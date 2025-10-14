Ajker Patrika
রূপালী ব্যাংকে শুরু হয়েছে ৭৫ দিনের ব্যবসায়িক ক্র্যাশ প্রোগ্রাম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
রাষ্ট্রমালিকানাধীন রূপালী ব্যাংক পিএলসিতে শুরু হয়েছে ৭৫ দিনের ব্যবসায়িক ক্র্যাশ প্রোগ্রাম। গত ১২ অক্টোবর থেকে শুরু এই প্রোগ্রাম চলবে আগামী ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। গতকাল ১৩ অক্টোবর (সোমবার) দিলকুশায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

জনসংযোগ কর্মকর্তা এহতেশামুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এই প্রোগ্রাম চলাকালে নতুন হিসাব খোলা, আমানত সংগ্রহ, সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ, শ্রেণিকৃত ঋণ হতে আদায় ও শ্রেণিকৃত ঋণ বিশ্রেণীকরণ এই ৫টি গুরুত্বপূর্ণ খাতকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

এই প্রোগ্রাম সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যাংক তার কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জনে আরও কাছাকাছি পৌঁছে যাবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হাসান তানভীর ও মো. হারুনুর রশীদ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় আরও ছিলেন ব্যাংকের কোম্পানি সচিব ও মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ শাহেদুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ শাহজাহান চৌধুরী, মো. ইসমাইল হোসেন শেখ, সালামুন নেছা, তানভীর হাছনাইন মইন ও আবু নাসের মো. মাসুদসহ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ভার্চ্যুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন ব্যাংকের সব বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক, জোনাল ম্যানেজার ও শাখা ব্যবস্থাপকেরা।

বিষয়:

রূপালী ব্যাংককরপোরেটব্যাংকব্যবসা
