আইসিইউতে থাকা অর্থনীতিকে সচল রেখেছে এই সরকার: প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশের অর্থনীতি বিগত সরকারের সময় আইসিইউতে ছিল। সেখান থেকে ৫ আগস্টের পর এই সরকার সচল রেখেছে বলে জানান প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী আনিসুজ্জামান চৌধুরী। আজ শনিবার (১৩ জুন) ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) ‘এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন ও বাংলাদেশের প্রস্তুতি’ বিষয়ক এক সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি।
ইআরএফের সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আনিসুজ্জামান চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি একসময় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকট ও লাগামছাড়া মুদ্রাস্ফীতির কারণে ‘লাইফ সাপোর্টে’ ছিল। গত এক বছরে দেশের অর্থনীতি এখন সচল রয়েছে। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, তাই এলডিসি তালিকা থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।
ইআরএফের সভাপতি দৌলত আকতার মালার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেমের সঞ্চালনায় সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম, বিকেএমইএ প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ হাতেম, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজের (বাপি) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুস্তাফিজুর রহমান, পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান এম মাশরুর রিয়াজ।
