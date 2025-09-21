Ajker Patrika
> অর্থনীতি
> করপোরেট

রূপালী ব্যাংকের খুলনা বিভাগীয় ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
রূপালী ব্যাংকের ব্যবসায়িক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
রূপালী ব্যাংকের ব্যবসায়িক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

সরকারি মালিকানাধীন রূপালী ব্যাংক পিএলসির খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন শাখা ব্যবস্থাপকদের অংশগ্রহণে আগস্ট ২০২৫-ভিত্তিক ‘ব্যবসায়িক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) খুলনার সিএসএস আভা সেন্টারে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলাম।

ব্যাংকের খুলনা বিভাগীয় প্রধান ও মহাব্যবস্থাপক রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের আদায় বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মো. মাহমুদুল ইসলাম ও মো. কেতাব আলী মন্ডল।

এ সময় খুলনা বিভাগের আওতাধীন জোনাল ম্যানেজার ও করপোরেট শাখার নির্বাহীসহ সব শাখা ব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

রূপালী ব্যাংককরপোরেটখুলনাঅর্থনীতির খবরব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

চট্টগ্রামে সিকদার বাড়িতে অভিযান, সাবেক ভূমিমন্ত্রীর বিদেশে সম্পদ অর্জনের ২৩ বস্তা আলামত জব্দ

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

জাপাকে যে দোষ দেওয়া হচ্ছে, তার বড় ভাগীদার বিএনপি-জামায়াত: আনিসুল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

সম্পর্কিত

রূপালী ব্যাংকের খুলনা বিভাগীয় ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

রূপালী ব্যাংকের খুলনা বিভাগীয় ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নতুন ভিসা নীতির প্রভাব: মার্কিন শেয়ারবাজারে ভারতীয় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর দরপতন

নতুন ভিসা নীতির প্রভাব: মার্কিন শেয়ারবাজারে ভারতীয় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর দরপতন

রিজার্ভ চুরি: ফিলিপাইনের ব্যাংকের ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্ত করল সিআইডি

রিজার্ভ চুরি: ফিলিপাইনের ব্যাংকের ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্ত করল সিআইডি

বিশ্বাসযোগ্য এনবিআর গঠনে শৃঙ্খলায় জোর

বিশ্বাসযোগ্য এনবিআর গঠনে শৃঙ্খলায় জোর