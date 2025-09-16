গ্লোবাল ইসলামিক ফাইন্যান্স অ্যাওয়ার্ড পেল ইসলামী ব্যাংক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
লন্ডনভিত্তিক দ্য গ্লোবাল ইসলামিক ফাইন্যান্স অ্যাওয়ার্ডস (জিফা) ২০২৫-এ ‘মোস্ট আউটস্ট্যান্ডিং ইসলামিক ব্যাংক-২০২৫’ অর্জন করেছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি।
জিফা অ্যাওয়ার্ড বিশ্বের ইসলামিক ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স পরিমণ্ডলে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কার হিসেবে স্বীকৃত। প্রতিবছর সারা বিশ্ব থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।
১১ সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে ফোর সিজনস হোটেলে আয়োজিত গ্লোবাল ইসলামিক ফাইন্যান্স সামিটে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।
ইসলামী ব্যাংকের অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. এম কামাল উদ্দীন জসীমের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন মালদ্বীপের সাবেক রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ ওয়াহিদ হাসান।
এ সময় ক্যামব্রিজ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক ফাইন্যান্সের মহাপরিচালক ড. হুমায়ুন দার উপস্থিত ছিলেন।
মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহীম এই সামিটের উদ্বোধন করেন। মালয়েশিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী ড. আহমেদ জাহিদ হামিদিসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী, কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
আসন্ন দুর্গাপূজায় প্রতিবেশী দেশ ভারতে ১২০০ টন ইলিশ রপ্তানির অনুমোদন দিয়েছে সরকার। দেশের ৩৭টি প্রতিষ্ঠান এই ইলিশ রপ্তানির অনুমতি পেয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো শর্তসাপেক্ষে আগামী ৫ অক্টোবর পর্যন্ত ইলিশ পাঠাতে পারবে। এসব মাছ রপ্তানির ন্যূনতম মূল্য ধরা হয়েছে সাড়ে ১২ ডলার।১৫ মিনিট আগে
মাদানী এভিনিউর ইউনাইটেড সিটিতে অবস্থিত দেশের সর্বাধুনিক ও নির্ভরযোগ্য হাসপাতাল ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হসপিটালে গতকাল সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দেশের অন্যতম বিখ্যাত গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট অধ্যাপক এ কিউ এম মোহসেন যোগদান করেছেন।২৮ মিনিট আগে
সয়াবিনসহ সব ধরনের ভোজ্যতেলের ওপর এক শতাংশ উৎসে কর আরোপ করেছে সরকার। যার মধ্যে সয়াবিন, সানফ্লাওয়ার, পাম ও ভুট্টা জাতীয় তেল রয়েছে। এর আগে পণ্যটির ওপর কোনো উৎসে কর ছিল না।১ ঘণ্টা আগে
বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশ সরকার স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তরণের সময়সীমা পিছিয়ে দিতে কাজ করছে। তবে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিযোগী কয়েকটি দেশ থেকে বাধা আসছে। সে জন্য এ বিষয়ে খুব বেশি আশাবাদী হওয়া উচিত হবে না জানিয়েছেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে