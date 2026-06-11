Ajker Patrika
করপোরেট

পিসিএএফর সিগনেটরি হিসেবে বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়ন উদ্যোগে যুক্ত হলো প্রাইম ব্যাংক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পিসিএএফর সিগনেটরি হিসেবে বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়ন উদ্যোগে যুক্ত হলো প্রাইম ব্যাংক
ছবি: বিজ্ঞপ্তি

প্রাইম ব্যাংক পিএলসি. আনুষ্ঠানিকভাবে পার্টনারশিপ ফর কার্বন অ্যাকাউন্টিং ফিন্যান্সিয়ালস (পিসিএএফ)-এর সিগনেটরি হিসেবে যুক্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যাংকটি বিশ্বের ৭০০ টিরও বেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বৈশ্বিক নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত হলো, যারা তাদের অর্থায়ন কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রিনহাউস গ্যাস (জিএইচজি) নির্গমন পরিমাপ ও প্রকাশে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আজ বৃহস্পতিবার ব্যাংকটির পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এ অর্জনের মাধ্যমে প্রাইম ব্যাংক বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে একটি অগ্রগামী ও ভবিষ্যতমুখী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে টেকসই উন্নয়ন এবং জলবায়ু জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আরও একধাপ এগিয়ে গেল।

পিসিএএফ-এর সিগনেটরি হিসেবে প্রাইম ব্যাংক বিশেষায়িত কার্বন অ্যাকাউন্টিং টুলস, টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ পাবে। এসব সুবিধা ব্যাংকটির অর্থায়ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং টেকসই ব্যাংকিং কার্যক্রমে নেতৃত্ব ধরে রাখতে সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে প্রাইম ব্যাংক পিএলসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ফয়সাল রহমান বলেন, ‘পিসিএএফর যোগদান দায়িত্বশীল ব্যাংকিংয়ের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন। আমরা বিশ্বাস করি, কার্বন অ্যাকাউন্টিংয়ে স্বচ্ছতা একটি সহনশীল ও টেকসই আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।’

ফয়সাল রহমান আরও বলেন, ‘বৈশ্বিক এই মানদণ্ড গ্রহণের মাধ্যমে প্রাইম ব্যাংক তার অর্থায়নের কার্বন ফুটপ্রিন্ট আরও স্বচ্ছভাবে পরিমাপ, ব্যবস্থাপনা এবং পর্যায়ক্রমে হ্রাস করার সক্ষমতা অর্জন করবে। এর ফলে ব্যাংকের অর্থায়ন কার্যক্রম বাংলাদেশের জন্য কম-কার্বন ও জলবায়ু-সহনশীল অর্থনীতি গড়ে তুলতে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।’

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটআর্থিক প্রতিষ্ঠানব্যাংক
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