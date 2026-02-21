Ajker Patrika
জনতা ব্যাংকে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জনতা ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে জনতা ব্যাংক পিএলসি।

আজ শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সকালে জনতা ব্যাংকের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জনতা ব্যাংক পিএলসির চেয়ারম্যান মুহ. ফজলুর রহমান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মজিবর রহমান।

এ সময় ব্যাংকের পরিচালক আব্দুল মজিদ শেখ ও মো. ওবায়দুল হক এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফয়েজ আলমসহ সব স্তরের নির্বাহী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

শহীদ মিনারমাতৃভাষা দিবসশহীদ দিবসব্যাংক
