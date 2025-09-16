Ajker Patrika
> অর্থনীতি
> করপোরেট

ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ৩৫
হানিয়া আমির। ছবি: সংগৃহীত
হানিয়া আমির। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তানের বিনোদন জগতের সবচেয়ে জনপ্রিয় তারকা হানিয়া আমির প্রথমবারের মতো ঢাকায় আসছেন। অল্প সময়েই টেলিভিশন নাটক, চলচ্চিত্র ও ওয়েব কনটেন্টে অভিনয়ের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার বিনোদন দুনিয়ার উজ্জ্বল তারকা হয়ে উঠেছেন তিনি।

২০১৬ সালে ‘জনান’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেকের পর হানিয়া ধারাবাহিকভাবে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। মেরে হামসাফার, ফেরি টেল, দিলরুবা, আনা, কাভি মে কাভি তুম-এর মতো জনপ্রিয় নাটকে অভিনয় করেছেন। রোমান্টিক থেকে কমেডি, গ্ল্যামারাস থেকে চরিত্রাভিনয়—সব ক্ষেত্রেই তাঁর অভিনয় দক্ষতা প্রশংসিত হয়েছে।

তাঁর অভিনীত নাটক শুধু সেখানে নয়, বাংলাদেশেও বেশ জনপ্রিয়। হাসি ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে হাজারো ফ্যানের প্রিয় হয়ে উঠেছেন হানিয়া।

পাকিস্তানে সানসিল্কের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করছেন হানিয়া আমির। সানসিল্ক সম্প্রতি বাজারে এনেছে নতুন ব্ল্যাক শাইন ফর্মুলা। এই বিশেষ মুহূর্তকে স্মরণীয় করে তুলতে এবং ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করতে প্রথমবারের মতো ঢাকায় আসবেন হানিয়া আমির।

বাংলাদেশে বেশ কয়েক দিন থাকবেন তিনি। কাজ করবেন সানসিল্কের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে। সানসিল্ক-এর ইভেন্টেও থাকছে তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ চমক।

বিষয়:

পাকিস্তানতারকাকরপোরেটঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

সম্পর্কিত

এলডিসি থেকে উত্তরণ পেছাতে চাচ্ছে সরকার, বাধা দিচ্ছে কিছু দেশ: বাণিজ্যসচিব

এলডিসি থেকে উত্তরণ পেছাতে চাচ্ছে সরকার, বাধা দিচ্ছে কিছু দেশ: বাণিজ্যসচিব

ফ্রেশ এলপি গ্যাসের রিটেইলার কনফারেন্স ও সেফটি সেমিনার ‘অগ্রযাত্রা’ অনুষ্ঠিত

ফ্রেশ এলপি গ্যাসের রিটেইলার কনফারেন্স ও সেফটি সেমিনার ‘অগ্রযাত্রা’ অনুষ্ঠিত

প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্সের ১৫% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা

প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্সের ১৫% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা

পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এড়াতে পণ্য বিনিময় প্রথায় ফিরেছে রাশিয়া

পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এড়াতে পণ্য বিনিময় প্রথায় ফিরেছে রাশিয়া