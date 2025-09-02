Ajker Patrika
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্সের মধ্যে গ্রুপবিমার চুক্তি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯: ০৩
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্সের মধ্যে গ্রুপবিমার চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) সম্প্রতি প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্স পিএলসির সঙ্গে গ্রুপ জীবন ও স্বাস্থ্যবিমা-সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

আইডিআরএ চেয়ারম্যান ড. এম আসলাম আলম এবং প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্স পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মো. জালালুল আজিম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তির মাধ্যমে প্রগতি লাইফ, আইডিআরএর সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য গ্রুপ জীবন ও স্বাস্থ্যবিমা সুবিধা দেবে।

আইডিআরএর সদস্য (প্রশাসন) মো. ফজলুল হক, সদস্য (আইন) তানজিনা ইসমাইল, সদস্য (নন-লাইফ) মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক ও সদস্য (লাইফ) মো. আপেল মাহমুদ, এসিআইআই (ইউকে) ও প্রগতি লাইফের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (গ্রুপবিমা) মো. রফিকুল আলম ভূঁইয়া চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটবিমাঅর্থনীতির খবর
