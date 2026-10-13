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বরিশালে বাংলা কিউআরের প্রচারণায় সোনালী ব্যাংক

বিজ্ঞপ্তি
বরিশালে বাংলা কিউআরের প্রচারণায় সোনালী ব্যাংক
ছবি: সোনালী ব্যাংকের সৌজন্যে

বরিশালে বাংলা কিউআরের মাধ্যমে ডিজিটাল লেনদেন কার্যক্রম সম্প্রসারণে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচারণা চালিয়েছে সোনালী ব্যাংক পিএলসি।

আজ মঙ্গলবার শহরের সোনালী ব্যাংক ভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত প্রচারণা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. শওকত আলী খান।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশালের নির্বাহী পরিচালক মো. মফিজুর রহমান খান চৌধুরী, সোনালী ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. আবু সাঈদ, মো. রফিকুল ইসলাম, জেনারেল ম্যানেজার মো. জসিম উদ্দিন খান, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মু. আলমগীর হোসেনসহ ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাহী ও কর্মকর্তারা।

বিষয়:

বরিশাল বিভাগডিজিটালসোনালী ব্যাংক
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