সিন্ডিকেটের বেপরোয়া কর্মকাণ্ডে সাউথইস্ট ব্যাংকে স্থবিরতা—সাবেক চেয়ারম্যানের ছেলের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসির সাম্প্রতিক প্রশাসনিক অস্থিরতা, ব্যক্তিগত মানহানি, পরিবারের ওপর অবিচার ও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যকে ‘বেপরোয়া সিন্ডিকেটের যাচাই-বাছাইহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্মকাণ্ড’ হিসেবে দাবি করা হয়েছে। সিন্ডিকেটের এ ধরনের ‘বেপরোয়া কর্মকাণ্ডে’ ব্যাংকে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে।
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করেন ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান আলমগীর কবিরের ছেলে রাইয়ান কবির।
রাইয়ান জানান, তাঁর বাবা আলমগীর কবির বাংলাদেশের আর্থিক খাতে পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে কাজ করলেও গত কয়েক বছর ধরে তাঁদের পরিবারকে লক্ষ্য করে নানা অপপ্রচার চালানো হয়েছে।
রাইয়ানের অভিযোগ, সংবাদমাধ্যমের অনেক প্রতিবেদনে তথ্য যাচাইয়ের ঘাটতি ছিল এবং এসব প্রতিবেদনের পেছনে একটি বিশেষ মহলের স্বার্থ জড়িত।
রাইয়ান আরও জানান, ২০২১ সালে সাউথইস্ট ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে বোর্ডে মনোনীত করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকও অনুমোদন দেয়। কিন্তু পরে একটি ‘প্রভাবশালী সিন্ডিকেট’ তাঁর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তৈরি করে তাঁকে বোর্ড থেকে অপসারণ করে। এ সময় তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হয়, মানহানিকর সংবাদ প্রকাশ করা হয় এবং অযৌক্তিক মামলা দেওয়া হয়।
রাইয়ান দাবি করেন, বে লিজিং বা সাউথইস্ট ব্যাংকের ফর্ম–১২ নথিতে তাঁর দায়িত্ব বা সম্পৃক্ততা নেই। অথচ ভুল তথ্য ছড়িয়ে তাঁকে এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত দেখানো হয়েছে।
পরিবারের প্রাপ্ত তথ্যের কথা জানিয়ে রাইয়ান জানান, একটি সিন্ডিকেট ব্যাংকের ওপর স্বৈরাচারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। নিজেদের ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দিয়ে প্রশাসনিক কাঠামো প্রভাবিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়াই নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো শেয়ারহোল্ডারদের অজান্তেই নেওয়া হচ্ছে।
২০২৪ সালের রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ দখলের ঘটনাও তাঁর কাছে ‘উদ্বেগজনক’ বলে মনে হয়েছে।
রাইয়ান আরও জানান, শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ বিবেচনা না করে আগামী পাঁচ বছর লভ্যাংশ না দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, যা বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
ব্যক্তিগত ভোগান্তির কথা তুলে ধরে রাইয়ান জানান, বারবার তাঁর বিরুদ্ধে অসত্য সংবাদ প্রকাশ, ভুয়া মামলা, গণমাধ্যম থেকে হুমকি এবং বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞার কারণে তিনি চিকিৎসার জন্য বাইরে যেতে পারছেন না।
তিনি নিজের যোগ্যতার বিষয়ও উল্লেখ করেন। তিনি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ভ্যালেডিক্টোরিয়ান ও সুম্মা কাম লডে, স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত এবং অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস লিস্টে অন্তর্ভুক্ত। তাঁর ইন্টার্নশিপকে অজুহাত করে বোর্ড থেকে সরানোকে ‘হাস্যকর ও অযৌক্তিক’ বলে মন্তব্য করেন তিনি।
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকদের প্রসঙ্গে রাইয়ান জানান, কিছু গণমাধ্যমে তাঁদের অপসারণকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হিসেবে তুলে ধরা হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা দুদকের করা দুর্নীতির মামলার কারণে অপসারিত হন।
তিনি সাউথইস্ট ব্যাংকের সাবেক এমডি সাদেকের অভিযোগগুলোকেও গুরুত্ব দিয়ে তদন্তের দাবি করেন, যার মধ্যে রয়েছে রেঞ্জ রোভার কেনায় চাপ, ৩০ কোটি টাকা দাবি এবং সহযোগিতা না করায় পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া।
সংবাদ সম্মেলনে উত্থাপিত প্রধান দাবির মধ্যে অন্যতম চারটি হলো—যাবতীয় অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত, ব্যাংককে অস্থিতিশীলকারী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং চিকিৎসার জন্য বিদেশযাত্রার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি বাড়াতে রিপাবলিক অব জিবুতি সুবিধাজনক মাধ্যম। দেশটি এশিয়ার সিঙ্গাপুরের মতো ব্যবসায়িক হাব হতে পারে। সেখানে পণ্য উৎপাদন ও উৎপাদিত পণ্য রপ্তানিতে কোনো শুল্ক বা কর দিতে হয় না। রয়েছে দ্রুততম বন্দর সুবিধা।
সব মিলিয়ে জিবুতিতে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ সম্ভাবনা কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির রাষ্ট্রদূত আবদিল্লাহি আসোয়েহ ইসে।
আজ মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ আহ্বান জানান।
রাষ্ট্রদূত আগামী জানুয়ারিতে বাংলাদেশের একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের জিবুতি সফর বিষয়েও বক্তব্য দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে জিবুতির অনারারি কনসাল ও বারভিডার সভাপতি আবদুল হকসহ আরও অনেকে।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, পণ্য বৈচিত্র্যকরণ ও বাজার বৈচিত্র্যকরণের জন্য আফ্রিকা হতে পারে বড় রপ্তানির বাজার। আর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে রপ্তানির জন্য জিবুতি হতে পারে অন্যতম মাধ্যম। এখানে পণ্য উৎপাদন বা রপ্তানি করে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে পণ্য ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। দেশটি এই সুবিধা দিতে আমদানি-রপ্তানি টেক্স ফ্রি করে দিয়েছে। এ ছাড়া নিরাপত্তার ইস্যুতেও তারা বেশ এগিয়ে গেছে। দেশটি বিনিয়োগকারীদের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এশিয়ার সিঙ্গাপুরের মতো হতে চাইছে। ইতিমধ্যে চীন ও ভারত এই সুযোগগুলো নিয়ে তারা সেখানে ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছে। সেখানে পণ্য জমা করে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে পণ্য বিক্রি করছে তারা।
বাংলাদেশ বর্তমানে জিবুতিতে তৈরি পোশাক, ওষুধ, পাট ও পাটজাত পণ্য, চা, হোম টেক্সটাইল এবং পানীয় রপ্তানি করছে। এ ছাড়া প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্য ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি বাড়াতে পারে দেশটি।
আবদিল্লাহি আসোয়েহ ইসে বলেন, জিবুতি কৌশলগতভাবে অত্যন্ত আকর্ষণীয় অবস্থানে রয়েছে। আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার বাণিজ্যিক প্রবেশদ্বারে অবস্থান হওয়ায় এবং দেশটিতে অবকাঠামোগত ও নিরাপত্তার সুবিধা থাকায় বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য জিবুতি আকর্ষণীয় গন্তব্য হতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো মুসলিম দেশগুলো ভালো ব্যবসা করতে পারবে সেখানে। বাংলাদেশ যেসব পণ্য রপ্তানি করে, জিবুতি সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিযোগী নয়। জিবুতি কোনো পণ্য তৈরি করে না।
তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘আপনারা জিবুতিতে আসেন, বিনিয়োগ করেন, এখান থেকে যেকোনো দেশে রপ্তানি করেন। আপনাদের কোনো ট্যাক্স লাগবে না। ব্যাংকিংসহ সব ধরনের সুবিধা আমাদের আধুনিক। এখানে দ্রুতগতির পোর্ট সুবিধা রয়েছে। মরক্কোর পর আমাদের পোর্ট আফ্রিকার মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত গতির বন্দর।’
সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশে জিবুতির অনারারি কনসাল আবদুল হক বলেন, ‘রপ্তানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে আমাদের বিনিয়োগকারীরা জিবুতির অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে কর ছাড়ের সুবিধা ও উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ কাজে লাগাতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি জিবুতিতে বাংলাদেশের বিনিয়োগ ও ব্যবসা সম্প্রসারণে অপার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা জিবুতিকে আফ্রিকা অঞ্চলে রপ্তানির হাব হিসেবে ব্যবহার করতে পারব।’
তিনি বলেন, ‘ইতিমধ্যে ভারত এই সুযোগ নিতে শুরু করেছে। ভারতের গুজরাটসহ বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন সপরিবারে সেখানে চলে যাচ্ছে। জিবুতিকে কেন্দ্র করে তাদের এক ভাই সাউথ আফ্রিকা, আরেক ভাই সোমালিয়া অবস্থান করে ভারত থেকে পণ্য নিয়ে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বিক্রি করছে। ব্যবসায়িক সম্ভাবনা দেখতে আগামী জানুয়ারি মাসে একটি প্রতিনিধিদল সেখানে যাবে। বাংলাদেশে ব্যবসায়ীরা এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন। এ জন্য আমাদের কাছে আগে নিবন্ধন করে প্রতিনিধিদলে যুক্ত হতে পারেন।’
আফ্রিকা মহাদেশের তৃতীয় ক্ষুদ্র দেশ জিবুতি। আয়তন ২৩ হাজার ২০০ বর্গকিলোমিটার। বেশির ভাগ এলাকাই বিরান। জনসংখ্যা ১১ লাখের মতো। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে দেশটি আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া এবং অবশিষ্ট এশিয়াকে সংযুক্ত করেছে। সোমালিয়া, ইরিত্রিয়া ও ইয়েমেনের মধ্যখানে এর অবস্থান। এটাই হলো দক্ষিণ দিক দিয়ে লোহিত সাগরে প্রবেশের পথ।
জিবুতির লাগোয়া বাব আল-মানদেব প্রণালি আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের জন্য কৌশলগতভাবে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক নীতির সংঘাতময় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় এর গুরুত্ব অপরিসীম।
বাব আল-মানদেব প্রণালি ঘেঁষে ছোট আফ্রিকান দেশ জিবুতি বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ত জাহাজ চলাচল রুট সুয়েজ খালের প্রবেশদ্বার। দেশটির বন্দরই এর অর্থনীতির প্রাণশক্তি।
জিবুতির জিডিপি আকার প্রায় আট বিলিয়ন ডলার, যেখানে বাংলাদেশের ৪৭৫ বিলিয়ন ডলার। তবে মাথাপিছু আয়ে জিবুতি অনেক শক্তিশালী। জিবুতির মাথাপিছু আয় ৪ হাজার ১১০ ডলার, যেখানে বাংলাদেশের মাত্র ২ হাজার ৬২০ ডলার। জিবুতির মূল্যস্ফীতির হার মাত্র ১ দশমিক ৮ শতাংশ।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ডিসেম্বর মাসে ভোক্তা পর্যায়ে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম বাড়িয়েছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। ৩৮ টাকা বাড়িয়ে ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১ হাজার ২৫৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
সে হিসাবে প্রতি কেজির দাম পড়ছে ১০৪ টাকা ৪১ পয়সা। আজ মঙ্গলবার বিকালে ঘোষিত এলপিজির নতুন মূল্য সন্ধ্যা ৬টা থেকে কার্যকর হবে বলে বিইআরসি জানিয়েছে।
নভেম্বর আগের মাসের চেয়ে ২৬ টাকা কমিয়ে ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ধরা হয়েছিল ১ হাজার ২১৫ টাকা। ডিসেম্বেরে এসে এলপিজির দর অক্টোবরকে ছাড়াল।
ডিসেম্বর মাসের জন্য যানবাহনে ব্যবহৃত অটোগ্যাসের দামও বাড়িয়েছে কমিশন। প্রতি লিটারে ১ টাকা ৭৪ পয়সা বাড়িয়ে মূসকসহ অটোগ্যাসের নতুন দাম ঠিক করা হয়েছে ৫৭ টাকা ৩২ পয়সা।
নভেম্বরে প্রতি লিটারের দাম ছিল ৫৫ টাকা ৫৮ পয়সা ছিল, যা ছিল তার আগের মাসের চেয়ে ১ টাকা ১৯ পয়সা কম।
এলপিজির মূল উপাদান প্রোপেন ও বিউটেন বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। সৌদি আরবের রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি আরামকোর কার্গো মূল্যকে (সিপি) ভিত্তিমূল্য ধরে বিইআরসি দেশের বাজারে এলপিজির দাম সমন্বয় করে।
এবার প্রোপেন ও বিউটেনের গড় সিপি ৪৮৮ দশমিক ৫০ ডলার বিবেচনায় নিয়ে নতুন দর নির্ধারণ করেছে বিইআরসি। এর আগের মাসে এই দর ছিল ৪৬৫ টাকা ২৫ পয়সা।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইসলামী ব্যাংকের সেলফিন অ্যাপে চালু হলো দেশের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট সেলফিন ইকো। এটি একটি সম্পূর্ণ ভয়েসভিত্তিক উন্নত ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারী ভয়েস কমান্ড দিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন। ব্যবহারকারী ইংরেজিতে ভয়েস কমান্ড দিলেই সেলফিন ইকো গ্রাহকের পরিচয় নিশ্চিত করে বাকি কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদন করে। এতে প্রয়োজন হয় না হাতের কোনো স্পর্শ।
উদাহরণস্বরূপ গ্রাহক যদি বলেন, ‘শো মি সেলফিন/এমক্যাশ ব্যালেন্স’ সেলফিন ইকো সঙ্গে সঙ্গে ব্যালেন্স প্রদর্শন করবে। অথবা তার অ্যাকাউন্ট নম্বরটি বললে সেই অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স তাৎক্ষণিকভাবে দেখাবে।
একইভাবে ব্যবহারকারী যদি বলেন, ‘সেন্ড টেন থাউজ্যান্ড টাকা টু মামুনস অ্যাকাউন্ট’, সেলফিন ইকো ফেভারিট অপশনে মামুন নামে সংরক্ষিত অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফারের প্রিভিউ দেখাবে। এরপর গ্রাহক পিন ও ওটিপি দিয়ে লেনদেন সম্পন্ন করবেন।
ব্যবহারকারী শুধু ভয়েস কমান্ড ব্যবহার করেই পরিশোধ করতে পারবেন খিদমাহ ক্রেডিট কার্ড বিল। ‘চেক মাই খিদমাহ বিল অ্যান্ড পে’ বললেই সেলফিন ইকো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ‘খিদমাহ’র বকেয়া বিল পরিদর্শন করবে এবং অ্যাকাউন্ট থেকে বিল পরিশোধ করার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্পর্শ ছাড়াই সম্পন্ন হবে। গ্রাহক শুধু পিন আর ওটিপি দিয়ে কাজ শেষ করবেন।
সেলফিন ব্যবহার করে এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলন হবে আরও সহজ ও দ্রুত। ব্যবহারকারী শুধু ভয়েস কমান্ডে ‘জেনারেট টোকেন টু উইথড্রো টাকা টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড ফ্রম অ্যাকাউন্ট নম্বর’ বলে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট নম্বরটি বললেই সেলফিন ইকো স্বয়ংক্রিয়ভাবে উল্লেখিত অ্যাকাউন্ট নম্বর থেকে ২০ হাজার টাকার জন্য একটি টোকেন তৈরি করে দেবে, এটিএম বুথে এই টোকেন ব্যবহারের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করা যাবে।
মোবাইল রিচার্জ করা যাবে হাতের কোনো স্পর্শ ছাড়াই। রিচার্জ মাই মোবাইল উইথ টোয়েন্টি টাকা বললেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যবহারকারীর মোবাইলে ২০ টাকা রিচার্জ হয়ে যাবে। এ ছাড়া রিচার্জ গ্রহীতার মোবাইল নম্বর আর খুঁজতে কিংবা লিখতে হবে না। শুধু সেভ করা নাম কিংবা মোবাইল নম্বরটি বললেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিচার্জ হয়ে যাবে।
সেলফিন ইকোর কার্যকারিতা লেনদেনের বাইরেও বিস্তৃত। ভয়েস কমান্ডেই দেখা যায় অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট, সেলফিন ও কার্ড লিমিট, চার্জ ও ফি সংক্রান্ত তথ্য। এ ছাড়া ভয়েস কমান্ড ব্যবহার করে নির্দিষ্ট সময়ের স্টেটমেন্টও দেখা যায়। প্রয়োজন হলে স্টেটমেন্ট নিজের ইচ্ছেমতো ফিল্টার করে নেওয়া যায়। কাজ শেষে ভয়েস দিয়ে লগ-আউট করা যায় হাতের কোনো স্পর্শ ছাড়াই। এ যেন সায়েন্স ফিকশনের বাস্তব রূপ।
ইসলামী ব্যাংকের সেলফিন অ্যাপ বহুদিন ধরেই স্মার্ট ব্যাংকিংয়ের একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। বিল পেমেন্ট, ফান্ড ট্রান্সফার, রেমিট্যান্স সংগ্রহসহ বিভিন্ন সেবার কারণে অ্যাপটি ইতিমধ্যেই দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ডিজিটাল ব্যাংকিং প্ল্যাটফর্ম। বর্তমানে প্রায় ৫৭ লাখ গ্রাহক সেলফিন ব্যবহার করছেন।
বর্তমানে সেলফিন ইকো ব্যবহারকারীর কণ্ঠস্বর আরও নিখুঁতভাবে শনাক্ত করার জন্য শেখার ধাপে রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে পিন ও ওটিপি ম্যানুয়ালি প্রদান করতে হবে, ভবিষ্যতে এই ধাপগুলোও স্বয়ংক্রিয় করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চামড়াশিল্প, জুতা তৈরির যন্ত্রপাতি, জুতার বিভিন্ন উপকরণ, রাসায়নিক ও আনুষঙ্গিক পণ্যের সমাহার নিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ‘লেদারটেক বাংলাদেশ ২০২৫’। ১১ বারের মতো আয়োজিত এই আসর ৪ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরার (আইসিসিবি) এক্সপো ভিলেজে শুরু হবে।
আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায় আয়োজক প্রতিষ্ঠান।
লেদারটেক বাংলাদেশ ২০২৫-এ প্রদর্শিত প্রযুক্তি, উপকরণ ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী সংশ্লিষ্ট শিল্পকারখানার জন্য বেশ উপকারী হবে। বিশেষ করে, যারা নতুন প্রোডাক্ট আনতে কিংবা নতুন করে এই খাতে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে, তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করবে এই প্রদর্শনী। কয়েক বছর ধরে এই প্রদর্শনী নতুন উদ্যোক্তাদের বৈশ্বিক প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে এবং স্থানীয় বাজারে জুতা উৎপাদনেও ভূমিকা রেখেছে।
প্রদর্শনী চলবে প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। ব্যবসায়িক দর্শনার্থীরা প্রদর্শনীতে বিনা মূল্যে প্রবেশ করতে পারবেন।
লেদারটেক বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয় ১১ বছর আগে। শুরুতে এটি ছিল একটি প্রযুক্তি প্রদর্শনী প্ল্যাটফর্ম, যার লক্ষ্য ছিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে জুতা, ভ্রমণ আনুষঙ্গিক ও সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদন দেশের শিল্প উদ্যোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আয়োজনটি বাংলাদেশের চামড়া, জুতা ও সংশ্লিষ্ট খাতের উদ্ভাবন এবং বাজার সম্প্রসারণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। গত এক দশকে লেদারটেক বাংলাদেশ দেশের চামড়াশিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।
তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এলএফএমইএবি) সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বাংলাদেশসহ চীন, ভারত ও পাকিস্তানের শিল্প সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন।
আয়োজক প্রতিষ্ঠান এএসকে ট্রেড অ্যান্ড এক্সিবিশনস প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক টিপু সুলতান ভূঁইয়া জানান, এবারের আসরে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, পাকিস্তান, চীনসহ আটটি দেশ থেকে আসা প্রায় ২০০টি কোম্পানি তাদের পণ্য প্রদর্শন করবে। আয়োজনে কাউন্সিল ফর লেদার এক্সপোর্টস ইন্ডিয়া (সিএলই), পাকিস্তান ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন (পিটিএ), ইন্ডিয়া ফুটওয়্যার কম্পোনেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (ইফকোমা)-সহ চীনের গুয়াংডং সু-মেকিং মেশিনারি অ্যাসোসিয়েশনের (জিএসএমএ) পৃথক পৃথক প্যাভিলিয়ন থাকবে।
এ ছাড়া প্রদর্শনীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে দেশের অন্যতম প্রধান শিল্প সংগঠনগুলো। যার মধ্যে প্রদর্শনীর বিবিধ বিষয়ে সহায়তা দিচ্ছে এলএফএমইএবি।
