ফার্স্টট্রিপের ‘১১.১১’ ট্রাভেল সেল ক্যাম্পেইনে ফ্লাইটে সর্বোচ্চ ২০ ও হোটেলে ৭৫% পর্যন্ত ছাড়

ফার্স্টট্রিপের ‘১১.১১’ ট্রাভেল সেল ক্যাম্পেইনে ফ্লাইটে সর্বোচ্চ ২০ ও হোটেলে ৭৫% পর্যন্ত ছাড়
বছরের সবচেয়ে বড় ট্রাভেল সেল ‘১১.১১ ক্যাম্পেইন’ নিয়ে এসেছে বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় অনলাইন ট্রাভেল প্ল্যাটফর্ম ফার্স্টট্রিপ। মাত্র ২৪ ঘণ্টার এই বিশেষ ক্যাম্পেইনে ভ্রমণপ্রেমীদের জন্য থাকছে দেশি ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট, হোটেল বুকিং, হলিডে প্যাকেজ এবং ভিসা প্রসেসিংয়ে আকর্ষণীয় ছাড়।
আগামী ১১ নভেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিটে শুরু হয়ে একই দিন রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে শেষ হবে এই ক্যাম্পেইন। অর্থাৎ, পছন্দের ভ্রমণ পরিকল্পনা বুক করার জন্য গ্রাহকরা সময় পাবেন মাত্র এক দিন। পাশাপাশি থাকছে আকর্ষণীয় পুরস্কার ও সারপ্রাইজ উপহার জেতার সুযোগ।
ফার্স্টট্রিপের ১১.১১ ট্রাভেল সেলে ফ্লাইট বুকিংয়ে থাকছে সর্বোচ্চ সাশ্রয়ের সুযোগ। ডোমেস্টিক ফ্লাইট বুকিংয়ে ২০ শতাংশ এবং আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বুকিংয়ে ১৭ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। এ ছাড়া হোটেল বুকিংয়ে পাওয়া যাবে সর্বোচ্চ ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়।
দেশের বাইরে ছুটি কাটানোর পরিকল্পনাকারীদের জন্য নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক হলিডে প্যাকেজে থাকছে সরাসরি ৫ হাজার টাকা ছাড়। পাশাপাশি ভিসা প্রসেসিং ফির ওপর দেওয়া হবে ৬০ শতাংশ ছাড়। ফলে পছন্দের গন্তব্যে যাওয়া, সুবিধাজনক ফ্লাইট নির্বাচন কিংবা পছন্দমতো হোটেল বুকিংয়ের ক্ষেত্রে বাড়তি সাশ্রয়ের সুযোগ পাবেন গ্রাহকরা। এসব ছাড়ের পাশাপাশি ক্যাম্পেইনে থাকছে আরও বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার ও উপহার।
শুধু সাশ্রয়ী অফার নয়, ভ্রমণের প্রতিটি ধাপ সহজ ও ঝামেলামুক্ত করতেও কাজ করছে ফার্স্টট্রিপ। ফ্লাইট ও হোটেল বুকিংয়ের পাশাপাশি একই প্ল্যাটফর্মে গ্রাহকরা পাচ্ছেন হলিডে প্যাকেজসহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ট্রাভেল সার্ভিস।
ফ্লাইট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে ইএমআই সুবিধা, অটো রিফান্ড ও অটো রি-ইস্যুর মতো সেবা রয়েছে প্ল্যাটফর্মটিতে। এ ছাড়া যেকোনো প্রয়োজনে গ্রাহকদের জন্য থাকছে ২৪ ঘণ্টা, সপ্তাহের সাত দিন (২৪/৭) কাস্টমার সাপোর্ট। ফলে বুকিং সম্পন্ন করার পরও প্রয়োজনীয় সহায়তা পাওয়া যাবে সহজেই। টিকিট বুকিং থেকে শুরু করে পরবর্তী ভ্রমণ পরিকল্পনার প্রতিটি ধাপ গ্রাহকরা নিজেদের সুবিধামতো সম্পন্ন করতে পারবেন।
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ফার্স্টট্রিপের লক্ষ্য হলো, সবার জন্য ভ্রমণকে আরও সহজ, সাশ্রয়ী ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলা। বন্ধুদের সঙ্গে নতুন কোনো গন্তব্যে ভ্রমণ, পরিবার ও প্রিয়জনদের সঙ্গে আনন্দময় ছুটি কাটানো, নিরিবিলি অবকাশ যাপন কিংবা দীর্ঘদিনের স্বপ্নের আন্তর্জাতিক ভ্রমণ, প্রতিটি যাত্রায় বুকিং খরচ কমিয়ে ভ্রমণকে আরও আনন্দময় ও উপভোগ্য করে তুলতে কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটি।
১১.১১ ট্রাভেল সেলের অফারগুলোর সর্বশেষ তথ্য জানতে ফার্স্টট্রিপের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পেজ অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া www.firsttrip.com ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অথবা Firsttrip অ্যাপ ডাউনলোড করে ঘরে বসেই বুকিং সম্পন্ন করতে পারবেন গ্রাহকরা।
প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সব অফার কেবল ১১ নভেম্বর, এক দিনের জন্য প্রযোজ্য। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পছন্দের অফার বেছে নিয়ে ভ্রমণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার আহ্বান জানিয়েছে ফার্স্টট্রিপ।