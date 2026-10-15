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চীনের গুয়াংসি ইউফেংয়ের সঙ্গে মেঘনা সিমেন্ট ও বসুন্ধরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের চুক্তি

বিজ্ঞপ্তি
চীনের গুয়াংসি ইউফেংয়ের সঙ্গে মেঘনা সিমেন্ট ও বসুন্ধরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের চুক্তি
ছবি: সংগৃহীত

বসুন্ধরা গ্লোবালের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান মেঘনা সিমেন্ট মিলস পিএলসি ও বসুন্ধরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেড চীনের খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠান গুয়াংসি ইউফেং কোং লিমিটেডের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

ঢাকার বসুন্ধরা সুপারগলফে ‘বাংলাদেশ অ্যান্ড চায়না: বিল্ডিং দ্য ফিউচার টুগেদার’ প্রতিপাদ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়।

স্বাক্ষরিত এমওইউ অনুযায়ী, মেঘনা সিমেন্ট মিলস ও বসুন্ধরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সকে উল্লেখযোগ্য আর্থিক বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করবে গুয়াংসি ইউফেং কোম্পানি লিমিটেড। এই সমঝোতার প্রধান লক্ষ্য হলো—সিমেন্ট শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বিনিময় এবং কৌশলগত বিনিয়োগের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র তৈরি করা। সামনের দিনগুলোতে সহযোগিতার পরিধি ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্ধারণে প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালিয়ে যাবে।

সমঝোতা স্মারকে মেঘনা সিমেন্ট ও বসুন্ধরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের পক্ষে স্বাক্ষর করেন সাফওয়ান বসুন্ধরা গ্লোবালের চেয়ারম্যান সাফওয়ান সোবহান। অন্যদিকে ইউফেং সিমেন্টের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান লেই ঝেনবিন।

অনুষ্ঠানে উভয় দেশের ব্যবসায়ী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। বসুন্ধরা গ্রুপ ও অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে ছিলেন চিফ অপারেটিং অফিসার শাহেদ জাহিদসহ সাফওয়ান বসুন্ধরা গ্লোবালের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা।

ইউফেং সিমেন্টের পক্ষে ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির উপপ্রধান প্রকৌশলী দেং ইউলিয়ান এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা।

অন্যান্য অতিথি হিসেবে ছিলেন সিনো বিডি এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান ছিন ইয়ানশিয়ং, জেনারেল ম্যানেজার ইয়ে ঝেনহং এবং ইয়ুনহাই মাইনিং গ্রুপের চেয়ারম্যান ওয়ে গুয়াংহাই।

মেঘনা সিমেন্ট মিলস পিএলসি ও বসুন্ধরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেড আশা প্রকাশ করেছে, এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের নতুন দুয়ার উন্মোচিত হবে। যৌথ উদ্যোগ ও যৌথ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৈরি হওয়া এই কৌশলগত জোট বাংলাদেশের সামগ্রিক সিমেন্ট খাতের টেকসই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিচীনকরপোরেটচুক্তি
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