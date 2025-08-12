Ajker Patrika
শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা সহজে পৌঁছে দিচ্ছে নগদ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা সহজে পৌঁছে দিচ্ছে নগদ

প্রতিটি মানুষের ভেতরেই আছে অসীম সম্ভাবনা—এ বিশ্বাসকে সামনে রেখে কাজ করে আসছে মোবাইল আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান নগদ।

সামান্য উৎসাহ ও সহযোগিতা কীভাবে জীবন পরিবর্তন করতে পারে, তার উদাহরণ হিসেবে তারা তুলে ধরেছে দুই তরুণ বন্ধু অর্ণব ও আসিফের গল্প।

নগদ জানিয়েছে, বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা সারা দেশেই নগদের মাধ্যমে খুব সহজে বিতরণ হচ্ছে এবং এর ফলে শিক্ষার্থীরা সুন্দরভাবে লেখাপড়ার পাশাপাশি এগিয়ে যাচ্ছে নতুন নতুন সম্ভাবনার দিকে। #International_Youth_Day

