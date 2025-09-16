Ajker Patrika
> অর্থনীতি
> করপোরেট

গ্লোবাল ইসলামিক ফাইন্যান্স অ্যাওয়ার্ড পেল ইসলামী ব্যাংক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
‘মোস্ট আউটস্ট্যান্ডিং ইসলামিক ব্যাংক-২০২৫’ অর্জন করেছে ইসলামী ব্যাংক। ছবি: বিজ্ঞপ্তি।
‘মোস্ট আউটস্ট্যান্ডিং ইসলামিক ব্যাংক-২০২৫’ অর্জন করেছে ইসলামী ব্যাংক। ছবি: বিজ্ঞপ্তি।

লন্ডনভিত্তিক দ্য গ্লোবাল ইসলামিক ফাইন্যান্স অ্যাওয়ার্ডস (জিফা) ২০২৫-এ ‘মোস্ট আউটস্ট্যান্ডিং ইসলামিক ব্যাংক-২০২৫’ অর্জন করেছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি।

জিফা অ্যাওয়ার্ড বিশ্বের ইসলামিক ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স পরিমণ্ডলে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কার হিসেবে স্বীকৃত। প্রতিবছর সারা বিশ্ব থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

১১ সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে ফোর সিজনস হোটেলে আয়োজিত গ্লোবাল ইসলামিক ফাইন্যান্স সামিটে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

ইসলামী ব্যাংকের অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. এম কামাল উদ্দীন জসীমের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন মালদ্বীপের সাবেক রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ ওয়াহিদ হাসান।

এ সময় ক্যামব্রিজ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক ফাইন্যান্সের মহাপরিচালক ড. হুমায়ুন দার উপস্থিত ছিলেন।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহীম এই সামিটের উদ্বোধন করেন। মালয়েশিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী ড. আহমেদ জাহিদ হামিদিসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী, কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

করপোরেটপুরস্কারপ্রতিষ্ঠানের খবরব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

জনপ্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তাকে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে বদলি

৯ পুলিশ পরিদর্শক বাধ্যতামূলক অবসরে

গণবিক্ষোভ আতঙ্কে মোদি সরকার, ১৯৭৪-পরবর্তী সব আন্দোলন নিয়ে গবেষণার নির্দেশ

হতাশায় শেষ হচ্ছে ইলিশের মৌসুম, আসছে নিষেধাজ্ঞা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

সম্পর্কিত

ভারতে ১২০০ টন ইলিশ রপ্তানি করতে পারবে ৩৭ প্রতিষ্ঠান

ভারতে ১২০০ টন ইলিশ রপ্তানি করতে পারবে ৩৭ প্রতিষ্ঠান

দেশের শীর্ষ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট এ কিউ এম মোহসেন এখন ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

দেশের শীর্ষ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট এ কিউ এম মোহসেন এখন ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

গ্লোবাল ইসলামিক ফাইন্যান্স অ্যাওয়ার্ড পেল ইসলামী ব্যাংক

গ্লোবাল ইসলামিক ফাইন্যান্স অ্যাওয়ার্ড পেল ইসলামী ব্যাংক

সয়াবিনসহ সব ধরনের ভোজ্য তেলে উৎসে কর

সয়াবিনসহ সব ধরনের ভোজ্য তেলে উৎসে কর