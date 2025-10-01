Ajker Patrika
> অর্থনীতি

আগামী বছরের শুরুতেই নতুন বেতনকাঠামো

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। ফাইল ছবি
অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। ফাইল ছবি

সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদেই গেজেট আকারে কার্যকর করা হবে। অর্থ বরাদ্দ চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে রাখা হবে, যাতে নতুন পে স্কেল আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিল থেকে বাস্তবায়িত হতে পারে।

অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, নতুন কাঠামোর বাস্তবায়ন শুরু করার জন্য কোনো রাজনৈতিক সরকারের অপেক্ষা করতে হবে না।

এ লক্ষ্যে সরকার ২৪ জুলাই নতুন পে কমিশন গঠন করেছে। কমিশনের চেয়ারম্যান সাবেক অর্থসচিব জাকির আহমেদ খান। কমিশন ডিসেম্বরের মধ্যেই সুপারিশ জমা দেবে।

কমিশনের এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন গ্রেডের বেতনের অনুপাত ৮:১ থেকে ১০:১ থাকবে। চিকিৎসা, শিক্ষা ও অন্যান্য ভাতা বৃদ্ধি করা হবে।

বর্তমানে একজন সরকারি কর্মচারী চাকরির শুরু থেকে অবসর পর্যন্ত মাসে ১ হাজার ৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা পান। কমিশন এ ভাতা বাড়ানোর পাশাপাশি অবসর-পরবর্তী সময়ে বাড়তি সুবিধা রাখার প্রস্তাব করবে।

অপর এক সদস্য বলেন, ডাক্তার, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী বা গবেষক হওয়ার প্রতি তরুণদের আগ্রহ কমে গেছে। মেধাবীদের এ খাতে টানতেই বিশেষ ভাতার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

সরকারিঅর্থনীতির খবরঅন্তর্বর্তীকালীন সরকার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৫ বছরের বর ও ৩৫ বছরের কনে, বাসররাতের পরদিনই মৃত্যু

‘বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি হিন্দু ঐতিহ্য’: তসলিমা নাসরিনের মন্তব্যের জবাব দিলেন জাভেদ আখতার

‘দুবাই শেখ সেক্স পার্টনার খুঁজছেন’, ‘দিল্লি বাবা’র চাঞ্চল্যকর হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট

সোনার দাম বেড়েই চলেছে, নতুন রেকর্ড

লন্ডনে বিমানের ক্রু তৈফুরকে মাটিতে ফেলে পেটে কিল-ঘুষি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

আপনাদের অফিসেই নেটওয়ার্ক নাই নাকি স্যার? কথা আসতেছে না কেন—টেলিটকের গণশুনানিতে গ্রাহক

‘কারেন্ট গেলেই টেলিটকের নেটওয়ার্ক হাওয়া’

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

সম্পর্কিত

সরকারি কেনাকাটায় অনলাইনে দরপত্র বাধ্যতামূলক

সরকারি কেনাকাটায় অনলাইনে দরপত্র বাধ্যতামূলক

ইসলামী ব্যাংকে বিশেষ যোগ্যতা মূল্যায়ন পরীক্ষায় পাস ৮৮ শতাংশ

ইসলামী ব্যাংকে বিশেষ যোগ্যতা মূল্যায়ন পরীক্ষায় পাস ৮৮ শতাংশ

এসবিকে টেকের চুক্তিভঙ্গে বিপাকে ৫ স্টার্টআপ

এসবিকে টেকের চুক্তিভঙ্গে বিপাকে ৫ স্টার্টআপ

আগামী বছরের শুরুতেই নতুন বেতনকাঠামো

আগামী বছরের শুরুতেই নতুন বেতনকাঠামো