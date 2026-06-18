সোনার দাম বাড়ল ২৫০৮ টাকা

দেশের বাজারে সোনার দাম আবারও বাড়ল। এবার বেড়েছে প্রতি ভরিতে ২ হাজার ৫০৮ টাকা। নতুন দাম অনুযায়ী ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম পড়বে ২ লাখ ৩২ হাজার ৯৩০ টাকা। নতুন এ দাম আজ সকাল ১০টা থেকেই কার্যকর হয়েছে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বাজুস) আজ বৃহস্পতিবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাজুস।
বাজুসের নতুন দাম অনুযায়ী, প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) ২২ ক্যারেটের সোনার দাম ২ লাখ ৩০ হাজার ৪২২ টাকা, ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি ২ লাখ ২২ হাজার ৪৯০ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি ১ লাখ ৯১ হাজার ৫৬ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরির দাম ১ লাখ ৫৬ হাজার ৬৪ টাকা হয়েছে।
১৫ জুন সকালে সবশেষ দেশের বাজারে সোনার দাম সমন্বয় করেছিল বাজুস। ওই দিন ৫ হাজার ৪৮২ টাকা বাড়িয়ে ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৩০ হাজার ৪২২ টাকা, ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি ২ লাখ ১৯ হাজার ৯৮৩ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি ১ লাখ ৮৮ হাজার ৫৪৯ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরির দাম ১ লাখ ৫৩ হাজার ৫৫৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়।
এ নিয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত দেশের বাজারে সোনার দাম ৭৬ বার সমন্বয় করা হয়েছে। এর মধ্যে দাম বেড়েছে ৪০ দফা, কমেছে ৩৬ দফা।
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