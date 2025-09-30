Ajker Patrika
আবার রেকর্ড দামে সোনা, ভরি ১ লাখ ৯৫ হাজার টাকা ছাড়াল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
দেশের বাজারে সোনার দাম আবার বাড়ানো হয়েছে। এ দফায় প্রতি ভরিতে দাম বাড়ছে ২ হাজার ৪২৫ টাকা। তাতে প্রতি ভরি ভালো মানের, অর্থাৎ ২২ ক্যারেট সোনার দাম বেড়ে হবে ১ লাখ ৯৫ হাজার ৩৮৪ টাকা। দেশের বাজারে এখন পর্যন্ত এটিই সোনার সর্বোচ্চ দাম।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাতে সোনার দাম বাড়ানোর এ সিদ্ধান্তের কথা জানায়। বাজুস জানিয়েছে, স্থানীয় বাজারে খাঁটি সোনার দাম বাড়ায় নতুন করে দর সমন্বয় করা হয়েছে। সোনার নতুন দাম আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে কার্যকর হবে।

এর আগে সর্বশেষ ২৩ সেপ্টেম্বর সোনার দাম বেড়ে ১ লাখ ৯৪ হাজার ৮৫৯ টাকায় উঠেছিল। এত দিন সেটিই ছিল সোনার সর্বোচ্চ দাম। কয়েক দিনের মাথায় এবার সেই রেকর্ড ভাঙল।

বাজুসের তথ্যানুযায়ী, দেশের বাজারে আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে ভালো মানের এক ভরি, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের হলমার্ক করা সোনা কিনতে খরচ করতে হবে ১ লাখ ৯৫ হাজার ৩৮৪ টাকা। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৮৬ হাজার ৪৯৬ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৫৯ হাজার ৮৫৫ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৩২ হাজার ৭২৫ টাকায় বিক্রি হবে।

এদিকে আজ পর্যন্ত প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৯২ হাজার ৯৬৯ টাকা, ২১ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৮৪ হাজার ১৯৮ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৫৭ হাজার ৮৮৪ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৩১ হাজার ৪৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

সে হিসাবে আগামীকাল থেকে ২২ ক্যারেট সোনার দাম ভরিতে ২ হাজার ৪১৫ টাকা, ২১ ক্যারেটে ২ হাজার ২৯৮ টাকা ও ১৮ ক্যারেটে ১ হাজার ৯৭১ টাকা দাম বাড়বে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ভরিতে ১ হাজার ৬৮০ টাকা বাড়বে।

এদিকে দুর্গাপূজা উপলক্ষে আগামীকাল দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে বাজুস।

