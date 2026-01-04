দেশে খাদ্য মজুত পাঁচ বছরে সর্বোচ্চ, চালের দাম বাড়বে না: খাদ্য উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশে খাদ্যের কোনো সংকট নেই। বর্তমান খাদ্য মজুত গত পাঁচ বছরের তুলনায় সর্বোচ্চ, তাই চালের দাম বাড়ার আশঙ্কা নেই বলে আশ্বাস দিয়েছেন খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার। গতকাল রোববার সচিবালয়ে দেশের খাদ্য মজুত পরিস্থিতি তুলে ধরতে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
উপদেষ্টা জানান, বছরের শুরুর দিনে সরকারি গুদামে মোট ২০ লাখ ২৭ হাজার ৪২০ টন খাদ্যশস্য মজুত ছিল। এর মধ্যে ১৬ লাখ ৯৬ হাজার ৭৮৭ টন চাল, ২ লাখ ৩৩ হাজার ২২৪ টন গম এবং ৯ লাখ ৭ হাজার ৪০৯ টন ধান। তিনি বলেন, দেশে গমের বার্ষিক চাহিদা ৭০ লাখ টন। এর মধ্যে মাত্র ১০ লাখ টন স্থানীয় উৎপাদন; বাকিটা আমদানি করতে হয়। চালের সিংহভাগ দেশীয়, কিছু আমদানি করা হয়েছে।
সাংবাদিকেরা এবারের আমদানির পরিমাণ জানতে চাইলে খাদ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘এ মুহূর্তে ঠিক বলা সম্ভব নয়, আরও কয়েক মাস পরে বলতে পারব। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার আমদানি কম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কারণ, আমনের সংগ্রহ ভালো এবং আগামী বোরো মৌসুমেও প্রচুর ধান-চাল সংগ্রহ হবে।’
ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়ে আলী ইমাম মজুমদার বলেন, ‘রাজনৈতিক প্রভাব আমাদের বাণিজ্যে প্রভাব ফেলবে না। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলমান রয়েছে। ভারত থেকে আমরা চাল আমদানি করি। তারাও এটা বিক্রি করেন। আমরা এটাকে রাজনৈতিকভাবে দেখি না। বাজারটা কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের প্রয়োজন হয়। আমরা এটাকে দেখি বাজার মেকানিজম হিসেবে। যেখানে আমরা কম পাই, সেখান থেকে কিনি।’
খাদ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে চালের দাম কিছুটা বেড়েছিল। এ বছর সরকারের ভালো প্রস্তুতির কারণে চালের দাম সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। আশা করছি, এ অবস্থা বজায় থাকবে।’
দেশে খাদ্যের কোনো সংকট নেই। বর্তমান খাদ্য মজুত গত পাঁচ বছরের তুলনায় সর্বোচ্চ, তাই চালের দাম বাড়ার আশঙ্কা নেই বলে আশ্বাস দিয়েছেন খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার। গতকাল রোববার সচিবালয়ে দেশের খাদ্য মজুত পরিস্থিতি তুলে ধরতে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
উপদেষ্টা জানান, বছরের শুরুর দিনে সরকারি গুদামে মোট ২০ লাখ ২৭ হাজার ৪২০ টন খাদ্যশস্য মজুত ছিল। এর মধ্যে ১৬ লাখ ৯৬ হাজার ৭৮৭ টন চাল, ২ লাখ ৩৩ হাজার ২২৪ টন গম এবং ৯ লাখ ৭ হাজার ৪০৯ টন ধান। তিনি বলেন, দেশে গমের বার্ষিক চাহিদা ৭০ লাখ টন। এর মধ্যে মাত্র ১০ লাখ টন স্থানীয় উৎপাদন; বাকিটা আমদানি করতে হয়। চালের সিংহভাগ দেশীয়, কিছু আমদানি করা হয়েছে।
সাংবাদিকেরা এবারের আমদানির পরিমাণ জানতে চাইলে খাদ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘এ মুহূর্তে ঠিক বলা সম্ভব নয়, আরও কয়েক মাস পরে বলতে পারব। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার আমদানি কম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কারণ, আমনের সংগ্রহ ভালো এবং আগামী বোরো মৌসুমেও প্রচুর ধান-চাল সংগ্রহ হবে।’
ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়ে আলী ইমাম মজুমদার বলেন, ‘রাজনৈতিক প্রভাব আমাদের বাণিজ্যে প্রভাব ফেলবে না। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলমান রয়েছে। ভারত থেকে আমরা চাল আমদানি করি। তারাও এটা বিক্রি করেন। আমরা এটাকে রাজনৈতিকভাবে দেখি না। বাজারটা কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের প্রয়োজন হয়। আমরা এটাকে দেখি বাজার মেকানিজম হিসেবে। যেখানে আমরা কম পাই, সেখান থেকে কিনি।’
খাদ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে চালের দাম কিছুটা বেড়েছিল। এ বছর সরকারের ভালো প্রস্তুতির কারণে চালের দাম সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। আশা করছি, এ অবস্থা বজায় থাকবে।’
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেস গ্রেপ্তার হওয়ার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পরদিনই স্পষ্ট করেছেন, এই অভিযান মূলত তেলের জন্য। তিনি জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় তেল কোম্পানি ভেনেজুয়েলায় যাবে এবং বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে দেশটির ধ্বংসপ্রায় তেল অবকাঠামো...৩ মিনিট আগে
ভেনেজুয়েলায় চীনের স্বার্থ বিপুল। কারাকাসে নিকোলা মাদুরোর প্রশাসন টিকিয়ে রাখতে দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে এসেছে বেইজিং। ২০০৭ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে ঋণ ও আর্থিক সহায়তায় দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশকে প্রায় ১০৫ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে চীন। ভেনেজুয়েলায় রাজনৈতিক পরিবর্তন হলে চীনের...৩ ঘণ্টা আগে
উড়োজাহাজের স্বল্পতা, আসন্ন হজ কার্যক্রম ও বিদ্যমান উড়োজাহাজের দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণের কারণে সাময়িকভাবে ঢাকা-ম্যানচেস্টার-ঢাকা রুটে নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালনা স্থগিত করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস।৪ ঘণ্টা আগে
নতুন বছরের শুরুতেই সাধারণ মানুষের রান্নাঘরে বড় ধরনের ধাক্কা দিল বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। জানুয়ারি মাসের জন্য ভোক্তাপর্যায়ে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) নতুন মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম এক লাফে ৫৩ টাকা বাড়ানো হয়েছে।৬ ঘণ্টা আগে