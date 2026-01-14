Ajker Patrika
অর্থনীতি

অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দ্বিগুণ

  • প্রথম প্রান্তিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৪.৫০%।
  • গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ২.৫৮%।
  • জিডিপির আকার ১৩ হাজার ৮৫৩ বিলিয়ন টাকা।
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বাংলাদেশের অর্থনীতি শক্তিশালী গতি দেখিয়েছে। স্থির মূল্যে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ৫০ শতাংশে। এক বছর আগে, অর্থাৎ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে এই প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ২ দশমিক ৫৮ শতাংশ। সে হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে প্রথম প্রান্তিকের প্রবৃদ্ধি কার্যত প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার এ তথ্য প্রকাশ করেছে বিবিএস।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, চলতি মূল্যে হিসাব করলে জিডিপির আকারও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে চলতি মূল্যে জিডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ১৩ হাজার ৮৫৩ বিলিয়ন টাকা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এই অঙ্ক ছিল ১২ হাজার ৪০১ বিলিয়ন টাকা।

বিবিএসের ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রকাশিত প্রাক্কলিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৩ দশমিক ৭২ শতাংশ এবং চতুর্থ প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন ২০২৫) প্রবৃদ্ধি ছিল ৩ দশমিক ৩৫ শতাংশ। সংস্থাটি জানিয়েছে, ত্রৈমাসিক প্রাক্কলিত হিসাব ও বার্ষিক জিডিপি হিসাবের মধ্যে পার্থক্য থাকে; পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক মান অনুসারে বেঞ্চমার্কিংয়ের মাধ্যমে তা সমন্বয় করা হবে।

অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে শিল্প খাত। স্থির মূল্যে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬ দশমিক ৯৭ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি ছিল ৩ দশমিক ৫৯ শতাংশ। অর্থাৎ শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

কৃষি খাতেও ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা গেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে স্থির মূল্যে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২ দশমিক ৩০ শতাংশ। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এই খাতে প্রবৃদ্ধি ছিল ঋণাত্মক, মাইনাস শূন্য দশমিক ৬০ শতাংশ।

সেবা খাতেও প্রবৃদ্ধির গতি বেড়েছে, যদিও শিল্পের মতো এত বেশি নয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩ দশমিক ৬৭ শতাংশ, যেখানে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে এই প্রবৃদ্ধি ছিল ২ দশমিক ৯৬ শতাংশ। বাণিজ্য, পরিবহন, যোগাযোগ, আর্থিক সেবা ও অন্যান্য সেবা কার্যক্রমে ধীরে ধীরে চাহিদা বাড়ার প্রতিফলন হিসেবে এই উন্নতি দেখা যাচ্ছে।

