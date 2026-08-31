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মাদার তেরেসা শান্তি পুরস্কার পেলেন ইয়াশা সোবহান

বিজ্ঞপ্তি
মাদার তেরেসা শান্তি পুরস্কার পেলেন ইয়াশা সোবহান
ইয়াশা সোবহান। ছবি: সংগৃহীত

বিশেষ শিশুদের জীবনমান উন্নয়ন এবং অটিজম নিয়ে দীর্ঘদিনের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘মাদার তেরেসা আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার ২০২৬’ পেয়েছেন বসুন্ধরা স্পেশাল চিলড্রেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ইয়াশা সোবহান। গত শনিবার ঢাকার একটি হোটেলে সার্ক কালচারাল ফোরাম আয়োজিত অনুষ্ঠানে ‘অটিজম বিষয়ে বিশেষ অবদান’ শ্রেণিতে তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

ইয়াশা সোবহান সাফওয়ান বসুন্ধরা গ্লোবালের ভাইস চেয়ারম্যান ও বসুন্ধরা গ্রুপের পরিচালক। বসুন্ধরা স্পেশাল চিলড্রেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে বিশেষ শিশুদের শিক্ষা, যত্ন ও সার্বিক বিকাশে তাঁর ধারাবাহিক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে এ সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।

অটিজম ও অন্যান্য বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি, অন্তর্ভুক্তি, প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং সুযোগ তৈরিতে ইয়াশা সোবহানের সম্পৃক্ততাও এ স্বীকৃতির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

২০১৭ সালে যাত্রা শুরু করা বসুন্ধরা স্পেশাল চিলড্রেন ফাউন্ডেশন বর্তমানে ৬০০-এর বেশি বিশেষ শিশুর শিক্ষা ও বিকাশে কাজ করছে।

বিশেষ শিশুদের নিয়ে কাজের পাশাপাশি ইয়াশা সোবহানের সামাজিক উদ্যোগ সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মধ্যেও বিস্তৃত। তিনি থ্যালাসেমিয়া নিরাময় সংস্থার কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন উদ্যোগে সহায়তা করছেন।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিআন্তর্জাতিকপুরস্কারশিশুবসুন্ধরা গ্রুপ
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