অর্থনীতি

সোনার দাম কমল ভরিতে ২১৫৮ টাকা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৬ এপ্রিল ২০২৬, ১১: ৫২
টানা ৪ বার বৃদ্ধির পর দেশের বাজারে সোনার দাম কমল প্রতি ভরিতে ২ হাজার ১৫৮ টাকা।

আজ সোমবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। সকালে বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটি বৈঠকে করে এই দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরে কমিটির চেয়ারম্যান ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সোনার নতুন দাম আজ সকাল ১০টা থেকেই কার্যকর হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে বাজুস।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (পিওর গোল্ড) মূল্য কমেছে। ফলে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সোনার নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে।

নতুন দাম অনুযায়ী, দেশে প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) ২২ ক্যারেটের সোনার দাম ২ লাখ ৪৫ হাজার ৮১৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের সোনার প্রতি ভরি ২ লাখ ৩৪ হাজার ৬২১ টাকা, ১৮ ক্যারেটের ২ লাখ ১ হাজার ১৪৬ টাকা এবং সনাতনী প্রতি ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৬৩ হাজার ৮২১ টাকা নির্ধারণ করেছে বাজুস।

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

সোনার দাম কমল ভরিতে ২১৫৮ টাকা

সোনার দাম কমল ভরিতে ২১৫৮ টাকা

১২ হাজার কোটি টাকার ১৮ প্রকল্প একনেকে

১২ হাজার কোটি টাকার ১৮ প্রকল্প একনেকে

অর্থনৈতিক সংকট কাটানোর আগে এলডিসি উত্তরণের সুযোগ নেই

অর্থনৈতিক সংকট কাটানোর আগে এলডিসি উত্তরণের সুযোগ নেই

শ্রম আইন অধ্যাদেশ সংস্কারের দাবি তৈরি পোশাক কারখানা মালিকদের

শ্রম আইন অধ্যাদেশ সংস্কারের দাবি তৈরি পোশাক কারখানা মালিকদের