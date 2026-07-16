অনিয়ম ও জালিয়াতির অভিযোগে আটাব নির্বাচন স্থগিত

ভোটার তালিকায় অনিয়ম, মৃত ও ভুয়া ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্তি, লাইসেন্সবিহীন প্রতিষ্ঠানের ভোটার তালিকাভুক্তি এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নানা অনিয়মের অভিযোগে অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশের (আটাব) আসন্ন নির্বাচন স্থগিত করেছে এফবিসিসিআইয়ের আরবিট্রেশন বোর্ড।
আজ বৃহস্পতিবার আটাবের সাধারণ সদস্যদের দায়ের করা অভিযোগের শুনানি শেষে বোর্ড এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।
অভিযোগে বলা হয়, প্রশাসকের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তার মাধ্যমে নির্বাচন বোর্ড ও আপিল বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে, যা বিধিবহির্ভূত। এ ছাড়া প্রাথমিক ভোটার তালিকায় মৃত ব্যক্তি, ভুয়া নাম এবং লাইসেন্সবিহীন ট্রাভেল এজেন্সিকে ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
অভিযোগে আরও রয়েছে, আপিল বোর্ডের তিন সদস্যের পরিবর্তে মাত্র দুই সদস্যের উপস্থিতিতে শুনানি সম্পন্ন করা হয়। পরে প্রকাশিত সিদ্ধান্তে তিন সদস্যের স্বাক্ষর দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বৈধতা দিতে কিছু নথিতে ব্যাকডেটে স্বাক্ষরেরও অভিযোগ উঠেছে।
অভিযোগে নির্বাচন পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসক এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব, দায়িত্বে অবহেলা ও অনিয়মের বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে।
শুনানি শেষে এফবিসিসিআই আরবিট্রেশন বোর্ড পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করে, একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী সংগঠনের নির্বাচনে ভোটার তালিকা ও আপিল প্রক্রিয়া নিয়ে এমন অভিযোগ সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের পরিবেশকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তাই স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা এবং বৈধ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কার্যক্রম স্থগিত রাখা প্রয়োজন।
এদিকে নির্বাচন স্থগিতের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন আটাবের একাধিক সাধারণ সদস্য। সাইমন ওভারসিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফসিয়া জান্নাত সালেহ আজকের পত্রিকার জানান, দীর্ঘদিন ধরে ভোটার তালিকা ও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এফবিসিসিআইয়ের এই সিদ্ধান্ত সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের পথ সুগম করবে বলে আশা রাখি।
সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আবেদুর রহমান সিকদার। আজ বৃহস্পতিবার তিনি নবগঠিত এই ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহী হিসেবে যোগ দেন।৩৭ মিনিট আগে
গ্রাহক সন্তুষ্টি ও বিক্রয়োত্তর সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শুরু করা ‘ব্যাক-টু-সার্ভিস’ ক্যাম্পেইন আগামী ৩১ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছে হুন্দাই বাংলাদেশ। এই ক্যাম্পেইনের আওতায় অনুমোদিত সার্ভিস সেন্টারে সেবা গ্রহণে গ্রাহকদের জন্য বিভিন্ন সেবায় বিশেষ ছাড় ও আকর্ষণীয় পুরস্কারের সুযোগ রাখা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
‘রাইজ টুগেদার’ স্লোগানে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে দেশের ইলেকট্রনিক্স ও ইলেকট্রিক্যাল খাতের সুপারব্র্যান্ড ওয়ালটন কেব্লসের বার্ষিক ডিলার কনফারেন্স-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তিন শতাধিক ডিলার, পরিবেশক ও বিক্রয় প্রতিনিধি অংশ নেন।২ ঘণ্টা আগে
ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মস্কোর ওপর অর্থনৈতিক চাপ আরও জোরদার করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এ লক্ষ্যে রাশিয়ার জ্বালানি তেলের শীর্ষ ক্রেতাদের ওপর ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শাস্তিমূলক আমদানি শুল্ক (ট্যারিফ) আরোপের একটি সংশোধিত নিষেধাজ্ঞা বিল উত্থাপন করেছেন মার্কিন সিনেটের একদল সদস্য...৫ ঘণ্টা আগে