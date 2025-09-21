রূপালী ব্যাংকের খুলনা বিভাগীয় ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সরকারি মালিকানাধীন রূপালী ব্যাংক পিএলসির খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন শাখা ব্যবস্থাপকদের অংশগ্রহণে আগস্ট ২০২৫-ভিত্তিক ‘ব্যবসায়িক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) খুলনার সিএসএস আভা সেন্টারে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলাম।
ব্যাংকের খুলনা বিভাগীয় প্রধান ও মহাব্যবস্থাপক রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের আদায় বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মো. মাহমুদুল ইসলাম ও মো. কেতাব আলী মন্ডল।
এ সময় খুলনা বিভাগের আওতাধীন জোনাল ম্যানেজার ও করপোরেট শাখার নির্বাহীসহ সব শাখা ব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন।
সরকারি মালিকানাধীন রূপালী ব্যাংক পিএলসির খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন শাখা ব্যবস্থাপকদের অংশগ্রহণে আগস্ট ২০২৫-ভিত্তিক ‘ব্যবসায়িক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) খুলনার সিএসএস আভা সেন্টারে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলাম।
ব্যাংকের খুলনা বিভাগীয় প্রধান ও মহাব্যবস্থাপক রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের আদায় বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মো. মাহমুদুল ইসলাম ও মো. কেতাব আলী মন্ডল।
এ সময় খুলনা বিভাগের আওতাধীন জোনাল ম্যানেজার ও করপোরেট শাখার নির্বাহীসহ সব শাখা ব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এইচ-১বি ভিসার ওপর নতুন করে মোটা অঙ্কের ফি আরোপ করার পর মার্কিন শেয়ারবাজারে বড় ধাক্কা খেয়েছে ভারতীয় আইটি কোম্পানিগুলো। এই পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষ ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের যাওয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে চুরি হওয়া রিজার্ভের একটি অংশ ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং কর্পোরেশন (আরসিবিসি) থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সিআইডি জানিয়েছে, আদালতের নির্দেশে বাংলাদেশ ব্যাংকের চুরি হওয়া প্রায় ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্ত করেছে তারা।২ ঘণ্টা আগে
দেরিতে হলেও এবার শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় নজর দিচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। অন্তর্বর্তী সরকারের অভিপ্রায় অনুযায়ী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ এ সংস্থায় দুর্নীতির সুযোগ কমিয়ে রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে অসৎ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে...১১ ঘণ্টা আগে
ক্রেডিট কার্ড একসময় ছিল ঝুঁকিবিহীন ও আধুনিক লেনদেনের প্রতীক। ডিজিটাল যুগে এর ব্যবহার দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল দেশে। কিন্তু হঠাৎ সেই ধারায় ভাটা নেমেছে। দেশের মধ্যে খরচ কমেছে, বিদেশে বাংলাদেশিদের কার্ড ব্যবহার কমেছে। এমনকি বিদেশিরা বাংলাদেশে এসে খরচ করছেন কম।১১ ঘণ্টা আগে