পূবালী ব্যাংক ও VISA ওয়ার্ল্ডওয়াইড প্রাইভেট লিমিটেডের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
পূবালী ব্যাংক পিএলসি ও VISA ওয়ার্ল্ডওয়াইড প্রাইভেট লিমিটেড সম্প্রতি VISA কার্ড ও POS অধিগ্রহণ ব্যবসার প্রচার ও বিপণন এবং বিভিন্ন প্রণোদনা প্রোগ্রাম চালু করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।
ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূবালী ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মদ আলী; VISA, বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সাব্বির আহমেদ; ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শাহনেওয়াজ খান এবং (VISA) দক্ষিণ এশিয়া, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের পরিচালক আরিফুর রহমান।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ডিভিশনের প্রধান মহাব্যবস্থাপক ও সিটিও (টিসি) ইন্দ্র মোহন সূত্রধর, আইসিটি অপারেশন ডিভিশনের প্রধান ও মহাব্যবস্থাপক মো. হেলাল উদ্দিন, কার্ড অপারেশন ডিভিশনের প্রধান ও মহাব্যবস্থাপক অসীম কুমার রায়, মহাব্যবস্থাপক ও সিএফও মোহাম্মদ লিটন মিয়া এফসিএ, উপমহাব্যবস্থাপক ও এডিসি বিভাগের প্রধান মো. রবিউল আলম, হেড অব কার্ড বিজনেস ডিভিশন ও উপমহাব্যবস্থাপক এন এম ফিরাজ কামালসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পুঁজিবাজারে প্রকৌশল খাতে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ডমিনেজ স্টিল অ্যান্ড বিল্ডিং সিস্টেমস লিমিটেডের নরসিংদীর কারখানা বন্ধ পেয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) কর্তৃপক্ষ। তবে কোম্পানির সাভারের কারখানাটি চালু রয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ডিএসইর একটি পরিদর্শক দল সরেজমিন কোম্পানির নরসিংদী কারখানা পরিদর্শনে গেলে কারখানা বন্ধ পায়।
আজ বুধবার ওয়েবসাইটে এ তথ্য জানিয়েছে ডিএসই।
ডিএসই বলছে, সাধারণত নিয়মিতভাবে কোম্পানি সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করছে না বা স্টক এক্সচেঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ নেই—এমন কারণে কোম্পানি পরিদর্শন করে থাকে স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ। এরই ধরাবাহিকতায় ৪ নভেম্বর ডমিনেজ স্টিল অ্যান্ড বিল্ডিং সিস্টেমস লিমিটেডের নরসিংদীর কারখানা পরিদর্শনে যায় ডিএসইর একটি প্রতিনিধিদল। তবে পরিদর্শনে গিয়ে তারা কারখানাটি বন্ধ পায়।
২০২০ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়া ডমিনেজ স্টিলের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১০২ কোটি ৬০ লাখ টাকা। মোট শেয়ার সংখ্যা ১০ কোটি ২৬ লাখ। এর মধ্যে ৫৩ দশমিক ৬৬ শতাংশ শেয়ারের মালিকানা রয়েছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি ও রূপান্তর নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার রাজধানীর উত্তরায় বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বৈঠকে শিল্প খাতের অবদান, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে আইএমএফ প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের পোশাক খাতের গুরুত্বকে উচ্চভাবে মূল্যায়ন করে এবং শিল্পের চলমান রূপান্তর প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেয়।
বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান, সহসভাপতি মো. রেজোয়ান সেলিম, সহসভাপতি ভিদিয়া অমৃত খান, পরিচালক নাফিস-উদ-দৌলা এবং পরিচালক ড. রশিদ আহমেদ হোসাইনী। আইএমএফের প্রতিনিধিদলে ছিলেন সিনিয়র ইকোনমিস্ট কিয়াও চেন, রুইফেং ঝাং ও ইকোনমিস্ট আয়া সাইদ।
বৈঠকে আইএমএফের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় পোশাকশিল্পের ভূমিকা ও সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়ে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিজিএমইএ নেতারা বলেন, প্রতিষ্ঠানটি এখন শ্রমনির্ভর মডেল থেকে বের হয়ে উদ্ভাবন, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও উচ্চমূল্যের পণ্যে মনোনিবেশ করছে। বিশেষ করে ম্যান-মেইড ফাইবার (এমএমএফ) এবং টেকনিক্যাল টেক্সটাইল উৎপাদন বৃদ্ধি ও শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।
এ ছাড়া এলডিসি উত্তরণের পর সম্ভাব্য শুল্ক পরিবর্তন ও বাণিজ্য সুবিধা হ্রাস, এফটিএ ও ইপিএর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা বজায় রাখা এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কসহ গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো দ্রুত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাও বৈঠকে তুলে ধরা হয়।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
তিন দশক আগে এশিয়ার দেশ চীনে যাত্রা শুরু করে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কফি চেইন স্টারবাকস। মার্কিন এই কফি ব্র্যান্ডের আগমন চা-প্রধান চীনের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে কফি সংস্কৃতির উত্থান ঘটায় এবং দ্রুতই স্টারবাকস হয়ে ওঠে পশ্চিমা প্রভাব ও সমৃদ্ধ জীবনযাত্রার প্রতীক। এক সময় দেশটির অর্থনৈতিক উত্থানের ঢেউয়ে চড়ে স্টারবাকস গড়ে প্রতি ১৫ ঘণ্টায় একটি করে নতুন শাখা খুলতে থাকে। চীন হয়ে ওঠে মার্কিন এই কফি জায়ান্টের বৈশ্বিক কৌশলের কেন্দ্রবিন্দু।
১৯৯৯ সালে বেইজিংয়ের সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্টের একটি অভিজাত শপিং মলে চালু হয় স্টারবাকসের প্রথম শাখা। উদ্বোধনী আয়োজনে ছিল ঐতিহ্যবাহী ‘গোল্ডেন লায়ন’ নাচের আয়োজন। আধুনিক এসপ্রেসো মেশিনে তৈরি কফি দিয়ে প্রথমবারের মতো ক্যাপুচিনো চেখে দেখতে ভিড় করেছিলেন চীনারা।
সেই থেকে দীর্ঘ সময় ধরে চীনে এক অপ্রতিরোধ্য অবস্থান ধরে রেখেছিল এই কফি বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তিন দশক পর এসে এখন সেই পরিস্থিতি আর নেই। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার বাণিজ্য যুদ্ধের ধাক্কা লেগেছে স্টারবাকসের গায়েও।
গত সোমবার স্টারবাকস ঘোষণা দিয়েছে, তারা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির এই দেশে নিজেদের ব্যবসার নিয়ন্ত্রণমূলক শেয়ার বিক্রি করবে এক চীনা বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের কাছে।
চুক্তি অনুযায়ী, বয়ু ক্যাপিটাল নামে ওই চীনা প্রতিষ্ঠানটি স্টারবাকসের ৮ হাজারেরও বেশি আউটলেটসহ খুচরা ব্যবসায় সর্বোচ্চ ৬০ শতাংশ শেয়ার অর্জন করবে। স্টারবাকসের থাকবে ৪০ শতাংশ অংশীদারত্ব এবং নতুন এই যৌথ প্রতিষ্ঠানের কাছে ব্র্যান্ড ও মেধাস্বত্ব লাইসেন্স দেবে তারা।
স্টারবাকসের এক শাখায় বসে ল্যাপটপে কাজ করছিলেন গাড়িশিল্পে কর্মরত ২৮ বছর বয়সী সি হুয়াঝেং। তিনি সিএনএনকে বলেন, “প্রথম যখন স্টারবাকস চীনে আসে, তখন এটি নিজেকে এক ধরনের ‘অ্যাক্সেসিবল লাক্সারি’ (যে বিলাসিতা সবাই উপভোগ করতে পারে) হিসেবে উপস্থাপন করেছিল। কিন্তু এখন এত দেশীয় কফি ব্র্যান্ড এসেছে যে ওই পরিস্থিতিই বদলে গেছে।”
এখন স্টারবাকস চীনে তীব্র দেশীয় প্রতিযোগিতা, ব্যয়-সচেতন ভোক্তা বাজার এবং নিজেদের ব্র্যান্ডকে সমর্থন দিতে আগ্রহী তরুণ প্রজন্মের কারণে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।
চীনের কফির বাজার স্টারবাকসের আগমনের সময়কার চেহারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ২৬ বছর আগে যখন চীনের অর্থনীতি মাত্রই উত্থান শুরু করছিল এবং কোটি কোটি মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে প্রবেশ করছিল, তখন দেশটিতে কফি পান করার কোনো মূলধারার সংস্কৃতি ছিল না।
সেই সময় স্টারবাকস ছিল কয়েকটি মার্কিন ফুড ও বেভারেজ চেইনের মধ্যে একটি, যারা ১৯৮০-এর দশকের চীনের উন্মুক্ত নীতির পর দেশটিতে নিজেদের জায়গা করে নিতে চেষ্টা করছিল।
কিন্তু গত কয়েক বছরে চীনের বাজারে একের পর এক নতুন ব্র্যান্ডের উত্থান ঘটেছে। এই ব্র্যান্ডগুলো বেশ ছাড় দিয়ে বিক্রি করতে থাকায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই তালিকার শীর্ষে আছে লাকিন কফি (Luckin Coffee)। ২০১৭ সালে যাত্রা শুরু করা এই ব্র্যান্ডটি বিক্রয় ও আউটলেট সংখ্যার দিক থেকে স্টারবাকসকে ছাড়িয়ে গেছে।
বর্তমানে চীনে লাকিনের স্টারবাকসের তুলনায় তিন গুণ বেশি দোকান রয়েছে। তাদের কফির দাম স্টারবাকসের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ কম। অল্প সময়ের মধ্যেই দেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা এই কফি ব্র্যান্ড এখন পা রেখেছে স্টারবাকসের ঘরের মার্কেটেও। গত জুন মাসে নিউইয়র্ক সিটিতে প্রথম আউটলেট খোলে লাকিন কফি।
এশিয়ার বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার সময়টিতে চীনে স্টারবাকসের সাফল্যের পেছনে কারণ ছিল পশ্চিমা বিলাসপণ্যের প্রতি দেশটির মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ এবং স্থানীয় বাজারের উপযোগী করে পণ্য তৈরি করার কৌশলের ওপর। যার ফলে ব্র্যান্ডটি চীনের বড় শহরের বাইরের গ্রাহকদের কাছেও জনপ্রিয়তা পায়।
বেইজিংয়ের একটি স্টারবাকস শাখায় বসে ৭০ বছর বয়সী অবসরপ্রাপ্ত লিউ জিশাং বলেন, বেইজিংয়ে প্রথম স্টারবাকস যখন খুলল, সে সময় কফির স্বাদে অভ্যস্ত হতে চীনা গ্রাহকদের কিছুটা সময় লেগেছিল। এছাড়া তখন স্টারবাকসে যাওয়া মানে শুধু কফি পান নয়, ওদের সংস্কৃতিটাও অনুভব করার বিষয়টি ছিল। তখন মানুষ ভাবতে শুরু করল, এটা তো বেশ ভালো।’
তবে এখন স্টারবাকসের যে চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তার পেছনে চীনের ভোক্তা ব্যয়ের স্থবিরতাও বড় কারণ হতে পারে বলে মনে করেন তিনি।
লিউ বলেন, চীনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দিনকে দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। ধনীর সংখ্যা কমছে। বাড়ি, গাড়ি আর ঋণের চাপ মানুষের খরচ করার ইচ্ছাকে প্রভাবিত করছে। আর এর প্রভাব পড়ছে স্টারবাকসেও।
২০২৫ অর্থবছরে চীনের দোকানগুলোতে ১ শতাংশ বিক্রি কমে যাওয়ার প্রতিবেদন পেয়েছে স্টারবাকস।
এর পাশাপাশি, স্টারবাকস এখন মিক্সু বিংচেং (Mixue Bingcheng), চা-জি (ChaGee) এবং হেইটি (HeyTea)-এর মতো চাভিত্তিক পানীয় চেইনগুলোর উত্থানের কঠিন প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে।
বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে বেশি আউটলেট থাকা খাদ্য ও পানীয় চেইনে পরিণত হওয়া মিক্সু এখন ম্যাকডোনাল্ডস ও স্টারবাকসকেও ছাড়িয়ে গেছে। তাদের জনপ্রিয় পানীয় ও কফির দাম মাত্র ২ থেকে ৮ ইউয়ান (প্রায় ৩০ সেন্ট থেকে ১.২০ ডলার), যা স্টারবাকসের দামের এক-তৃতীয়াংশও নয়।
এমনকি এই বছরের শুরুতে মিক্সু শেয়ারবাজারে যাত্রা শুরু করলে স্টারবাকসের নতুন মালিক বয়ু ক্যাপিটাল তাদের সমর্থন দেয়।
অন্যদিকে জেসমিন গ্রিন মিল্ক টি কিংবা চিজ ফোমসহ আঙুর মিশ্রিত চায়ের মতো অভিনব পানীয় দিয়ে দ্রুত বদলে যাওয়া রুচির তরুণ চীনা ভোক্তাদের আকৃষ্ট করতে পারছে প্রতিদ্বন্দ্বী চা-জি ও হেইটি ব্র্যান্ড।
তবু স্টারবাকস এখনো পরিবেশ ও ‘উচ্চমানের ব্র্যান্ড’ ভাবমূর্তির কারণে অনেকের কাছে আকর্ষণীয় রয়ে গেছে বলে জানান ফাইন্যান্সে কর্মরত ২৮ বছর বয়সী ক্যারি চেন। সপ্তাহে তিন থেকে চারবার স্টারবাকসে যান তিনি।
হ্যাজেলনাট টফি লাতের কাপে চুমুক দিতে দিতে অনলাইন কোর্স করছিলেন চেন। তিনি বলেন, ‘ক্লায়েন্ট মিটিং বা আড্ডা দেওয়ার জন্য যদি স্টারবাকস বেছে নেন, তা মানে আপনি বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন।’
তবে বর্তমানে বাজারে স্টারবাকস স্বাদ ও অফার নিয়ে খুব বুঝেশুনে খেলছে বলে ধারণা তাঁর।
চীনে স্টারবাকসের বিনিয়োগ কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন করলে চেন বলেন, ‘দেশে স্টারবাকসের দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার যুগের হয়তো অবসান হয়েছে, তবে কোনো চীনা পার্টনারের সঙ্গে কাজ করলে ব্র্যান্ডটি হয়তো নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে।’
চীনে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করা জনসংযোগ বিশেষজ্ঞ জিন লু মনে করেন, বৃহৎ অর্থনীতির এই দেশটিতে স্টারবাকসের বিনিয়োগ কমানোর সিদ্ধান্ত মূলত তাদের দুর্বল ব্যবসায়িক কৌশল, তীব্র মূল্য প্রতিযোগিতা এবং দেশীয় ব্র্যান্ডগুলোর প্রতি ভোক্তাদের আগ্রহ বৃদ্ধির কারণে।
আর্থিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান মর্নিংস্টারের বিশ্লেষক ড্যান সু মনে করেন, স্টারবাকস ও বয়ু ক্যাপিটালের নতুন এই যৌথ উদ্যোগকে সামনে কঠিন লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হবে। তবে এই অংশীদারিত্ব স্টারবাকসের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে শক্তিশালী করতে পারে।
তবে চীনে স্টারবাকস যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হয়েছে, সেগুলোর অনেকটাই বিশ্বব্যাপী। বিশেষ করে এর নিজস্ব বাজার উত্তর আমেরিকাতেও একই অবস্থা। সেখানে স্বাধীন কফিশপ ও নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী ব্লু বটল (Blue Bottle)-এর চাপের মুখে পড়েছে সিয়াটলভিত্তিক এই কফি কোম্পানি। আবার অনেকে ম্যাকডোনাল্ডস বা ডানকিন-এর তুলনায় স্টারবাকসকে বেশি দামি মনে করে এড়িয়ে যান।
এই প্রেক্ষাপটই তুলে ধরছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্টারবাকসের কৌশলগত ভুল এবং নেতৃত্ব পরিবর্তনের ধাক্কায় কোম্পানিটি টালমাটাল সময় পার করছে। এরই অংশ হিসেবে গত বছর নতুন সিইও হিসেবে ব্রায়ান নিকোল দায়িত্ব নেন। দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় প্রায় শত শত দোকান বন্ধ করার পরিকল্পনা হাতে নেন তিনি, কফি চেইনটির মোট শাখার প্রায় ১ শতাংশ।
তবে ১ বছর পেরিয়ে গেলেও এই সিদ্ধান্তের সুফল পাননি সিইও নিকোল। মেন্যু ছোট করা, দোকান সংস্কার ও বন্ধের পরও গত সপ্তাহে ঘোষিত আর্থিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানির আয় বেড়েছে মাত্র ৩ শতাংশ।
কোম্পানির হিসাব পূর্বাভাস দিচ্ছে, চীনে স্টারবাকসের খুচরা ব্যবসার মোট মূল্য ১৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়াবে। চীনে নতুন যৌথ উদ্যোগ প্রসঙ্গে সিইও নিকোল এক বিবৃতিতে বলেন, ‘আমরা বর্তমানে ৮ হাজার কফি হাউস থেকে এক সময় ২০ হাজার হাউসে পৌঁছানোর রূপরেখা দেখতে পাচ্ছি।’
এদিকে বিনিয়োগ কমানোর ঘোষণার পর বিষয়টি নিয়ে চীনা সামাজিক মাধ্যমে তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই আশা করছেন, এর ফলে স্টারবাকস হয়তো লাকিন কফির মতো আরও সাশ্রয়ী দামের পানীয় চালু করবে।
চীনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ওয়েইবোতে একজন লিখেছেন, ‘আমি সাধারণত লাকিন কফি খাই, কারণ স্টারবাকস খুবই দামি। এক কাপ স্টারবাকসের দামে আমি লাকিনের তিন-চার কাপ কিনতে পারি।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শরিয়াহভিত্তিক পাঁচ ব্যাংকের বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর মাধ্যমে এই ৫টি ব্যাংক মিলে একটি বড় ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চূড়ান্ত রূপ নিল। কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, আজ বুধবার বিকেলে ব্যাংকগুলোর দায়িত্ব বুঝে নেবেন প্রশাসকেরা।
ব্যাংকগুলোকে চিঠি দিয়ে এ নির্দেশনা জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। জানা গেছে, ব্যাংকগুলোর নিয়মিত এমডিরা বাদ পড়ছেন। এখন থেকে এসব ব্যাংক ব্যাংক রেজ্যুলেশন অধ্যাদেশের আওতায় চলবে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, পাঁচ ব্যাংক মিলে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের মূলধন হবে ৩৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ২০ হাজার কোটি টাকা দিচ্ছে সরকার। আর আমানতকারীদের ১৫ হাজার কোটি টাকার শেয়ার দেওয়া হবে। একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ব্যাংকে ৭৫ লাখ আমানতকারীর বর্তমান জমা আছে ১ লাখ ৪২ হাজার কোটি টাকা। এর বিপরীতে ঋণ রয়েছে ১ লাখ ৯৩ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ১ লাখ ৪৭ হাজার কোটি টাকা বা ৭৬ শতাংশ এখন খেলাপি।
সারা দেশে এসব ব্যাংকের ৭৬০টি শাখা, ৬৯৮টি উপশাখা, ৫১১টি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট এবং ৯৭৫টি এটিএম বুথ রয়েছে। ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ ৯৮ শতাংশ ঋণ খেলাপি ইউনিয়ন ব্যাংকের। পর্যায়ক্রমে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামীর ৯৭ শতাংশ, গ্লোবাল ইসলামীর ৯৫ শতাংশ, সোশ্যাল ইসলামীর ৬২ দশমিক ৩০ শতাংশ ও এক্সিম ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ৪৮ দশমিক ২০ শতাংশ।
বাংলাদেশ ব্যাংক আরও জানিয়েছে, প্রশাসকেরা দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেওয়া হবে। আর এমডির চুক্তি বাতিল হবে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক শওকাতুল আলম এক্সিম ব্যাংকের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পাচ্ছেন। সোশ্যাল ইসলামীতে নির্বাহী পরিচালক সালাহ উদ্দিন এবং ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকে দায়িত্ব পাচ্ছেন আরেক নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান দিদার। আর গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে পরিচালক মো. মোকসুদুজ্জামান এবং ইউনিয়ন ব্যাংকে পরিচালক মোহাম্মদ আবুল হাসেমকে।
বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, প্রশাসকদের প্রথম কাজ হবে পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণে সব ধরনের তথ্য সরবরাহ করা। সেনাকল্যাণ ভবনে এসব ব্যাংক একীভূতকরণের জন্য স্থাপিত কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা সব তথ্য সমন্বয় করবেন।
