস্থিতি বাড়বে এবং ডিজিটালি রপ্তানি বাজার বহুমুখী হবে।

অ্যামাজনআলিবাবা
ডিসি-ইউএনও পাঠিয়ে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন: অর্থ উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ৫৮
অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। ফাইল ছবি
অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। ফাইল ছবি

জিনিসপত্রের দাম বাড়ার বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) পাঠিয়ে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন রাজনৈতিক সরকার। আজ সোমবার সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক শেষে এ কথা বলেন তিনি।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, রাজনৈতিক সরকারের মোরাল সলিউশন করার সক্ষমতা থাকে। তাদের ভয়েসটা দিতে পারে। তাদের কর্মীরা আছে। তাদের সেটআপ আছে। কিন্তু এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে ডিসিকে, ইউএনএকে পাঠিয়ে এগুলো কন্ট্রোল করা ডিফিকাল্ট।

বাজারে চালের দাম বাড়ার পেছনে সিন্ডিকেট আছে কি না—জানতে চাইলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, শুধু সরবরাহ নয়, পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ের ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলের ওপরও দাম নির্ভর করে। অনেক চাল থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ এক জায়গায় মিলেমিশে দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবছরের বাজেট সংশোধনের কাজ আগামী ডিসেম্বরেই শুরু হবে বলে জানান সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, ডিসেম্বরে সংশোধন শেষ করে জানুয়ারিতে পরবর্তী সরকারের জন্য সংশোধিত বাজেট প্রস্তুত করা হবে।

এক দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট আয়োজনের ব্যয় নিয়ে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচন কমিশন বলেছে ব্যয় বাড়বে, তারা বাজেট সংশোধন করছে। তবে তাদের তহবিল আছে, অর্থ মন্ত্রণালয় আছে। তাই নির্বাচনের খরচ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।

সালেহউদ্দিন আহমেদ জানান, বাজেটে নির্বাচন খাতে বরাদ্দ থাকা ৩ হাজার কোটি টাকা বাড়বে কি না, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। গণভোটের বিষয়টি নতুন, বাজেট দেওয়ার সময় এটা প্রাক্কলনে ছিল না।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এক দিনে নির্বাচন ও গণভোট আয়োজনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখলেও সরকার এটিকে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত মনে করে বলে জানান সালেহউদ্দিন। তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা এক দিনে ভোটের কথা বলেছেন। দুই দিনে কাজটি করা কঠিন। রিটার্নিং কর্মকর্তা থেকে ব্যাংকের জুনিয়র অফিসার, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, সবার অংশগ্রহণ দরকার হয়। এক দিনে করা ভালো। বিশ্বেও অনেক দেশে এভাবে হয়।

আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাস ও হাইকমিশনগুলোতে ভোটার তালিকাভুক্তি শুরু হবে জানিয়ে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, এতে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসগুলোর অতিরিক্ত ব্যয় যুক্ত হতে পারে। কারণ, কর্মকর্তাদের ওভারটাইমসহ বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হবে।

পুলিশের জন্য বডি ক্যামেরা কেনা নিয়ে প্রশ্নে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা সিদ্ধান্ত দিয়েছি। যে সংস্থার প্রয়োজন, তারা তাদের বরাদ্দ থেকেই কিনবে। কত সংখ্যায় দেবে, সেটা ঠিক করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ইসি শুধু জানিয়ে দেবে কোথায় ক্যামেরা লাগবে।’

নির্বাচননির্বাচন কমিশনঅর্থ মন্ত্রণালয়উপদেষ্টাদ্রব্যমূল্য
‘সিইও অব দ্য ইয়ার ২০২৫’ হলেন সিটি ব্যাংকের মাসরুর আরেফিন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সিটি ব্যাংকের মাসরুর আরেফিন ‘সিইও অব দ্য ইয়ার-২০২৫’ পুরস্কার পেয়েছেন। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
সিটি ব্যাংকের মাসরুর আরেফিন ‘সিইও অব দ্য ইয়ার-২০২৫’ পুরস্কার পেয়েছেন। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

সিটি ব্যাংক পিএলসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও মাসরুর আরেফিন বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের চতুর্থ আসরে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে মর্যাদাপূর্ণ ‘সিইও অব দ্য ইয়ার-২০২৫’ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

সিটি ব্যাংকে তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব ও দেশের আর্থিক খাতে তিন দশকের বেশি সময়ের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি পুরস্কৃত হলেন।

এর আগের বছরগুলোতে এ ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হয়েছিলেন ইস্টার্ন ব্যাংকের সিইও আলী রেজা ইফতেখার, এমটিবিএলের সিইও সৈয়দ মাহবুবুর রহমান ও বিকাশের সিইও কামাল কাদির।

মাসরুরের নেতৃত্বে গত ছয় বছরে সিটি ব্যাংক প্রশংসনীয় কিছু সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১৮ সালে ব্যাংকের অপারেটিং প্রফিট ছিল ৬৯৯ কোটি টাকা, যা ২০২৪ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ২ হাজার ৩৫১ কোটি টাকায়; নেট প্রফিট ২০২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয় ১ হাজার ৮৫ কোটি টাকা; রিটার্ন অন ইকুইটি ৮ দশমিক ২ শতাংশ থেকে পৌঁছায় ২৬ দশমিক ১ শতাংশে এবং ব্যাংকের মোট মূলধন দ্বিগুণের বেশি বাড়ে। এর পাশাপাশি ২০২৪ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সিটি ব্যাংককে দেশের শীর্ষস্থানীয় টেকসই ব্যাংক হিসেবে ভূষিত করে।

মাসরুর সিটি ব্যাংকের ডিজিটাল রূপান্তরেও নেতৃত্ব দিয়েছেন। সিটিটাচ প্ল্যাটফর্মকে আরও বৃহৎ পরিসরে নিয়ে যাওয়া এবং ডিজিটাল ন্যানো লোনের মতো যুগান্তকারী সমাধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিনি দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটআর্থিক প্রতিষ্ঠানঅর্থনীতির খবরব্যাংক
‘বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫’ পেলেন গ্রামীণফোনের সিসিএও ও সিএমও

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
‘বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫’ পেয়েছেন গ্রামীণফোনের সিসিএও ও সিএমও। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
‘বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫’ পেয়েছেন গ্রামীণফোনের সিসিএও ও সিএমও। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

গ্রামীণফোনের চিফ করপোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার (সিসিএও) তানভীর মোহাম্মদ ‘চিফ করপোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার অব দ্য ইয়ার ২০২৫’ এবং চিফ মার্কেটিং অফিসার (সিএমও) ফারহা নাজ জামান ‘চিফ মার্কেটিং অফিসার অব দ্য ইয়ার ২০২৫’-এর সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। দক্ষ নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম আয়োজিত বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫-এ তাঁদের এই সম্মাননা দেওয়া হয়।

এই অর্জন দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, কৌশলগত নেতৃত্ব ও টেলিকম খাতে পথপ্রদর্শক হিসেবে তাঁদের অবদানকে তুলে ধরেছে। নিজ নিজ পেশাগত ক্ষেত্রে তাঁরা একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছেন, যা বাংলাদেশের ডিজিটাল অগ্রযাত্রায় গ্রামীণফোনের অবস্থানকে আরও সুসংহত করেছে। তাঁরা উভয়েই দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক চর্চা, গ্রাহককেন্দ্রিক উদ্ভাবন এবং নিরাপদ ও স্মার্ট ডিজিটাল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে কোম্পানির কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

গ্রামীণফোনের চিফ করপোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার তানভীর মোহাম্মদ বলেন, ‘এই সম্মাননা আমার জন্য অনুপ্রেরণার। ক্রমাগত পরিবর্তনশীল টেলিযোগাযোগ খাতে দায়িত্বশীল ও টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সংকল্পবদ্ধ গ্রামীণফোন; এই সম্মাননা তারই প্রতিফলন। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতির অন্যতম চালিকা শক্তি হচ্ছে টেলিযোগাযোগ খাত। এ ক্ষেত্রে উদ্ভাবন, বিনিয়োগ ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিকে ত্বরান্বিত করতে একটি দূরদর্শী রেগুলেটরি ইকোসিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য কার্যকর পার্টনারশিপ গড়ে তোলা এবং এই খাতকে শক্তিশালী করতে নীতিমালাসংশ্লিষ্ট কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ।’

গ্রামীণফোনের চিফ মার্কেটিং অফিসার ফারহা নাজ জামান বলেন, ‘এই স্বীকৃতি আমাদের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের স্মারক, যাঁরা প্রতিদিন গ্রাহকদের চাহিদা বোঝার চেষ্টা এবং সেই অনুযায়ী কার্যকর ও উদ্ভাবনী সেবা পৌঁছে দিতে কাজ করছেন। গ্রামীণফোনে সব সময় আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে—কানেকটিভিটির শক্তি ব্যবহার করে জীবনমানে পরিবর্তন আনা। একটি প্রতিশ্রুতিশীল ও ভবিষ্যৎমুখী কোম্পানিতে এমন একটি মিশন নিয়ে কাজ করতে পেরে আমি গর্বিত।’

বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস এমন স্বপ্নদ্রষ্টা করপোরেট নির্বাহীদের স্বীকৃতি দেয়, যাঁরা কৌশলগত দূরদৃষ্টি, দৃঢ়তা ও উৎকর্ষতার মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প খাতে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেন। নেতৃত্বের বিকাশ, টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশের ডিজিটাল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে অবিচল গ্রামীণফোন; এই অর্জন সেই প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন।

গ্রামীণফোন লিমিটেড

৮ কোটি ৫৬ লাখ গ্রাহক নিয়ে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় টেলিযোগাযোগ সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গ্রামীণফোন। এটি টেলিনর গ্রুপের একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান। সমাজের ক্ষমতায়ন ও ডিজিটাল বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৭ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকে গ্রামীণফোন দেশব্যাপী সর্ববৃহৎ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যা দেশের ৯৯ শতাংশের বেশি মানুষকে কভার করে।

সংযোগের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে দিতে এবং গ্রাহকদের ডিজিটাল জীবনধারা আরও সমৃদ্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ কোম্পানিটি। এ জন্য ভবিষ্যৎ উপযোগী ও গ্রাহককেন্দ্রিক প্রযুক্তি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার অভিযাত্রায় প্রতিনিয়ত উদ্ভাবন করে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। গ্রামীণফোন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) তালিকাভুক্ত।

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটপ্রতিষ্ঠানের খবরঅর্থনীতির খবর
