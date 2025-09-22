সুপারব্র্যান্ডের স্বীকৃতি পেল ফার্নিচার ব্র্যান্ড হাতিল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ফার্নিচার শিল্পের সেরা ব্র্যান্ড হিসেবে সুপারব্র্যান্ডস বাংলাদেশের ২০২৫-২৬ সেশনের সুপারব্র্যান্ডের স্বীকৃতি পেয়েছে দেশের সুপরিচিত ফার্নিচার ব্র্যান্ড হাতিল।
২০ সেপ্টেম্বর রাজধানীর লো মেরিডিয়েন হোটেলে সুপারব্র্যান্ড বাংলাদেশের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে হাতিলের পরিচালক (বিপণন) মশিউর রহমান পুরস্কার গ্রহণ করেন। হাতিল থেকে আরও উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (উৎপাদন) শফিকুর রহমান, উপপরিচালক মাইশা রহমান ও ডিজিএম খোরশেদ আলম।
অনুষ্ঠানে মশিউর রহমান বলেন, ‘এই স্বীকৃতি হাতিলের গ্রাহকদের প্রকৃত ভালোবাসার প্রতিফলন এবং আমাদের দিক থেকে মানসম্পন্ন পণ্য নিশ্চিত করা এবং সেরা গ্রাহকসেবা প্রদানের মাধ্যমে এই অর্জন সম্ভব হয়েছে বলে মনে করি।’
মশিউর রহমান আরও বলেন, ‘হাতিল দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে গ্রাহকদের ফার্নিচার-সেবা দিয়ে আসছে। আমাদের পণ্যের সেরা ডিজাইন ও কোয়ালিটির ধারাবাহিকতার কারণে ২০২৩-২৪ সালের মতো এবারও হাতিল সুপারব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। এই অর্জনের ফলে আমরা অনুপ্রাণিত বোধ করছি এবং ক্রেতাদের সেবার মান আরও বাড়ানোর জন্য দায়িত্ব অনুভব করছি। ভবিষ্যতে আরও ভালো সেবা নিশ্চিত করার জন্য এই অর্জন আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে।’
