স্টেপ ফুটওয়্যারের নতুন দুটি শোরুম মিরপুর ও আশুলিয়ায় উদ্বোধন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
দেশের জনপ্রিয় জুতার ব্র্যান্ড স্টেপ ফুটওয়্যার ঢাকার মিরপুর ও সাভারের আশুলিয়ায় দুটি নতুন শোরুম চালু করেছে। গত গত শুক্রবার (৮ আগস্ট) শোরুম দুটি উদ্বোধন করা হয়।
নতুন দুটি শোরুমের অবস্থান—মিরপুর রূপনগর আবাসিক এলাকার ডোরেন ভিনসিটা শপিং কমপ্লেক্স ও আশুলিয়ায় সাভারের আব্দুল মজিদ মুন্সী ফিউচার টাওয়ার।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্টেপ ফুটওয়্যারের ক্লাস্টার বিজনেস হেড হোসাইন মুহাম্মদ সাদেক, ব্যবসায়ী জি এম খসরুজ্জামান মিন্টু ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
নতুন শোরুমগুলোতে গ্রাহকেরা আধুনিক নকশা ও উন্নতমানের বিভিন্ন ধরনের জুতা পাবেন। উদ্বোধন উপলক্ষে সীমিত সময়ের জন্য বিশেষ মূল্যছাড়সহ নানা আকর্ষণীয় অফারও ঘোষণা করা হয়েছে।
স্টেপ ফুটওয়্যারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শামীম কবির বলেন, ‘দেশের প্রত্যেক গ্রাহক যেন সহজে মানসম্পন্ন, স্টাইলিশ ও আরামদায়ক ফুটওয়্যার পান—এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য।’ তিনি আরও বলেন, এই নতুন শোরুম দুটি সেই লক্ষ্য পূরণের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের দিকে নজর রাখছে। বিদেশি বিনিয়োগ টানতে হলে সহিংসতা এড়িয়ে চলতে হবে। কারণ, অস্থিরতার সামান্য ইঙ্গিত পেলেই বিদেশি বিনিয়োগকারীরা চলে যাবেন। তাই কোনো মতানৈক্য থাকলে তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। গতকাল বুধবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে এমন সতর্কবার্তা দিয়েছেন বিদেশি বিনিয়োগকার১ ঘণ্টা আগে
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসির শরিয়াহ্ সুপারভাইজরি কমিটির ৮৮তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি ব্যাংকের করপোরেট প্রধান কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান মাওলানা মুফতি শাহেদ রহমানী।১ ঘণ্টা আগে
রংপুর জেলার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য এক দিনব্যাপী ‘উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মশালা’ আয়োজন করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। গত শনিবার (৯ আগস্ট) জেলার আরডিআরএস অডিটোরিয়ামে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংক এশিয়ার উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জিয়াউল হাসান মোল্লা ও প্রধান অতিথি ছিলেন২ ঘণ্টা আগে
আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে কালোটাকার প্রভাব নিয়ন্ত্রণ এবং ঋণখেলাপিদের অংশগ্রহণের পথ বন্ধ করতে অন্তর্বর্তী সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। তবে তিনি একই সঙ্গে বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোকেও ইতিবাচক সাড়া দিয়ে চলমান সামগ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন আনতে হবে।২ ঘণ্টা আগে