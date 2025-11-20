জ্বালানি নীতি সংস্কার-সংলাপ: ২০৩১ সালে বড় সংকটের শঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে এখনই নীতির বড় ধরনের সংস্কার ও বিনিয়োগ না হলে ২০৩১ সালেই দেশ গুরুতর সরবরাহ সংকটে পড়বে, এমন সতর্কবার্তা দিয়েছেন ব্যবসায়ী নেতা ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, অতিরিক্ত ব্যয়, নীতিগত অনিশ্চয়তা, গ্যাসের ঘাটতি এবং বিনিয়োগ স্থবিরতার কারণে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক স্থিতি এখন ঝুঁকিতে। এ বাস্তবতায় আগামী নির্বাচিত সরকারের জন্য জ্বালানি সরবরাহ হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।
গতকাল বুধবার রাজধানীর গুলশানে অর্থনৈতিক সাংবাদিক ফোরাম (ইআরএফ) ও পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের আয়োজিত বিদ্যুৎ খাতের বিনিয়োগ পরিবেশবিষয়ক এক সেমিনারে বক্তারা এসব মত দেন। এতে খাত বিশেষজ্ঞ, শিল্প উদ্যোক্তা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
মূল প্রবন্ধে ইএমএ পাওয়ার ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের পরিচালক আবু চৌধুরী বলেন, ২০২৯ সালে বিদ্যুৎ চাহিদা ৩৫ হাজার মেগাওয়াট ছাড়াবে। এখনই নতুন বিনিয়োগ না হলে ২০৩১ সালেই বড় সংকট দেখা দেবে। তিনি বলেন, ইনস্টলড ক্ষমতা বেশি হলেও প্রকৃত ঝুঁকি রয়েছে—গ্যাসের কমতি, জ্বালানি উৎসের বৈচিত্র্যহীনতা, প্রকল্প অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতা এবং আর্থিক অনিশ্চয়তা। তাঁর মতে, বিদ্যমান উৎপাদন সক্ষমতার ৪৮ শতাংশ বেসরকারি খাতের হাতে, তাই নীতি প্রণয়নে বেসরকারি খাতকে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় আনতে হবে।
বিইআরসির চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ বলেন, বিশ্ব নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে এগিয়ে যাওয়ার পরও বাংলাদেশ ১৯৯৬ সালের নীতিতে চলছে। উৎপাদনে জোর থাকলেও ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশনে কম বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটাচ্ছে। চার হাজার পোশাক কারখানা যদি ছাদে ৫-১০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করে, তবে ২০-৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ করা সম্ভব।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন বলেন, বিপুল বিনিয়োগ সত্ত্বেও জ্বালানি, গ্যাস ও পানির ঘাটতিতে শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অতীতের প্রকল্পে দুর্নীতি ও দায়মুক্তির সংস্কৃতি খাতটিকে অকার্যকর করেছে। ভবিষ্যৎ নীতি হতে হবে টেকসই, প্রভাবমুক্ত ও বেসরকারি খাতের নেতৃত্বাধীন।
জামায়াতের শুরা সদস্য মোবারক হোসেন বলেন, তাঁদের দল ক্ষমতায় গেলে বিশেষজ্ঞদের সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে জ্বালানি খাত পুনর্গঠন করা হবে।
এমসিসিআই সভাপতি কামরান টি রহমান বলেন, অন্তত ৪ শতাংশ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে আসা উচিত। ভূমি সংকট বড় বাধা হওয়ায় ভূমি ব্যবহার নীতি সংস্কারও জরুরি।
এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, জ্বালানি অর্থনীতির ভিত্তি; তাই এটি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।
বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, বিদ্যুতের অস্থিতিশীল মূল্যে শিল্প টেকে না; তাই পাঁচ বছরের স্থির ট্যারিফ অপরিহার্য।
বিল্ড চেয়ারম্যান আবুল কাসেম খান জ্বালানি খাতকে প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন আখ্যা দিয়ে জাইকার বিগ-বি উদ্যোগের মতো দীর্ঘমেয়াদি নীতি গ্রহণের আহ্বান জানান।
আইইউবির উপাচার্য এম তামিম বলেন, নীতি-ফ্রেমওয়ার্কের অভাবই খাতটির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। উচ্চমূল্যের জ্বালানি ২০২৯ সাল পর্যন্ত শিল্প প্রতিযোগিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ইআরএফ সভাপতি দৌলত আকতার মলা, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইনামুল হক, বিডা মহাপরিচালক মো. আরিফুল হক, বাংলাদেশ ব্যাংকের অতিরিক্ত পরিচালক আহমেদ জুবায়ের মাহমুদ ও কনফিডেন্স পাওয়ার রংপুর লিমিটেডের চেয়ারম্যান ইমরান করিম।
দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বিতরণ করা যেসব ঋণ আদায় হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ, তা অবলোপনে নতুন নির্দেশনা জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আগে মন্দমানের শ্রেণীকৃত খেলাপি ঋণ অবলোপনের জন্য গ্রাহককে ৩০ দিনের নোটিশ দেওয়া হতো। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, ৩০ দিনের পরিবর্তে ন্যূনতম ১০ কর্মদিবস আগে নোটিশ দিতে পারবে ব্যাংক। গতকাল বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।
ঋণ অবলোপন বা রাইট অফ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে কোনো খেলাপি বা মন্দ ঋণকে ব্যাংকের ব্যালান্স শিট (ঋণ স্থিতিপত্র) থেকে বাদ দিয়ে একটি পৃথক হিসাবে রাখা হয়। যার উদ্দেশ্য হলো ব্যালান্স শিটে খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমানো।
ঋণ অবলোপনে নোটিশের সময় কমিয়ে আনার বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, অবলোপনকৃত ঋণের হিসাব নিষ্পত্তি করতে বেশ সময় লেগে যায়, যার কারণে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ব্যাংকগুলো তাদের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নগদ প্রণোদনা দিতে পারবে। তবে কোনো ব্যাংকের এ-সংক্রান্ত নীতিমালা না থাকলে, তা পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রণয়ন করতে হবে।
নির্দেশনায় আরও জানানো হয়, ভবিষ্যতে আদায়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ—এমন সব মন্দ ও ক্ষতিজনক ঋণ অবলোপন করা যাবে। এ ক্ষেত্রে পুরোনো শ্রেণীকৃত ঋণগুলো অগ্রাধিকার পাবে।
জানা গেছে, গত মার্চ পর্যন্ত ব্যাংক খাতে পুঞ্জীভূত অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮১ হাজার ৮৬৩ কোটি টাকা। আর এই খাতের ঋণের স্থিতি ৬৩ হাজার ৪৭১ কোটি টাকা।
আর ২০০৩ সালে অবলোপন পদ্ধতি চালু হওয়ার পর থেকে দেশের ৬১টি ব্যাংকের মধ্যে ৫৪টি ব্যাংক খেলাপি ঋণ অবলোপন করেছে। যদিও ঋণ অবলোপনের আগে অবশ্যই অর্থঋণ আদালতে মামলা করতে হয় এবং ওই ঋণের বিপরীতে শতভাগ প্রভিশন বা নিরাপত্তা সঞ্চিতি রাখা বাধ্যতামূলক। দীর্ঘদিনের চর্চা ছিল যে টানা দুই বছর মন্দ ঋণ কেবল অবলোপন করা যায়। তবে গত ১৯ অক্টোবর জারি করা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী মন্দ ঋণ যেকোনো সময় অবলোপন করা সম্ভব।
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, অনেক দিন ধরেই ঋণ অবলোপনের দাবি ছিল ব্যাংকারদের, যা নিয়ে গত অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রজ্ঞাপন জারি করে। এতে মন্দ ঋণ দ্রুত অবলোপন করা যায়। এতে ব্যালান্স শিটের অবস্থা আগের চেয়ে অনেক পরিষ্কার হবে। তবে ১০০ শতাংশ সঞ্চিতি রক্ষায় ব্যাংকের মুনাফা কিছুটা কমবে এবং ব্যালান্স শিট স্বচ্ছ হবে।
গত ১৯ অক্টোবর বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে খেলাপি অবলোপন করতে গ্রাহককে ৩০ দিন আগে অবহিত করার নির্দেশ দিয়েছিল। একই সঙ্গে অবলোপন করা ঋণ আদায় করলে কর্মকর্তাদের নগদ প্রণোদনার বিষয়ে অবহিত করা হয়। সেই নীতিমালা অনুযায়ী অবলোপন করা ঋণ আদায়ের ৫ শতাংশ নগদ প্রণোদনা দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পান ১০ শতাংশ, অন্য কর্মকর্তারা পান ৯০ শতাংশ অর্থ।
বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, অবলোপনকে ব্যাংকগুলো ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। কারণ, অবলোপন করে ব্যালান্স শিট পরিষ্কার দেখাবে। যদিও এতে গুণগত মানে কোনো পরিবর্তন হবে না। সে জন্য অবলোপনের পর আদায় প্রক্রিয়াটিও যথাযথভাবে অনুসরণের বিষয়টি মনিটরিং করতে হবে। সে জন্য ব্যাংকগুলোর রেটিংয়ের সময় প্রভিশন ঘাটতি ও ঋণ পুনরুদ্ধারকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা নিতে হবে।
দেশের বাজারে সোনার দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। প্রতি ভরিতে সর্বোচ্চ ২ হাজার ৬১২ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এতে করে ভালো মানের সোনার দাম ২ লাখ ৯ হাজার টাকা ছাড়িয়েছে।
আজ বুধবার (১৯ নভেম্বর) বাজুসের এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। নতুন এ দাম কাল বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হবে।
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার প্রতি ভরিতে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৩৬৪ টাকা পর্যন্ত কমানো হয়। কিন্তু এক দিনের ব্যবধানে তা প্রায় দ্বিগুণ ২ হাজার ৬১২ টাকা বেড়েছে। ফলে ভালো মানের ২২ ক্যারেটের সোনার ভরি দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৯ হাজার ৫২০ টাকা।
বাজুস জানিয়েছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (পিওর গোল্ড) দাম বাড়ায় সোনার মূল্য সমন্বয় করা হয়েছে। তবে মূল কারণ হচ্ছে, বৈশ্বিক বাজারে সোনার দাম বেড়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি আউন্স সোনার দাম ৪ হাজার ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে।
এখন থেকে বাংলাদেশে বসবাসকারী নাগরিকেরা আন্তর্জাতিক কার্ড ব্যবহার করে দেশে পরিচালিত এয়ারলাইন্সগুলো থেকে বিদেশ ভ্রমণের জন্য ফ্লাইটের টিকিট কিনতে পারবেন। গ্রাহকদের সুবিধা এবং টিকিটের প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ বুধবার (১৯ নভেম্বর) দেশের অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাংকগুলোকে এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, উপযুক্ত ক্ষেত্রে ভিসাধারীসহ বাংলাদেশি যাত্রীরা এখন থেকে দেশে কার্যরত এয়ারলাইনসগুলো থেকে সরাসরি আন্তর্জাতিক কার্ডের মাধ্যমে টিকিট কিনতে পারবেন।
সার্কুলারে বলা হয়েছে, টিকিট বিক্রির অর্থ বাংলাদেশের এডি ব্যাংকগুলোর পেমেন্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে। এই অর্থ আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং খাতে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হিসেবে গণ্য হবে।
নতুন নিয়মে ভ্রমণ কোটার আওতায় ইস্যু করা কার্ড দিয়ে টিকিটের জন্য খরচ করা সমপরিমাণ অর্থ পুনরায় কার্ডে জমা বা রিফিল করার সুযোগ রাখা হয়েছে। তবে এডি ব্যাংক যখন নিশ্চিত হবে যে টিকিট বিক্রির অর্থ অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং চ্যানেলে জমা হয়েছে, কেবল তখনই কার্ডে ওই অর্থ রিফিল করা যাবে।
বাংলাদেশ ব্যাংক এয়ারলাইনসগুলোকে টিকিট বিক্রির অর্থ এডি ব্যাংকে রক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা অ্যাকাউন্টে জমা রাখার অনুমতি দিয়েছে। প্রচলিত নিয়ম মেনে এই অ্যাকাউন্টে থাকা উদ্বৃত্ত অর্থ টাকায় রূপান্তর না করেই বিদেশে পাঠানো (রেমিট) যাবে।
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হতে হলে কোম্পানিকে টানা পাঁচ বছর প্রবৃদ্ধি দেখাতে হবে, আইপিওর টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা যাবে না, বোনাস শেয়ার ইস্যুর পর দুই বছর আইপিও আবদেন করতে পারবে না এবং তালিকাভুক্তির পর ছয় মাস শেয়ার লক-ইন থাকবে বা বিক্রি করা যাবে না। প্রস্তাবিত নতুন পাবলিক ইস্যু রুলস বা আইপিও নীতিমালায় এমন কঠোর ও জটিল শর্ত রাখা হয়েছে। এসব আইন কার্যকর হলে আইপিও আবেদনের পথ সংকুচিত হবে। ভালো কোম্পানি তালিকাভুক্তি বাধাগ্রস্ত হবে। সাপ্লাই সংকট তৈরি হয়ে ‘প্রাইস বাবলের’ ঝুঁকিও বাড়বে। নতুন বিনিয়োগকারীও তৈরি হবে না।
আজ বুধবার রাজধানীর নিকুঞ্জে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) টাওয়ারে ‘বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক অফার অব ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ) রুলস, ২০২৫’—এর ওপর অংশীজন (স্টেকহোল্ডার) পরামর্শ সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। ডিএসই এবং ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ডিবিএ) যৌথভাবে এ সভার আয়োজন করে।
সভায় বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএমবিএ), বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানিজ (বিএপিএলসি), বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ), ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজের (বিএপিআই) প্রতিনিধি ও পুঁজিবাজারসংশ্লিষ্টরা অংশ নেন।
সভায় ডিএসইর চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা চাই মার্কেটে রেগুলেশন আসুক। কিন্তু নীতিমালার যে প্রধান উদ্দেশ্য, সেটি যেন বাস্তবায়ন হয়। আমরা দেখেছি, দীর্ঘ দুই দশকে শেয়ার মার্কেটে ভালো কোম্পানি খুব কম এসেছে। ফলে মার্কেটে ভালো কোম্পানি কীভাবে আনা যায়, সেটি আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।’
ডিবিএ প্রেসিডেন্ট সাইফুল ইসলাম বলেছেন, ‘বিদেশি বিনিয়োগকারীরা মনে করে যে আমাদের পাবলিক ইস্যু রুলস জটিল। দেশের শেয়ারবাজারকে এগিয়ে নিতে তারা এটিকে এশিয়ার অন্যদেশগুলোর মতো করার মত দিচ্ছেন।’
১৫ বছর আগেও ভিয়েতনামের অবস্থান বাংলাদেশের মতো ছিল উল্লেখ করে সাইফুল ইসলাম বলেন, এখন তারা অনেক এগিয়ে গেছে, অথচ আমরা এগোতে পারিনি। বরং পিছিয়ে গিয়েছি। ভালো কোম্পানি বাজারে আনার জন্য পাবলিক ইস্যু রুলস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
বিএসইসিকে পাবলিক ইস্যু রুলস সহজ করার পরামর্শ দিয়ে ডিবিএ সভাপতি সাইফুল বলেন, ‘এটি চূড়ান্ত করার পূর্বে বিএসইসির কাছে আমাদের দাবি, তারা যেন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বসে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। যদি কোনো বিষয় থাকে যেগুলো স্টেকহোল্ডাররা বলার পরও আইনে পরিবর্তন আনা যাবে না, তার কারণগুলো যেন জানানো হয়।’
তিনি যোগ করেন, আমরা চাই, শেষ পর্যন্ত এটি যেন এমন আইন হয়, যার মাধ্যমে ভালো কোম্পানিগুলো পুঁজিবাজারে আসতে উদ্ধুদ্ধ হবে।
ডিএসইর পরিচালক রিচার্ড ডি রোজারিও বলেন, আইন যত জটিল হবে, তত বেশি ভুল ও ওয়েভারের সুযোগ তৈরি হবে। একটা কোম্পানিকে ২০ থেকে ৩০টা ওয়েভার দিয়ে যদি বাজারে তোলা হয়, তাহলে আইন থাকার লাভ কী? বিএসইসি, ডিএসই ও অডিটর—এই তিনটি মূল জায়গা ঠিক হলে অর্ধেক সমস্যা এমনিতেই সমাধান হয়ে যাবে।
রিচার্ড ডি রোজারিও বলেন, অতীতে আমরা দেখেছি, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও চাকরিজীবী, যাদের শেয়ারবাজার নিয়ে কোনো ধারণা নেই, তারা আইপিওর মাধ্যমে স্টক মার্কেট সম্বন্ধে প্রথমে ধারণা নেয়। তারপরে তারা একসময় স্থায়ীভাবে বিনিয়োগকারী হিসেবে সেকেন্ডারি মার্কেটে ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু এই প্রাথমিক এন্ট্রি লেভেলকেই যদি বন্ধ করে দেই, তাহলে আমরা বিনিয়োগকারী পাব কোথা থেকে? সাধারণ বিনিয়োগকারী হিসেবে আইপিওতে আবেদন করতে হলে ৫০ হাজার টাকার বিনিয়োগ বা শেয়ার থাকতেই হবে, এটা সম্পূর্ণভাবে অন্যায়।
ডিএসইর পরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, এত বেশি আইন, ডাইরেক্টিভ দিয়ে ব্যবসা হয় না। ব্যবসা হতে হবে ওপেন মার্কেট। এখানে সকলকে সুযোগ দিতে হবে। ভুল হলে টিচার বা ডাক্তারের যে অ্যাপ্রোচ, সেভাবে এগুতে হবে।
বিএমবিএ প্রেসিডেন্ট মাজেদা খাতুন বলেন, গত দেড় বছরে বিএমবিএর পক্ষ থেকে রুলস সংশোধনের বিষয়ে বহু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব চূড়ান্ত খসড়ায় যুক্ত হয়নি।
মাজেদা খাতুন আরও বলেন, কোনো অনিয়ম ঘটলে পরে আইন প্রয়োগ তথা শাস্তি দেওয়ার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বরং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি ইস্যু ম্যানেজারের ওপর অতিরিক্ত দায় চাপানোর প্রবণতা থেকে বের হতে হবে। কোম্পানি তালিকাভুক্ত হলে তাদের মনিটরিংয়ের দায়িত্ব স্টক এক্সচেঞ্জ ও রেগুলেটরের। সেই জায়গায় ইস্যু ম্যানেজারের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে তা বাস্তবসম্মত হবে না।
প্রাইম ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, খসড়া নীতিতে থাকা কিছু ধারা কার্যকর হলে ভালো মানের কোম্পানির আইপিও প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে।
মনিরুজ্জামান আরও বলেন, প্রস্তাবিত নীতিতে পাঁচ বছরের হিস্টোরিকাল গ্রোথ রেটকে ভিত্তি ধরার বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে। এটি যৌক্তিক না। এটি তিন বছরের জন্য করা যেতে পারে।
মনিরুজ্জামান আরও বলেন, প্রস্তাবিত নীতিতে আইপিও তহবিল দিয়ে লোন রিপেমেন্ট নিষিদ্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে আইপিও অনুমোদনে অনেক সময় লাগে। উদ্যোক্তা প্রকল্প চালাতে বাধ্য হয়ে ব্যাংক ঋণ নেন। পরে সেই ঋণ শোধ করার সুযোগ না দিলে তারা আরও বিপাকে পড়বে। এ ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ লোন রিপেমেন্ট অনুমোদন করা যেতে পারে।
মনিরুজ্জামান উল্লেখ করেন, খসড়া নীতিমালায় আছে, কোনো কোম্পানি যদি বোনাস শেয়ার বা শেয়ার–স্ট্রাকচারে পরিবর্তন আনে, তাহলে তারা দুই বছর আইপিওতে আসতে পারবে না। আইপিওর প্রস্তুতির সময় কোম্পানির বোর্ড পরিবর্তন, পেইড–আপ ক্যাপিটাল বাড়ানো কিংবা বোনাস শেয়ার দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। ফলে এই বিধান কার্যকর হলে আগামী দুই–তিন বছর প্রায় কোনো নতুন আইপিও দেখা যাবে না।
ঢাকা ব্যাংক সিকিউরিটিজের এমডি নাফিজ-আল-তারিক বলেন, অনেক এলিজিবল ইনভেস্টরের আর্থিক অবস্থা নাজুক। যদি ছয় মাসের লক-ইন সময়ের নিয়ম বহাল থাকে, তাহলে এক একটি আইপিও থেকে অর্থ ফেরতে আট থেকে সাড়ে আট মাস সময় লেগে যাবে। এতে নতুন আইপিওতে অংশ নেওয়ার সুযোগ কমে যাবে এবং ডিমান্ড–সাইড দুর্বল হয়ে পড়বে। একই সঙ্গে ছয় মাস সেল–রেস্ট্রিকশন থাকার কারণে সাপ্লাই সংকট তৈরি হয়ে স্বল্প সময়ে ‘প্রাইস বাবল’ তৈরি হওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে। আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, আইপিওতে ৫০ শতাংশ শেয়ার লক-ইনমুক্ত রাখা যায় এবং তিন মাস পর বাকি ১০০ শতাংশ লক-ইন কার্যকর করা যায়।
নাফিজ আরও বলেন, সরাসরি তালিকাভুক্তি (ডিরেক্ট লিস্টিং) শুধু সরকারি কোম্পানির জন্য নয়, মাল্টিন্যাশনাল ও বড় করপোরেটগুলির জন্যও উন্মুক্ত করা উচিত। অনেক বড় কোম্পানির নতুন মূলধনের প্রয়োজন নেই। তাই তাদের বাজারে আনতে হলে ডাইরেক্ট লিস্টিং–ই কার্যকর পথ।
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সের এমডি ও সিইও কায়সার হামিদ বলেন, খসড়া রুলসে এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যা ইস্যুয়িং কোম্পানিকে সবসময় ‘লাভজনক প্রতিষ্ঠান’ হিসেবে ধরে নেয়, কিন্তু বাস্তবে যে কোনো ব্যবসায়ই লাভ–ক্ষতি দুই-ই হতে পারে। আমরা যারা ব্যবসা করি, আমাদের শেয়ারহোল্ডাররা বছরের পর বছর সঙ্গে থাকেন। তাদের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ রুলসে দেখা যাচ্ছে না।
কায়সার আরও বলেন, ‘কোম্পানি কতটুকু ব্যাংক ঋণ নেবে, কতটুকু ইক্যুইটি রাখবে—এসব নির্ধারণ হয় বাজার ও ব্যবসার প্রয়োজন অনুসারে। রুলস দিয়ে বলা যাবে না যে, আপনি ব্যাংক লোন পে করতে পারবেন না।
পুঁজিবাজার-সংশ্লিষ্ট নতুন বিধিমালা প্রণয়নে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) বাজারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে বলে জানান সংস্থাটির অতিরিক্ত পরিচালক লুৎফুল কবীর। তিনি বলেন, ‘আমরা এখন একটি শিফটিং প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি। আগে রুলস ছিল অনেকটাই নির্দিষ্ট কাঠামোর, কী করা যাবে আর কী করা যাবে না। নতুন রুলস বাজার চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হচ্ছে। তাই আপনাদের প্রতিটা মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে।’
