Ajker Patrika
> অর্থনীতি

আইসিইউতে থাকা অর্থনীতিকে সচল রেখেছে এই সরকার: প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সেমিনারে বক্তারা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সেমিনারে বক্তারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতি বিগত সরকারের সময় আইসিইউতে ছিল। সেখান থেকে ৫ আগস্টের পর এই সরকার সচল রেখেছে বলে জানান প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী আনিসুজ্জামান চৌধুরী। আজ শনিবার (১৩ জুন) ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) ‘এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন ও বাংলাদেশের প্রস্তুতি’ বিষয়ক এক সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি।

ইআরএফের সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আনিসুজ্জামান চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি একসময় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকট ও লাগামছাড়া মুদ্রাস্ফীতির কারণে ‘লাইফ সাপোর্টে’ ছিল। গত এক বছরে দেশের অর্থনীতি এখন সচল রয়েছে। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, তাই এলডিসি তালিকা থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ইআরএফের সভাপতি দৌলত আকতার মালার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেমের সঞ্চালনায় সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম, বিকেএমইএ প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ হাতেম, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজের (বাপি) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুস্তাফিজুর রহমান, পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান এম মাশরুর রিয়াজ।

বিষয়:

রিজার্ভঅর্থনীতির খবরআইসিইউ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

সম্পর্কিত

আইসিইউতে থাকা অর্থনীতিকে সচল রেখেছে এই সরকার: প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

আইসিইউতে থাকা অর্থনীতিকে সচল রেখেছে এই সরকার: প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলে বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এনবিআর, আবেদন করবেন কীভাবে

অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলে বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এনবিআর, আবেদন করবেন কীভাবে

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

ঢাকায় শুরু হলো দ্বিতীয় বিআরআই প্রদর্শনী

ঢাকায় শুরু হলো দ্বিতীয় বিআরআই প্রদর্শনী