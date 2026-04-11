উত্তরায় এক্সক্লুসিয়ার নতুন আউটলেট উদ্বোধন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
উত্তরার সেন্টারপয়েন্টে এক্সক্লুসিয়ার নতুন আউটলেট উদ্বোধন করা হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

শহরের ব্যস্ত জীবনে ফ্যাশন এখন কেবল পোশাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। সেই ভাবনাকে সামনে রেখে রাজধানীর উত্তরায় সেন্টারপয়েন্ট শপিং মলে নতুন আউটলেট চালু করেছে নারীদের ফ্যাশন ব্র্যান্ড এক্সক্লুসিয়া।

মলের লেভেল-২-এর সি৩ নম্বর ইউনিটে আউটলেটটি সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে। উদ্বোধনী আয়োজনে ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল অঙ্গনের পরিচিত মুখদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। অতিথিরা ব্র্যান্ডটির নতুন সংগ্রহ ঘুরে দেখেন এবং এর নকশা ও উপস্থাপনা সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

২০১৮ সালে নম্রতা খান, নবীন আহমেদ ও তানভীর আলীর হাত ধরে এক্সক্লুসিয়ার যাত্রা শুরু। গুলশানের পিংক সিটিতে প্রথম আউটলেট চালুর পর থেকে ব্র্যান্ডটি ধীরে ধীরে নিজস্ব একটি গ্রাহকগোষ্ঠী গড়ে তুলেছে। সমসাময়িক ধারা ও মার্জিত নকশার সমন্বয়ে তৈরি পোশাক আধুনিক নারীদের রুচি ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তৈরি করা হয়।

নতুন এই আউটলেটের ভেতরের পরিবেশও সাজানো হয়েছে ক্রেতাদের স্বাচ্ছন্দ্যকে গুরুত্ব দিয়ে, যাতে কেনাকাটার অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে আরও সহজ ও আনন্দদায়ক।

ব্র্যান্ডটির প্রতিষ্ঠাতাদের মতে, উত্তরার ক্রেতাদের কাছে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পৌঁছানোর লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। গুণগত মান ও নকশার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশার কথাও তাঁরা জানান।

নতুন এই সংযোজনের মাধ্যমে ঢাকার ফ্যাশন অঙ্গনে এক্সক্লুসিয়ার উপস্থিতি আরও বিস্তৃত হলো। দৈনন্দিন ব্যবহারের সঙ্গে আভিজাত্যের ছোঁয়া মিলিয়ে নারীদের জন্য সহজলভ্য পোশাক পৌঁছে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা, এই আউটলেট তারই আরেকটি ধাপ।

