পণ্য রপ্তানিতে ধাক্কা, সেবায় সম্ভাবনা
দেশের রপ্তানি আয়ে তৈরি পোশাকসহ বিভিন্ন পণ্য খাতের দুর্বলতার বিপরীতে সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি থেকে আয় আগের অর্থবছরের তুলনায় শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ কমলেও সেবা রপ্তানি থেকে আয় বেড়েছে ৪ দশমিক ৭ শতাংশ। তবে সেবা খাতের এই প্রবৃদ্ধি পণ্য রপ্তানির আয় কমে যাওয়ার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ফলে পণ্য ও সেবা মিলিয়ে দেশের মোট রপ্তানি আয় কমেছে শূন্য দশমিক ১ শতাংশ।
বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ৪ হাজার ৩২০ কোটি ডলার। আগের অর্থবছরে এই আয় ছিল ৪ হাজার ৩৫৫ কোটি ৯৩ লাখ ডলার। অন্যদিকে সেবা রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ৭২৪ কোটি ২৯ লাখ ডলার। আগের অর্থবছরে এই খাতে আয় হয়েছিল ৬৯১ কোটি ৬২ লাখ ডলার। সব মিলিয়ে গত অর্থবছরে পণ্য ও সেবা রপ্তানি থেকে আয় দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৪৪৪ কোটি ২৯ লাখ ডলার। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এই আয় ছিল ৫ হাজার ৪৭৫ কোটি ৫৫ লাখ ডলার।
রপ্তানি আয়ের উৎসেও পরিবর্তনের আভাস মিলছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয়ের ৮৬ দশমিক ৩০ শতাংশ এসেছিল পণ্য রপ্তানি থেকে। গত অর্থবছরে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৮৫ দশমিক ৬৪ শতাংশে। বিপরীতে সেবা রপ্তানির অবদান ১৩ দশমিক ৭০ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৪ দশমিক ৩৬ শতাংশ।
সেবা রপ্তানিতে নতুন সম্ভাবনা
পণ্য রপ্তানির তুলনায় সেবা খাতের বিভিন্ন উপখাতে গত অর্থবছরে ভালো প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে। বিশেষ করে ভ্রমণ, নির্মাণ, উৎপাদন এবং ব্যক্তিগত, সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক সেবা থেকে আয় বেড়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ভ্রমণ সেবা রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ৫৪ কোটি ৩৪ লাখ ডলার, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ১৯ দশমিক ৬ শতাংশ বেশি। নির্মাণ সেবা থেকে আয় বেড়েছে ২৭ দশমিক ৩ শতাংশ। এই খাতে আয় হয়েছে ৪২ কোটি ৪৮ লাখ ডলার। অন্যের মালিকানাধীন কাঁচামাল ব্যবহার করে উৎপাদন সেবা বা সিএমটি (কাট, মেক অ্যান্ড ট্রিম) থেকে আয় হয়েছে ৮৪ কোটি ৮ লাখ ডলার। এই খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫ দশমিক ৯ শতাংশ। ব্যক্তিগত, সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক সেবা থেকে আয় বেড়েছে ৩৯ দশমিক ৬ শতাংশ। আর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সেবা থেকে আয় বেড়েছে ৯০ দশমিক ৩ শতাংশ। যদিও এই খাতের মোট আয় মাত্র ৬৫ লাখ ডলার।
সেবা রপ্তানির সবচেয়ে বড় খাত পরিবহন। গত অর্থবছরে এই খাত থেকে আয় হয়েছে ১৪৫ কোটি ৬৩ লাখ ডলার। তবে প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ১ দশমিক ৪ শতাংশ। টেলিযোগাযোগ, কম্পিউটার ও তথ্যসেবা থেকে আয় হয়েছে ৭৪ কোটি ৬৬ লাখ ডলার, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ১ দশমিক ২ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে অন্যান্য ব্যবসায়িক সেবা থেকে আয় কমেছে ১ দশমিক ৯ শতাংশ এবং বিমাবহির্ভূত আর্থিক সেবা থেকে কমেছে ১৩ দশমিক ৬ শতাংশ।
এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ও ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাকের চাহিদা কিছুটা চাপে ছিল। তবে এর বিপরীতে আমাদের অপ্রচলিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে এবং তথ্যপ্রযুক্তিসহ সেবা খাতে রপ্তানি আয় বেড়েছে, যা অর্থনীতির জন্য আশাব্যঞ্জক।’
পোশাক খাতে বড় ধাক্কা
পণ্য রপ্তানি আয় কমার প্রধান কারণ তৈরি পোশাক খাতের নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ৩ হাজার ৬৫৬ কোটি ৩৩ লাখ ডলার। আগের অর্থবছরে এই আয় ছিল ৩ হাজার ৭২১ কোটি ৮০ লাখ ডলার। সে হিসাবে এক বছরে এই খাতের রপ্তানি আয় কমেছে ১ দশমিক ৮ শতাংশ। অথচ দেশের মোট পণ্য রপ্তানি আয়ের ৮৪ দশমিক ৬ শতাংশই আসে তৈরি পোশাক থেকে।
এই খাতের নিট পোশাক রপ্তানি আয় কমেছে ২ শতাংশ এবং ওভেন পোশাকে কমেছে ১ দশমিক ৫ শতাংশ। ফলে দেশের প্রধান রপ্তানি খাতের এই মন্দাভাব সামগ্রিক পণ্য রপ্তানি আয়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এ ছাড়া হোম টেক্সটাইল রপ্তানি আয় কমেছে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ এবং হস্তশিল্পে কমেছে ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ।
তবে সব পণ্য খাতের চিত্র এক রকম নয়। গত অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যে রপ্তানি আয় বেড়েছে ৫ দশমিক ৭ শতাংশ, পাট ও পাটজাত পণ্যে ৩ দশমিক ৯, মাছ ও চিংড়িতে ১০ দশমিক ২ এবং ওষুধে ৫ দশমিক ৪ শতাংশ। সবজি ও উদ্ভিজ্জ পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৮ দশমিক ১ শতাংশ। অর্থাৎ তৈরি পোশাকের বাইরে কয়েকটি পণ্য খাতে ভালো প্রবৃদ্ধি থাকলেও তা সামগ্রিক রপ্তানি আয় বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট হয়নি।