ফার্স্টট্রিপ অ্যাপ ও ওয়েবসাইটে মিলবে বলাকা এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ সুবিধা

ভ্রমণসেবাকে আরও সহজ ও সমন্বিত করতে ফার্স্টট্রিপ লিমিটেড এবং ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা বলাকা এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে ফার্স্টট্রিপের গ্রাহকেরা এখন থেকে প্রতিষ্ঠানটির অ্যাপ ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সরাসরি বলাকা এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জের অ্যাকসেস কিনতে পারবেন।
সম্প্রতি ফার্স্টট্রিপের প্রধান কার্যালয়ে এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে দুই প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
ফার্স্টট্রিপের পক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হেড অব বি-টু-সি মীর তাজমুল হোসেন এবং ডেপুটি ম্যানেজার (মার্কেটিং) রাহাত এলাহী। ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা বলাকা এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ডিরেক্টর অব মার্কেটিং সাদমান সালাহউদ্দিন, নাজমুল হকসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।
চুক্তির ফলে ভ্রমণকারীরা ফ্লাইট বুকিংয়ের পাশাপাশি একই প্ল্যাটফর্ম থেকে সহজেই বলাকা এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ সুবিধা নিতে পারবেন। যাত্রার আগে আরামদায়ক পরিবেশে সময় কাটানোর সুযোগ নিশ্চিত করতেই ফার্স্টট্রিপের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এ নতুন সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে।
ফার্স্টট্রিপের হেড অব বি-টু-সি মীর তাজমুল হোসেন বলেন, এই অংশীদারত্ব গ্রাহকদের আরও আরামদায়ক ও নির্বিঘ্ন ভ্রমণ অভিজ্ঞতা দিতে সহায়তা করবে। ফার্স্টট্রিপ সব সময় এক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় ভ্রমণসেবা সহজ করার লক্ষ্যে কাজ করছে।
ফার্স্টট্রিপ লিমিটেড ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি অ্যাপ ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ফ্লাইট বুকিং, হোটেল বুকিং, ভিসা সহায়তা, হলিডে প্যাকেজসহ বিভিন্ন ধরনের ভ্রমণসেবা প্রদান করে থাকে।
প্রতিষ্ঠানটির মতে, নতুন এই চুক্তির মাধ্যমে ফার্স্টট্রিপ একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ট্রাভেল সল্যুশন হিসেবে তাদের সেবার পরিধি আরও সম্প্রসারিত করল।
গ্রাহকদের জন্য ডিজিটাল পেমেন্ট সেবাকে আরও সহজ, নিরাপদ ও আধুনিক করতে জনতা ব্যাংক পিএলসি এবং ডাচ্-বাংলা ব্যাংক পিএলসির মধ্যে নেক্সাস পেমেন্ট গেটওয়ে ও রকেটের মাধ্যমে অনলাইন লেনদেনসংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার জনতা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত৪০ মিনিট আগে
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