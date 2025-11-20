ঢাকায় উদ্বোধন হলো ‘Honda Futsal League-2025 ’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড (বিএইচএল) আয়োজিত Honda Futsal League 2025-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গতকাল বুধবার (১৯ নভেম্বর) বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ কনফারেন্স সেন্টার (বিসিএফসিসি) কার্নিভাল হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
অনুষ্ঠানের কিক-অফ সেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হলো খেলাধুলা, ঐক্য ও তারুণ্যের এক অনুপ্রেরণামূলক যাত্রা। অনুষ্ঠানে মোটো হোন্ডা দ্য অ্যামাজোনিয়া লিমিটেডের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ শুভেচ্ছাবার্তা প্রেরণ করা হয় এবং বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয় ব্রাজিল জাতীয় দলের জার্সি, যা স্বাক্ষর করেছেন বিশ্বখ্যাত ফুটবল তারকা নেইমার জুনিয়র।
এ ছাড়া অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ৩২টি অংশগ্রহণকারী দলের লোগো উন্মোচন এবং টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।
খেলাধুলা, বিশেষ করে ফুটবলের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ানোর লক্ষ্যে এবারের আয়োজনকে সাজানো হয় হোন্ডা স্পোর্টস চ্যালেঞ্জের তিন মূল বার্তা Joy (Enjoying Challenges), Growth (Growing Challenges) এবং Connected (Connecting Challenges)-কে কেন্দ্র করে। তরুণদের খেলাধুলায় যুক্ত করতে অনুষ্ঠানের পুরো পরিকল্পনাই সাজানো হয় এ চেতনার ভিত্তিতে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া। বিশেষ মুহূর্ত হিসেবে মোটো হোন্ডা দ্য অ্যামাজোনিয়া লিমিটেডের পক্ষ থেকে নেইমার জুনিয়র স্বাক্ষরিত ব্রাজিলিয়ান জার্সিটি তুলে দেওয়া হয় অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়ার হাতে। বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও সুসুমু মরিসাওয়া এবং চিফ মার্কেটিং অফিসার শাহ্ মোহাম্মদ আশিকুর রহমান এ স্মারকটি তাঁর হাতে তুলে দেন।
দেশে ফুটবলের পুনর্জাগরণে অনুপ্রাণিত হয়ে, আন্তর্জাতিক মানের ফুটবলে তরুণদের আগ্রহ বাড়াতে এই উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ হোন্ডা। আয়োজকদের প্রত্যাশা, নেইমার জুনিয়রের স্বাক্ষরিত জার্সি জাতীয় দলের অধিনায়ককে উপহার দেওয়া, বাংলাদেশের ফুটবলে নতুন মাত্রা যোগ করবে।
অনুষ্ঠানে মোটো হোন্ডা দ্য অ্যামাজোনিয়া লিমিটেডের প্রতিনিধি অনলাইনে যুক্ত হয়ে অতিথিদের শুভেচ্ছা জানান এবং বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল দলসহ দেশজুড়ে ফুটবলপ্রেমীদের প্রতি আন্তরিক সমর্থন ব্যক্ত করেন।
ট্রফি উন্মোচন ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও সুসুমু মরিসাওয়া এবং চিফ মার্কেটিং অফিসার শাহ্ মোহাম্মদ আশিকুর রহমান। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন হোন্ডা ডিলার নেটওয়ার্কের প্রতিনিধি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় মেম্বার, ক্লাব প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মী এবং বিএইচএলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ফুটবল অনুরাগী ও হোন্ডা সমর্থকেরা।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানকালে প্রধান অতিথি অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া বলেন, ‘এত প্রাণবন্ত ও বর্ণিল আয়োজনে অংশ নিতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। ব্রাজিলের পক্ষ থেকে পাওয়া নেইমার জুনিয়রের স্বাক্ষরিত বিশেষ জার্সিটি আমাকে গভীরভাবে সম্মানিত করেছে। ফুটবলের প্রতি দেশের তরুণদের অনুপ্রাণিত করতে এমন উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।’
বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের চিফ মার্কেটিং অফিসার শাহ্ মোহাম্মদ আশিকুর রহমান বলেন, ‘গ্রাহকদের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা সব সময়ই সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। Honda Futsal League মোটরসাইকেল ও ফুটবলের মিলিত আবেগ, পারফরম্যান্স এবং স্পোর্টসম্যানশিপের একটি অনন্য সেলিব্রেশন, যা বিশেষত এমন সময়ে যখন আমরা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাফল্যে আনন্দিত।’
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও সুসুমু মরিসাওয়া বলেন, ‘এই ঐতিহাসিক আয়োজন আমাদের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি এটি দেশের ফুটবলভক্তদের জন্যও গর্বের বিষয়।’
বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই আয়োজনের প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের তরুণদের খেলাধুলা, বিশেষ করে ফুটবলের প্রতি গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করা।
হোন্ডা ভবিষ্যতেও আকর্ষণীয় প্রোডাক্ট ও সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে মোটরসাইকেল বিজনেসকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি, তরুণদের উন্নয়ন, সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের যুবসমাজকে সহায়তা করে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিগত তিন মাসব্যাপী নিবিড় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্নের পর ৪র্থ ব্যাচের ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনিংয়ের (ল’ ও আইটি) মোট ৩১ জন কর্মকর্তাকে সনদপত্র দিয়েছে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি।
আজ বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) আইএফআইসি টাওয়ারে আয়োজিত উক্ত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মনসুর মোস্তফা ৪র্থ ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি আইটি ব্যাচের ১৭ জন এবং ৪র্থ ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি ল’ ব্যাচের ১৪ কর্মকর্তাকে সনদপত্র দেওয়া হয়।
এ ছাড়া অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালকেরাসহ প্রধান কার্যালয়ের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২; কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং আয়কর আইন, ২০২৩–এর অফিসিয়াল ইংরেজি সংস্করণ বা ‘অথেনটিক ইংলিশ টেক্সট’ সরকারি গেজেটে প্রকাশ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।
আজ বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) এনবিআর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।
দীর্ঘদিন ধরে দেশের ব্যবসায়ী, পেশাজীবী সংগঠন, বিদেশি বিনিয়োগকারী এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের দাবি ছিল এই তিনটি রাজস্ব আইনের স্বীকৃত ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের।
বাংলাদেশের কর আইন বুঝতে এবং বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে আইনগুলোর ইংরেজি সংস্করণ অত্যাবশ্যক বলে মনে করে আসছিলেন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। ২০২৩ সালে আয়কর অর্ডিন্যান্সের ১৯৮৪ ও কাস্টমস আইন ১৯৬৯ বাতিল করে নতুন আইন প্রণয়নের পর থেকেই এ বিষয়ে চাহিদা বাড়ে।
এনবিআরের আয়কর ও কাস্টমস ক্যাডারের কর্মকর্তারা ইংরেজি সংস্করণ তৈরি করে তা বিশেষ কমিটির মাধ্যমে একাধিকবার পর্যালোচনা করেন। পরবর্তীতে আইনগুলো লেজিসলেটিভ বিভাগের ভোটিং শেষে বিজি প্রেসে পাঠানো হলে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়।
গেজেট অনুসারে প্রকাশিত আইনগুলো হলো—
আয়কর আইন ২০২৩ প্রকাশিত হয়েছে ১৬ অক্টোবর, মূসক আইন ২০১২ ও কাস্টমস আইন ২০২৩ প্রকাশিত হয়েছে ১৩ নভেম্বর। আর মূসক বিধি ২০১৬ এর ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ হয়েছে ১০ নভেম্বর তারিখে।
এনবিআর জানায়, গেজেট প্রকাশের ফলে রাজস্ববিষয়ক আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আরও স্পষ্ট ধারণা পাবেন, যা করদাতাদের আস্থা বাড়াতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি আইনের প্রয়োগে অস্পষ্টতা দূর হয়ে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আবারও বড় রপ্তানিতে ফিরেছে দেশের অন্যতম প্রধান জাহাজ নির্মাতা ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড। আজ বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) প্রতিষ্ঠান মারওয়ান অ্যান্ড ট্রেডিং কো. এলএলসির কাছে হস্তান্তর করা হবে তিনটি ল্যান্ডিং ক্রাফ্ট—মায়া, এসএমএস এমি ও মুনা।
কর্ণফুলী নদীর তীরে জাহাজগুলো প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি জানায়, তিনটি জাহাজই সম্পূর্ণভাবে ইউএই-ভিত্তিক ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী নির্মিত। এগুলো অফশোর সাপ্লাই, মালবাহী পরিবহন এবং সমুদ্র-বাণিজ্যের বিভিন্ন কাজে ব্যবহারযোগ্য। আনুষ্ঠানিক হস্তান্তরের পর জাহাজগুলো আরব আমিরাতের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করবে।
ল্যান্ডিং ক্রাফ্ট তিনটিরই দৈর্ঘ্য ৬৯ মিটার, প্রস্থ ১৬ মিটার এবং ড্রাফট ৩ মিটার। আন্তর্জাতিক ক্ল্যাসিফিকেশন সোসাইটি বুরো ভেরিতাসের মানদণ্ড অনুযায়ী নির্মিত এবং ১০ নটিকেল মাইল গতিতে চলতে সক্ষম। প্রায় ৭০০ বর্গমিটার ক্লিয়ার ডেক স্পেস থাকায় ভারী যন্ত্রপাতি ও বাল্ক কার্গো পরিবহনে উপযুক্ত।
এতে রয়েছে, দুটি ইয়ানমার মূল ইঞ্জিন, ইলেকট্রো-হাইড্রোলিক র্যাম্প উইঞ্চ, ২৪ মিলিমিটার স্টিল ওয়্যার রোপ, উন্নত অ্যাঙ্করিং ও হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং ব্যবস্থা। নেভিগেশনের জন্য ইনস্টল করা হয়েছে সিমরাড এস৩০০৯ ইকো সাউন্ডার, ফুরুনো জিপি-৩৯ জিপিএস, নেভিট্রন এনটি-৮৮৮৬ অটোপাইলট, রাডার এবং আন্তর্জাতিক মানের কমিউনিকেশন সরঞ্জাম।
ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্যাপ্টেন সোহেল হাসান বলেন, ‘আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি জাহাজের চাহিদা আবারও বাড়ছে। তিনটি ল্যান্ডিং ক্রাফ্ট হস্তান্তর আমাদের জন্য শুধু ব্যবসায়িক সাফল্য নয়, পুরো দেশের জাহাজনির্মাণশিল্পের জন্য একটি ইতিবাচক বার্তা। প্রতিষ্ঠানটির হাতে ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি জাহাজ নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এর মধ্যে দুটি অয়েল ট্যাংকার এবং আরও কয়েকটি ল্যান্ডিং ক্রাফ্ট মারওয়ান শিপিংয়ের জন্য তৈরি করা হচ্ছে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে এখনই নীতির বড় ধরনের সংস্কার ও বিনিয়োগ না হলে ২০৩১ সালেই দেশ গুরুতর সরবরাহ সংকটে পড়বে, এমন সতর্কবার্তা দিয়েছেন ব্যবসায়ী নেতা ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, অতিরিক্ত ব্যয়, নীতিগত অনিশ্চয়তা, গ্যাসের ঘাটতি এবং বিনিয়োগ স্থবিরতার কারণে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক স্থিতি এখন ঝুঁকিতে। এ বাস্তবতায় আগামী নির্বাচিত সরকারের জন্য জ্বালানি সরবরাহ হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।
গতকাল বুধবার রাজধানীর গুলশানে অর্থনৈতিক সাংবাদিক ফোরাম (ইআরএফ) ও পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের আয়োজিত বিদ্যুৎ খাতের বিনিয়োগ পরিবেশবিষয়ক এক সেমিনারে বক্তারা এসব মত দেন। এতে খাত বিশেষজ্ঞ, শিল্প উদ্যোক্তা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
মূল প্রবন্ধে ইএমএ পাওয়ার ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের পরিচালক আবু চৌধুরী বলেন, ২০২৯ সালে বিদ্যুৎ চাহিদা ৩৫ হাজার মেগাওয়াট ছাড়াবে। এখনই নতুন বিনিয়োগ না হলে ২০৩১ সালেই বড় সংকট দেখা দেবে। তিনি বলেন, ইনস্টলড ক্ষমতা বেশি হলেও প্রকৃত ঝুঁকি রয়েছে—গ্যাসের কমতি, জ্বালানি উৎসের বৈচিত্র্যহীনতা, প্রকল্প অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতা এবং আর্থিক অনিশ্চয়তা। তাঁর মতে, বিদ্যমান উৎপাদন সক্ষমতার ৪৮ শতাংশ বেসরকারি খাতের হাতে, তাই নীতি প্রণয়নে বেসরকারি খাতকে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় আনতে হবে।
বিইআরসির চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ বলেন, বিশ্ব নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে এগিয়ে যাওয়ার পরও বাংলাদেশ ১৯৯৬ সালের নীতিতে চলছে। উৎপাদনে জোর থাকলেও ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশনে কম বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটাচ্ছে। চার হাজার পোশাক কারখানা যদি ছাদে ৫-১০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করে, তবে ২০-৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ করা সম্ভব।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন বলেন, বিপুল বিনিয়োগ সত্ত্বেও জ্বালানি, গ্যাস ও পানির ঘাটতিতে শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অতীতের প্রকল্পে দুর্নীতি ও দায়মুক্তির সংস্কৃতি খাতটিকে অকার্যকর করেছে। ভবিষ্যৎ নীতি হতে হবে টেকসই, প্রভাবমুক্ত ও বেসরকারি খাতের নেতৃত্বাধীন।
জামায়াতের শুরা সদস্য মোবারক হোসেন বলেন, তাঁদের দল ক্ষমতায় গেলে বিশেষজ্ঞদের সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে জ্বালানি খাত পুনর্গঠন করা হবে।
এমসিসিআই সভাপতি কামরান টি রহমান বলেন, অন্তত ৪ শতাংশ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে আসা উচিত। ভূমি সংকট বড় বাধা হওয়ায় ভূমি ব্যবহার নীতি সংস্কারও জরুরি।
এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, জ্বালানি অর্থনীতির ভিত্তি; তাই এটি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।
বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, বিদ্যুতের অস্থিতিশীল মূল্যে শিল্প টেকে না; তাই পাঁচ বছরের স্থির ট্যারিফ অপরিহার্য।
বিল্ড চেয়ারম্যান আবুল কাসেম খান জ্বালানি খাতকে প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন আখ্যা দিয়ে জাইকার বিগ-বি উদ্যোগের মতো দীর্ঘমেয়াদি নীতি গ্রহণের আহ্বান জানান।
আইইউবির উপাচার্য এম তামিম বলেন, নীতি-ফ্রেমওয়ার্কের অভাবই খাতটির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। উচ্চমূল্যের জ্বালানি ২০২৯ সাল পর্যন্ত শিল্প প্রতিযোগিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ইআরএফ সভাপতি দৌলত আকতার মলা, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইনামুল হক, বিডা মহাপরিচালক মো. আরিফুল হক, বাংলাদেশ ব্যাংকের অতিরিক্ত পরিচালক আহমেদ জুবায়ের মাহমুদ ও কনফিডেন্স পাওয়ার রংপুর লিমিটেডের চেয়ারম্যান ইমরান করিম।
