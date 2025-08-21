এবার বোরো ধান সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৭ হাজার টন বেশি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিগত বছরগুলোতে বোরো ও আমন মৌসুমে সরকারি ধান-চাল সংগ্রহের লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি খাদ্য মন্ত্রণালয়। কিন্তু এবার চিত্র ভিন্ন। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার আগেই লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেছে সংগ্রহ। ইতিহাসে প্রথমবার সর্বোচ্চ পরিমাণ ধান ও চাল সংগ্রহ করেছে সরকার।
খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বোরো মৌসুমে ধানের সংগ্রহের লক্ষ্য ছিল সাড়ে ৩ লাখ টন। সংগ্রহ হয়েছে ৩ লাখ ৭৭ হাজার টন, যা লক্ষ্যমাত্রার ১০৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ। সেদ্ধ চাল সংগ্রহ হয়েছে ১৪ লাখ ৬ হাজার টনের বেশি, লক্ষ্যমাত্রার ১০০ দশমিক ৪৬ শতাংশ। আর আতপ চাল সংগ্রহ হয়েছে ৫১ হাজার টন, যা নির্ধারিত লক্ষ্যের ১০২ দশমিক ২১ শতাংশ।
গত ৯ এপ্রিল খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এ মৌসুমে ধান প্রতি কেজি ৩৬ এবং চাল প্রতি কেজি ৪৯ টাকা দরে সংগ্রহ করা হয়। গত ১৪ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া সংগ্রহ কর্মসূচি শেষ হয়েছে ১৫ আগস্ট। এবার অতিরিক্ত আরও ৫০ হাজার টন সেদ্ধ চাল ও ১৫ হাজার টন আতপ চাল কেনার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রণালয়।
এই সফল সংগ্রহে সরকারি গুদামের মজুত রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। সর্বশেষ গত বুধবারের তথ্য অনুযায়ী, দেশে সরকারি গুদামে খাদ্যশস্যের মজুত দাঁড়িয়েছে ২২ দশমিক ৫৬ লাখ টনে, যা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। এর মধ্যে চাল ২০ দশমিক ১৯ লাখ টন, গম ১ দশমিক ৪৬ লাখ টন এবং ধান প্রায় ৬০ হাজার টন।
মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, এ ধরনের শক্তিশালী মজুত শুধু খাদ্য নিরাপত্তার জন্য নয়, বাজার ব্যবস্থাপনায়ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
