বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্সের মধ্যে গ্রুপবিমার চুক্তি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) সম্প্রতি প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্স পিএলসির সঙ্গে গ্রুপ জীবন ও স্বাস্থ্যবিমা-সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।
আইডিআরএ চেয়ারম্যান ড. এম আসলাম আলম এবং প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্স পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মো. জালালুল আজিম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তির মাধ্যমে প্রগতি লাইফ, আইডিআরএর সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য গ্রুপ জীবন ও স্বাস্থ্যবিমা সুবিধা দেবে।
আইডিআরএর সদস্য (প্রশাসন) মো. ফজলুল হক, সদস্য (আইন) তানজিনা ইসমাইল, সদস্য (নন-লাইফ) মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক ও সদস্য (লাইফ) মো. আপেল মাহমুদ, এসিআইআই (ইউকে) ও প্রগতি লাইফের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (গ্রুপবিমা) মো. রফিকুল আলম ভূঁইয়া চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
ডলারের বাজার স্থিতিশীল রাখতে চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত ছয় দফায় মোট ৬৮ কোটি ডলারের বেশি কিনেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সর্বশেষ আজ মঙ্গলবার ৮টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছ থেকে কেনা হয়েছে ৪ কোটি ৭৫ লাখ ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।১৭ মিনিট আগে
পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের বেনিফিশিয়ারি ওনার্স অ্যাকাউন্টের (বিও অ্যাকাউন্ট) রক্ষণাবেক্ষণ ফি কমানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। জনমত এবং সশ্লিষ্টদের মতামত ও পরামর্শের আলোকে এই প্রস্তাব আজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত কমিশনের ৯৭১ ত১৮ মিনিট আগে
মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান নগদের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তানভীর আহমেদ মিশুক ও তার পরিবারের সদস্যসহ ১৩ জনের ব্যাংক হিসাব স্থগিত বা জব্দ করা হয়েছে। এসব ব্যক্তির লেনদেনসহ যাবতীয় তথ্যের মধ্যে হিসাব খোলার ফরম, লেনদেন বিবরণী, কেওয়াইসি পাঠাতে বলা হয়েছে।২০ মিনিট আগে
৩৭টি দেশের অংশগ্রহণে ঢাকায় শুরু হচ্ছে তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। ১০ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পূর্বাচলের বাংলাদেশ-চীন ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে চার দিনব্যাপী এ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজন করছে সেমস-গ্লোবাল।২৩ মিনিট আগে