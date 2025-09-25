Ajker Patrika
> অর্থনীতি
> করপোরেট

সর্বাধুনিক সেবা নিয়ে এল রূপালী ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং ‘রূপালীক্যাশ’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
‘রূপালীক্যাশ’ সেবাটির আনুষ্ঠানিক উদ্ধোধন করা হয়। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
‘রূপালীক্যাশ’ সেবাটির আনুষ্ঠানিক উদ্ধোধন করা হয়। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে নিজস্ব ব্র্যান্ডের মোবাইল ব্যাংকিং সেবা ‘রূপালীক্যাশ’ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করেছে রাষ্ট্রমালিকানাধীন রূপালী ব্যাংক পিএলসি।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) ঢাকার দিলকুশাস্থ রূপালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেবাটির উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলাম।

২০১৬ সালে ‘শিওরক্যাশ’ নামে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস চালুর পর থেকে রূপালী ব্যাংক সারা দেশে প্রাথমিক উপবৃত্তি, ভাতা বিতরণ, ভর্তুকি, ইউটিলিটি বিল প্রদানসহ বিভিন্ন আর্থিক সেবা দিয়ে আসছে। এবার নিজস্ব ব্র্যান্ড ‘রূপালীক্যাশ’-এর মাধ্যমে গ্রাহকেরা আরও দ্রুত, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী রেটে লেনদেনের সুবিধা পাবেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মধ্যে রূপালী ব্যাংক পিএলসিই প্রথম ও একমাত্র নিজস্ব মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) সুবিধা দিয়ে আসছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলাম বলেন, ‘দায়িত্বে আসার পর আমার লক্ষ্য ছিল প্রযুক্তিতে শীর্ষে যাওয়া। আমাদের আইটি টিমের প্রচেষ্টায় এই লক্ষ্য পূরণে আমরা এক ধাপ এগিয়েছি।’

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, রূপালীক্যাশে ই-কেওয়াইসি-ভিত্তিক অ্যাকাউন্ট খোলা, নগদ অর্থ জমা ও উত্তোলন, ওয়ালেট টু ওয়ালেট ফান্ড ট্রান্সফার, ব্যালেন্স ও লেনদেন স্টেটমেন্ট দেখা, বেতন প্রদান ও গ্রহণ, মোবাইল রিচার্জ এবং মার্চেন্ট বিল পরিশোধের মতো সুবিধা রাখা হয়েছে। এ ছাড়া রূপালী ব্যাংকের হিসাব থেকে রূপালীক্যাশে টাকা স্থানান্তরের সুবিধা রাখা হয়েছে, যেখানে গ্রাহকদের কোনো চার্জ দিতে হবে না।

অনুষ্ঠানে রূপালী ব্যাংকের ডিএমডি পারসুমা আলম, হাসান তানভীর ও মো. হারুনুর রশীদ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্টের পরিচালক রাফেজা আক্তার কান্তা, অতিরিক্ত পরিচালক মো. কামরুল ইসলাম ও জয়ন্ত কুমার ভৌমিক, রূপালী ব্যাংকের কোম্পানিসচিব ও মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ শাহেদুর রহমান, মোহাম্মদ শাহজাহান চৌধুরী, মো. ইসমাইল হোসেন শেখ, মোহাম্মদ সাফায়েত হোসেন, মো. নোমান মিয়া, সালামুন নেছা, তানভীর হাছনাইন মইন, আবু নাসের মোহাম্মদ মাসুদ, শেখ মুনজুর করিম, মহাব্যবস্থাপক ও চিফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অফিসার মো. অহিদুল ইসলাম সরকারসহ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিঅনুষ্ঠানরূপালী ব্যাংককরপোরেটপ্রতিষ্ঠানের খবরমোবাইল ব্যাংকিং
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

সম্পর্কিত

সর্বাধুনিক সেবা নিয়ে এল রূপালী ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং ‘রূপালীক্যাশ’

সর্বাধুনিক সেবা নিয়ে এল রূপালী ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং ‘রূপালীক্যাশ’

চিংড়িসহ মাছ রপ্তানির নগদ সহায়তায় নতুন নির্দেশনা

চিংড়িসহ মাছ রপ্তানির নগদ সহায়তায় নতুন নির্দেশনা

অগ্রিম রপ্তানি আয়ের ১০ শতাংশ আর নেবে না বাংলাদেশ ব্যাংক

অগ্রিম রপ্তানি আয়ের ১০ শতাংশ আর নেবে না বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে ফুলব্রাইট স্পেশালিস্ট প্রোগ্রামের অধীনে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে ফুলব্রাইট স্পেশালিস্ট প্রোগ্রামের অধীনে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত