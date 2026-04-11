Ajker Patrika
অর্থনীতি

অ্যাভিয়েশন শিল্প কঠিন সময় পার করছে: এওএবি সভাপতি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আজ শনিবার অ্যাভিয়েশন অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য দেন সংগঠনটির সভাপতি অঞ্জন চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশের অ্যাভিয়েশন শিল্প বর্তমানে কঠিন সময় অতিক্রম করছে বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাভিয়েশন অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি অঞ্জন চৌধুরী। তিনি বলেন, চলমান সংকট মোকাবিলায় খাতসংশ্লিষ্ট সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

আজ শনিবার সংগঠনটির ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। এ সময় তিনি বলেন, ‘জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, অপারেশনাল ব্যয় বৃদ্ধি এবং নীতিগত জটিলতার কারণে অ্যাভিয়েশন খাত চাপে রয়েছে।’

সভায় সংগঠনের মহাসচিব মফিজুর রহমান বলেন, জেট ফুয়েলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, হ্যাঙ্গার ভাড়া, কাস্টমস জটিলতা এবং বিভিন্ন উচ্চহারের ফি উদ্যোক্তাদের জন্য বড় ধরনের সংকট তৈরি করেছে।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন, কোষাধ্যক্ষ ও ইমপ্রেস অ্যাভিয়েশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জেড মাহমুদ মামুনসহ সংগঠনের নির্বাহী কমিটির সদস্যরা।

এ সময় বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি আইনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান পুনর্বিবেচনার উদ্যোগ নেওয়ায় সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল ও নীতিনির্ধারকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

বক্তারা বলেন, দেশের অ্যাভিয়েশন শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং সিভিল অ্যাভিয়েশনসহ সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার সমন্বিত ও আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

