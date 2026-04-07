Ajker Patrika
করপোরেট

ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংকের সঙ্গে কর্মসংস্থান ব্যাংকের চুক্তি স্বাক্ষর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংকের সঙ্গে কর্মসংস্থান ব্যাংকের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

কর্মসংস্থান ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের কিস্তি ও সঞ্চয়ের অর্থ ডিজিটাল মাধ্যমে আদায়ের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক এবং ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংক পিএলসির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দুই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন কর্মসংস্থান ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মো. শফিকুল ইসলাম মিঞা এবং ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংকের হেড অব ব্রাঞ্চ অপারেশন অ্যান্ড লায়াবিলিটিজ ডিভিশন আব্দুল্লাহ আল মাসুদ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কর্মসংস্থান ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. এ এফ এম মতিউর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অরুণ কুমার চৌধুরীসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। অন্যদিকে ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মো. এহতেশামুল হক খানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

এই চুক্তির ফলে কর্মসংস্থান ব্যাংকের ২৮৯টি শাখার প্রায় ২ লাখ ৩০ হাজার ঋণগ্রহীতা এখন ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংকের ২৪৩টি শাখা, ৩০৭টি উপশাখা, ৫ হাজার ৬২০টি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট এবং মোবাইল ব্যাংকিং সেবা ‘রকেট’-এর ৩ লাখ ৪০ হাজার এজেন্ট পয়েন্টের মাধ্যমে সহজে ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয়ের অর্থ জমা দিতে পারবেন।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

