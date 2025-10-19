বাজার মূলধন কমল ১৮ হাজার কোটি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গত সপ্তাহে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ব্যাপক দরপতন হয়েছে। সপ্তাহজুড়ে মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় দরপতন হয়েছে প্রায় ছয় গুণ বেশি। এমন ঢালাও পতনে সূচকের পাশাপাশি বাজার মূলধন কমেছে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা। কমেছে দৈনিক গড় লেনদেনের পরিমাণও।
সপ্তাহজুড়ে ডিএসইতে লেনদেন হওয়া কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৫৬টির, কমেছে ৩২৬টির এবং অপরিবর্তিত ছিল ১৪টির শেয়ারদর। অর্থাৎ দাম বাড়ার তুলনায় দাম কমেছে ৫ দশমিক ৮২ গুণ বেশি প্রতিষ্ঠানের। এর প্রভাবে প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমেছে ১৬৪ পয়েন্ট বা ৩ দশমিক ১১ শতাংশ। আগের সপ্তাহে সূচকটি কমেছিল ১৩২ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ৪৪ শতাংশ।
সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে ডিএসইর মোট বাজার মূলধন দাঁড়ায় ৬ লাখ ৯৯ হাজার ২৮৫ কোটি টাকা, যা আগের সপ্তাহের শেষে ছিল ৭ লাখ ১৭ হাজার ১২৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক সপ্তাহে বাজার মূলধন কমেছে ১৭ হাজার ৮৪১ কোটি টাকা বা ২ দশমিক ৪৯ শতাংশ। আগের সপ্তাহে এ পতনের পরিমাণ ছিল ৭ হাজার ৯৩৭ কোটি টাকা বা ১ দশমিক ০৯ শতাংশ।
এ সময় ডিএসইতে লেনদেনের গতি কমেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। সপ্তাহজুড়ে প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয়েছে ৫২২ কোটি ২২ লাখ টাকা, যা আগের সপ্তাহের গড় লেনদেন ৬৫৭ কোটি ১২ লাখ টাকার তুলনায় ১৩৪ কোটি ৯০ লাখ টাকা বা ২০ দশমিক ৫৩ শতাংশ কম।
সপ্তাহজুড়ে টাকার অঙ্কে সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয়েছে ডমিনেজ স্টিল বিল্ডিংস লিমিটেডের শেয়ার। কোম্পানিটির শেয়ারে প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয়েছে ২০ কোটি ৩২ লাখ টাকা, যা মোট লেনদেনের ৩ দশমিক ৮৯ শতাংশ।
দ্বিতীয় স্থানে থাকা ওরিয়ন ইনফিউশনের প্রতিদিনের গড় লেনদেন ২০ কোটি ১৭ লাখ টাকা এবং তৃতীয় স্থানে থাকা সিভিও পেট্রোকেমিক্যালের গড় লেনদেন ১৬ কোটি ৭৭ লাখ টাকা।
এ ছাড়া লেনদেনে শীর্ষ ১০ কোম্পানির তালিকায় ছিল সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট, প্রগতি ইনস্যুরেন্স, প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্স, খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ, রূপালী লাইফ ইনস্যুরেন্স, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ও সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ।
গত সপ্তাহে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ব্যাপক দরপতন হয়েছে। সপ্তাহজুড়ে মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় দরপতন হয়েছে প্রায় ছয় গুণ বেশি। এমন ঢালাও পতনে সূচকের পাশাপাশি বাজার মূলধন কমেছে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা। কমেছে দৈনিক গড় লেনদেনের পরিমাণও।
সপ্তাহজুড়ে ডিএসইতে লেনদেন হওয়া কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৫৬টির, কমেছে ৩২৬টির এবং অপরিবর্তিত ছিল ১৪টির শেয়ারদর। অর্থাৎ দাম বাড়ার তুলনায় দাম কমেছে ৫ দশমিক ৮২ গুণ বেশি প্রতিষ্ঠানের। এর প্রভাবে প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমেছে ১৬৪ পয়েন্ট বা ৩ দশমিক ১১ শতাংশ। আগের সপ্তাহে সূচকটি কমেছিল ১৩২ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ৪৪ শতাংশ।
সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে ডিএসইর মোট বাজার মূলধন দাঁড়ায় ৬ লাখ ৯৯ হাজার ২৮৫ কোটি টাকা, যা আগের সপ্তাহের শেষে ছিল ৭ লাখ ১৭ হাজার ১২৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক সপ্তাহে বাজার মূলধন কমেছে ১৭ হাজার ৮৪১ কোটি টাকা বা ২ দশমিক ৪৯ শতাংশ। আগের সপ্তাহে এ পতনের পরিমাণ ছিল ৭ হাজার ৯৩৭ কোটি টাকা বা ১ দশমিক ০৯ শতাংশ।
এ সময় ডিএসইতে লেনদেনের গতি কমেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। সপ্তাহজুড়ে প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয়েছে ৫২২ কোটি ২২ লাখ টাকা, যা আগের সপ্তাহের গড় লেনদেন ৬৫৭ কোটি ১২ লাখ টাকার তুলনায় ১৩৪ কোটি ৯০ লাখ টাকা বা ২০ দশমিক ৫৩ শতাংশ কম।
সপ্তাহজুড়ে টাকার অঙ্কে সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয়েছে ডমিনেজ স্টিল বিল্ডিংস লিমিটেডের শেয়ার। কোম্পানিটির শেয়ারে প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয়েছে ২০ কোটি ৩২ লাখ টাকা, যা মোট লেনদেনের ৩ দশমিক ৮৯ শতাংশ।
দ্বিতীয় স্থানে থাকা ওরিয়ন ইনফিউশনের প্রতিদিনের গড় লেনদেন ২০ কোটি ১৭ লাখ টাকা এবং তৃতীয় স্থানে থাকা সিভিও পেট্রোকেমিক্যালের গড় লেনদেন ১৬ কোটি ৭৭ লাখ টাকা।
এ ছাড়া লেনদেনে শীর্ষ ১০ কোম্পানির তালিকায় ছিল সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট, প্রগতি ইনস্যুরেন্স, প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্স, খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ, রূপালী লাইফ ইনস্যুরেন্স, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ও সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ।
দেশে ইলিশ উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়িয়ে বাজারে দাম সাধারণের নাগালের মধ্যে রাখার লক্ষ্য নিয়েই সরকার ২০১৯-২০ অর্থবছরে হাতে নেয় ‘ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা’ প্রকল্প। তখন দেশে ইলিশের বার্ষিক উৎপাদন ছিল প্রায় ৫ লাখ ৫০ হাজার টন।২৬ মিনিট আগে
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কাস্টমসের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে ৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি) থেকে এ কমিটি গঠন করা হয়।৫ ঘণ্টা আগে
হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষতির পরিমাণ জানার চেষ্টা করছেন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সংগঠনগুলো। এরই মধ্যে তাঁরা স্ব-স্ব সদস্যদের নির্ধারিত ফরম্যাটে ক্ষতি হওয়া পণ্যের তালিকা দিতে চিঠি দিয়েছে। এক দুদিনের মধ্যেই কার্গো ভিলেজে কি পরিমাণ পণ্য ছিল তার সঠিক তথ্য৭ ঘণ্টা আগে
সিটি ব্যাংক পিএলসির সাম্প্রতিক পরিচালনা পর্ষদের সভায় ব্যাংকের পরিচালক রুবেল আজিজকে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। একজন খ্যাতনামা শিল্পপতি ও উদ্যোক্তা রুবেল আজিজ যুক্তরাজ্য থেকে ব্যবসা প্রশাসনে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থেকে দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন৮ ঘণ্টা আগে