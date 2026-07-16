Ajker Patrika
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অর্থনীতি

অনিয়ম ও জালিয়াতির অভিযোগে আটাব নির্বাচন স্থগিত

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
অনিয়ম ও জালিয়াতির অভিযোগে আটাব নির্বাচন স্থগিত

ভোটার তালিকায় অনিয়ম, মৃত ও ভুয়া ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্তি, লাইসেন্সবিহীন প্রতিষ্ঠানের ভোটার তালিকাভুক্তি এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নানা অনিয়মের অভিযোগে অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশের (আটাব) আসন্ন নির্বাচন স্থগিত করেছে এফবিসিসিআইয়ের আরবিট্রেশন বোর্ড।

আজ বৃহস্পতিবার আটাবের সাধারণ সদস্যদের দায়ের করা অভিযোগের শুনানি শেষে বোর্ড এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।

অভিযোগে বলা হয়, প্রশাসকের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তার মাধ্যমে নির্বাচন বোর্ড ও আপিল বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে, যা বিধিবহির্ভূত। এ ছাড়া প্রাথমিক ভোটার তালিকায় মৃত ব্যক্তি, ভুয়া নাম এবং লাইসেন্সবিহীন ট্রাভেল এজেন্সিকে ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অভিযোগে আরও রয়েছে, আপিল বোর্ডের তিন সদস্যের পরিবর্তে মাত্র দুই সদস্যের উপস্থিতিতে শুনানি সম্পন্ন করা হয়। পরে প্রকাশিত সিদ্ধান্তে তিন সদস্যের স্বাক্ষর দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বৈধতা দিতে কিছু নথিতে ব্যাকডেটে স্বাক্ষরেরও অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগে নির্বাচন পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসক এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব, দায়িত্বে অবহেলা ও অনিয়মের বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে।

শুনানি শেষে এফবিসিসিআই আরবিট্রেশন বোর্ড পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করে, একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী সংগঠনের নির্বাচনে ভোটার তালিকা ও আপিল প্রক্রিয়া নিয়ে এমন অভিযোগ সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের পরিবেশকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তাই স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা এবং বৈধ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কার্যক্রম স্থগিত রাখা প্রয়োজন।

এদিকে নির্বাচন স্থগিতের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন আটাবের একাধিক সাধারণ সদস্য। সাইমন ওভারসিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফসিয়া জান্নাত সালেহ আজকের পত্রিকার জানান, দীর্ঘদিন ধরে ভোটার তালিকা ও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এফবিসিসিআইয়ের এই সিদ্ধান্ত সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের পথ সুগম করবে বলে আশা রাখি।

বিষয়:

অনিয়মস্থগিতনির্বাচনভোটারএফবিসিসিআই
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