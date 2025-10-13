Ajker Patrika
এক হাজারের বেশি স্কুলে বিতরণ করা হলো ‘টাইলচক’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ডিবিএল সিরামিকসের উদ্যোগে এক হাজারের বেশি স্কুলে বিতরণ করা হয়েছে ‘টাইলচক’। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
ডিবিএল সিরামিকসের উদ্যোগে বিনা মূল্যে চক বিতরণ করা হয়েছে দেশের এক হাজারের বেশি স্কুলে। একসময় স্কুলে লেখার প্রধান উপকরণ ছিল চক। প্রাকৃতিক উপাদান থেকে তৈরি এই চক ধীরে ধীরে জায়গা হারায় প্লাস্টিকভিত্তিক হোয়াইটবোর্ড ও মার্কারের কাছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম প্লাস্টিক দূষণকারী দেশ।

বাংলাদেশে টাইলসশিল্পও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। তবে উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় কারখানার পানি শোধনাগার থেকে স্লাজ বা বর্জ্য তৈরি হয়। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের জন্য স্লাজ ছিল বোঝা, অথচ দীর্ঘদিন কোম্পানিগুলোর এর কার্যকর ব্যবহার নিয়ে কোনো সমাধান ছিল না।

এ প্রেক্ষাপটে ডিবিএল সিরামিকসের উদ্যোগে আসে ‘টাইলচক’ প্রকল্প। কোম্পানির রিসার্চ অ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল ডেভেলপমেন্ট (আরএমডি) টিম উদ্ভাবন করে যে, স্লাজে উচ্চমাত্রায় ক্যালসিয়াম কার্বোনেট রয়েছে, যা দিয়ে মানসম্মত ও নিরাপদ ব্ল্যাকবোর্ডের চক তৈরি সম্ভব। প্রায় ছয় মাসের গবেষণা ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরীক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে তারা প্রথমবারের মতো এই বর্জ্য থেকে পরিবেশবান্ধব, উচ্চমানের ও সাশ্রয়ী চক উৎপাদনে সফল হয়।

ডিবিএল সিরামিকস শুধু গবেষণায় থেমে থাকেনি। স্থানীয় চক উৎপাদনকারীদের সঙ্গে কাজ শুরু করে এবং নিজ উদ্যোগে প্রায় ১০ হাজার প্যাকেট চক তৈরি করে। পাশাপাশি ভাঙা টাইলস দিয়ে তৈরি করেছে টেকসই ও মজবুত স্লেট। পরিবেশবান্ধব শিক্ষাব‍্যবস্থা চালু রাখতে দেশের এক হাজারের বেশি স্কুল ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে এই চক ও স্লেট ইতিমধ্যে বিতরণ করেছে ডিবিএল সিরামিকস এবং ভবিষ্যতে বিতরণ পরিধি আরও বাড়বে। এখানেই সীমাবদ্ধ না থেকে ডিবিএল সিরামিকস অন্য উৎপাদনকারীদের হাতে তুলে দিয়েছে তাদের উদ্ভাবিত চক তৈরির ফর্মুলা।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি, পরিবেশ ও সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। ফলে বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করে আয়ে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। আমদানিনির্ভরতা ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাপ কমেছে। পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে কম খরচে চক ও স্লেট উৎপাদন করা যাচ্ছে, কৃষিজমি রক্ষা পাচ্ছে এবং প্লাস্টিকের বিকল্প তৈরি হচ্ছে।

