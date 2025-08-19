Ajker Patrika
অবশেষে ইকবালের পরিবারমুক্ত হলো প্রিমিয়ার ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
১৯ আগস্ট ২০২৫
বেসরকারি খাতের প্রিমিয়ার ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিয়ে নতুন পর্ষদ গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ পর্ষদে আগের কোনো পরিচালককে রাখা হয়নি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত ছয় সদস্যের নতুন পর্ষদে পাঁচজন স্বতন্ত্র ও একজন উদ্যোক্তা পরিচালক রয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য এইচ বি এম ইকবালের পরিবারের সদস্যরা বাদ পড়লেন ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদ থেকে।

আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) নতুন পর্ষদ গঠনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী মুখপাত্র শাহরিয়ার সিদ্দিকী।

পুনর্গঠনের কারণ হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক চিঠিতে উল্লেখ করেছে, পর্ষদে সুশাসনের ঘাটতি, নীতি ও পলিসি বাস্তবায়নে দুর্বলতা এবং ঋণ ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা দেখা গেছে। নতুন পর্ষদে অভিজ্ঞ ও স্বতন্ত্র পেশাজীবীরা নিয়োজিত হয়েছেন।

উদ্যোক্তা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন আরিফুর রহমান। তিনি উদ্যোক্তা শেয়ারহোল্ডারদের প্রতিনিধি হিসেবে পর্ষদে যুক্ত হয়েছেন।

আর পাঁচ স্বতন্ত্র পরিচালক হলেন—বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক মো. ফোরকান হোসেন, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের সাবেক অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ফরিদুল ইসলাম, ব্যাংক এশিয়ার সাবেক উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাজ্জাদ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) অধ্যাপক শেখ মোর্শেদ জাহান ও চার্টার্ড সেক্রেটারি এম নুরুল আলম। নুরুল আলমকে প্রাইম ইনস্যুরেন্সের স্বতন্ত্র পরিচালকের পদ থেকে পদত্যাগের শর্তে প্রিমিয়ার ব্যাংকের স্বতন্ত্র পরিচালক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

তবে নতুন পর্ষদে এখনো কোনো চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়নি। পরবর্তী বোর্ড সভায় সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করা হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এ পদক্ষেপ ব্যাংকিং খাতের সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে নেওয়া হয়েছে। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, নতুন পর্ষদ ব্যাংকের স্থিতিশীলতা ও গ্রাহকদের আস্থা পুনরুদ্ধারে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রিমিয়ার ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদ ছেড়ে দেন আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য হেফজুল বারী মোহাম্মদ ইকবাল (এইচ বি এম ইকবাল)। তখন তাঁর ছেলে ও ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান মঈন ইকবালও পদত্যাগ করেন। চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানের পাশাপাশি তাঁরা পরিচালক পদও ছেড়ে দেন। তবে ব্যাংকটিতে তাঁর আরেক ছেলে মোহাম্মদ ইমরান ইকবাল চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এইচ বি এম ইকবাল চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

চলতি বছরের এপ্রিল মাসে জব্দ করা ব্যাংক হিসাব থেকে টাকা তুলে নেন এইচ বি এম ইকবাল। আর তাঁকে অর্থ উত্তোলনের এ সুযোগ করে দেয় তাঁরই মালিকানাধীন প্রিমিয়ার ব্যাংক। ধারণা করা হচ্ছে, এর জেরেই প্রিমিয়ার ব্যাংকের পর্ষদ ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

এইচ বি এম ইকবাল ব্যাংকের মালিকানার পাশাপাশি নানা ধরনের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তিনি প্রিমিয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান। গ্রুপটির অধীনে পাঁচতারকা হোটেল, রেস্তোরাঁ, সিমেন্ট উৎপাদন, মেডিকেল সেন্টারসহ নানা ধরনের ব্যবসা রয়েছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে দীর্ঘ সময় প্রিমিয়ার ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদে থাকার পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক নানা অনিয়মের অভিযোগও রয়েছে।

