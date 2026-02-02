Ajker Patrika
অর্থনীতি

চট্টগ্রাম বন্দরে অস্থিরতার নেপথ্যের ব্যক্তিদের বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে: নৌপরিবহন উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
চট্টগ্রাম বন্দরে অস্থিরতার নেপথ্যের ব্যক্তিদের বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে: নৌপরিবহন উপদেষ্টা
আজ দুপুরে মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন নৌপরিবহন উপদেষ্টা। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে শ্রমিকদের কর্মবিরতি অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে বন্দরে স্থবিরতা নেমে এসেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, চট্টগ্রাম বন্দরের বর্তমান পরিস্থিতির নেপথ্যে জড়িত ব্যক্তিদের বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আজ সোমবার দুপুরে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন।

নৌপরিবহন উপদেষ্টা বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে যে বর্তমান পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতির কারণে বন্দরের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দর বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে। বন্দর বা দেশের জন্য যেটি মঙ্গলজনক বা কল্যাণকর, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সেটি সমর্থন করে।

সবাইকে দেশের স্বার্থে বন্দরকে সচল রাখার আহ্বান জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, বন্দরে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে দেশের জনগণকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। যে বিষয়ে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে, তা অনাকাঙ্ক্ষিত। সরকার দেশের বন্দর নিয়ে জাতীয় স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ করবে না।

এনসিটি বিদেশিদের ইজারা বাতিলের আন্দোলন: ১৫ কর্মচারীকে পায়রা ও মোংলায় বদলিএনসিটি বিদেশিদের ইজারা বাতিলের আন্দোলন: ১৫ কর্মচারীকে পায়রা ও মোংলায় বদলি

রমজানকে সামনে রেখে কতিপয় ব্যবসায়ী লাইটার জাহাজে পণ্য মজুত করে দ্রব্যমূল্য বাড়ানোর পাঁয়তারা করছেন উল্লেখ করে উপদেষ্টা জানান, এসব অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিদিনই নৌপরিবহন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠান মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে। দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের ভিত্তিতে কঠোর আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া অব্যাহত থাকবে।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে কর্মবিরতি অব্যাহত রয়েছে। আগামীকাল মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৮টা থেকে ২৪ ঘণ্টা কর্মবিরতির ঘোষণা করেছে বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ। আজ বেলা পৌনে ১টায় বন্দর ভবন চত্বরে এ ঘোষণা দেন বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক মো. হুমায়ুন কবীর।

বিষয়:

আন্দোলনবন্দরসরকারচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামনৌপরিবহন মন্ত্রণালয়অর্থনীতির খবরবিরোধী দল
