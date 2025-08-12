শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা সহজে পৌঁছে দিচ্ছে নগদ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
প্রতিটি মানুষের ভেতরেই আছে অসীম সম্ভাবনা—এ বিশ্বাসকে সামনে রেখে কাজ করে আসছে মোবাইল আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান নগদ।
সামান্য উৎসাহ ও সহযোগিতা কীভাবে জীবন পরিবর্তন করতে পারে, তার উদাহরণ হিসেবে তারা তুলে ধরেছে দুই তরুণ বন্ধু অর্ণব ও আসিফের গল্প।
নগদ জানিয়েছে, বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা সারা দেশেই নগদের মাধ্যমে খুব সহজে বিতরণ হচ্ছে এবং এর ফলে শিক্ষার্থীরা সুন্দরভাবে লেখাপড়ার পাশাপাশি এগিয়ে যাচ্ছে নতুন নতুন সম্ভাবনার দিকে। #International_Youth_Day
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস আজ মালয়েশিয়ার শীর্ষ টেলিকম প্রতিষ্ঠান আজিয়াটাকে বাংলাদেশে ৫জি সেবা চালু এবং দেশের ডেটা সেন্টারে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। কুয়ালালামপুরে প্রধান উপদেষ্টার অবস্থান করা হোটেলে আজিয়াটা প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি এ আহ্বান জানান।১ মিনিট আগে
সমুদ্র অর্থনীতিবিষয়ক গবেষক রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) এম খুরশেদ আলম বলেন, ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু দেশের অর্থনীতির টেকসই প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাগরের সম্পদ ও সম্ভাবনা কাজে লাগানোর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। দেশের উপকূলরেখা থেকে ৬৭৫ কিলোমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ সমুদ্রসীমা৬ মিনিট আগে
বেসরকারি কোম্পানি সেনা ইনস্যুরেন্স পিএলসি সশস্ত্র বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার বিমা সেবা প্রদানের অনুমোদন চেয়ে আবেদন করেছে। সাধারণ বীমা করপোরেশনের (এসবিসি) পরিবর্তে এই কাজ সেনা ইনস্যুরেন্স করার আগ্রহ প্রকাশ করায় বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে
কৃষি খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ৩৯ হাজার কোটি টাকার কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গত অর্থবছরে এই লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৮ হাজার কোটি টাকা।৫ ঘণ্টা আগে